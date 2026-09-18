পেমা খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধে চিবিআইৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ
খাইছো, খাবলৈ দিছো আৰু আনৰ দ্বাৰা খুৱাইছোও: কংগ্ৰেছ ৷ অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ফাৰ্মত ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ ১,২৭০ টকাৰ কাম দিছিল...
By PTI
Published : September 18, 2026 at 6:45 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দুমুখীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰা বুলি কংগ্ৰেছে পুনৰ সমালোচনা কৰিছে । এইবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উন্নয়নমূলক কামৰ ঠিকা প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ নাম সাঙোৰ খোৱাত কংগ্ৰেছ সৰৱ হৈ পৰিছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে পূৰ্বতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্য নিৰ্বাহ কৰি থকা সময়ত নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকক ১,২৭০ কোটি টকাৰ ঠিকা প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিবিআইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পিচতো তেওঁক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ দিয়া বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কংগ্ৰেছে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।
Congress leader Jairam Ramesh shares a post on social media, "On April 6, 2026, the Supreme Court had ordered a CBI inquiry into contracts worth Rs 1270 crore awarded between 2015-2025 by the PWD Minister in Arunachal Pradesh to his family members. The current BJP CM Pema Khandu… pic.twitter.com/VdEFSTwTS4— United News of India (@uniindianews) September 18, 2026
কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে এক্স'ত দিয়া পোষ্ট এটাত কয়, " খাণ্ডুৱে লগে লগে পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল অথবা তেওঁক পদত্যাগ কৰিবলৈ ক’ব লাগিছিল । এইটো হৈছে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া আৰু ধন ঘটাৰ আন এক উদাহৰণ ।"
কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেশে পুনৰ কয়, " মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিন্তু উভয়েই নিৰ্লজ্জভাৱে পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ’বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।"
On April 6, 2026, the Supreme Court had ordered a CBI inquiry into contracts worth Rs 1270 crore awarded between 2015-2025 by the PWD Minister in Arunachal Pradesh to his family members. The current BJP CM Pema Khandu was the PWD Minister concerned. The SC directive had come as a…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 18, 2026
কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা ৬ এপ্ৰিলত চিবিআই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল । অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকোতেই পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ফাৰ্মত ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ ১,২৭০ টকাৰ কাম দিছিল ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক চৰকাৰী ঠিকা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অনিয়মৰ তদন্ত চিবিআইয়ে কৰি আছে । যোৱা ৩ আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শীৰ্ষ বিষয়াক ব্যক্তিগতভাৱে আদালতত হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (যিগৰাকীয়ে এতিয়াও পিডব্লিউ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে) দৰকাৰী ফাইলবোৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । যোৱা ২৪ আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে প্ৰাসংগিক নথিপত্ৰ যোগান ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যখনে চিবিআইক বৃহৎ পৰিমাণৰ নথিপত্ৰহে যোগান ধৰিছিল ।"
কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেশে পুনৰ কয়, " মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পদত বাহাল থকাটো আচৰিত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণযোগ নহয়।" প্ৰধানমন্ত্ৰীক পুনৰ কটাক্ষ কৰি কয়, "আগতে আছিল নাখাও আৰু খাবলৈ নিদিও । এতিয়া মই খাইছো, খাবলৈ দিছো আৰু আনৰ দ্বাৰা খুৱাইছোও ।"
লগতে পঢ়ক:অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ কোম্পানীক চৰকাৰী ঠিকা !
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক চৰকাৰী ঠিকা আৱণ্টন: চিবিআই তদন্তৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ