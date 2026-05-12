কোন হ'ব কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অব্যাহত জল্পনা-কল্পনা
এতিয়াও আঁতৰা নাই কেৰালা কংগ্ৰেছৰ জটিলতা ৷ দিল্লীত কংগ্ৰেছ হাইকাণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৷
Published : May 12, 2026 at 9:13 PM IST
নতুন দিল্লী: এতিয়াও আঁতৰা নাই কেৰালা কংগ্ৰেছৰ জটিলতা ৷ কোন হ'ব কেৰালাৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদিও কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে মুঠ ১৪০ খন আসনৰ ভিতৰত ১০২ খন আসন লাভ কৰিছে তথাপিও ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া বৰ্তমানো নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ আনফালে পশ্চিমবংগ, অসম আৰু তামিলনাডুত শপত গ্ৰহণ সম্পন্ন হ'ল ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদ কেন্দ্ৰীক যুঁজখনে কেৰালা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চ'ৰাত অস্থিৰতা আনিছে ৷ সেয়ে কংগ্ৰেছৰ দিল্লী হাইকামাণ্ডে ল'ব সিদ্ধান্ত কোন হ'ব কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷
কেৰালা কংগ্ৰেছৰ অস্থিৰতা দূৰ কৰিবলৈ মঙলবাৰে দিল্লীত কংগ্ৰেছ হাইকাণ্ডৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ দিল্লীস্থিত বাসগৃহত ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিত কেৰালাৰ ৰাজনৈতিক বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰাৰ লগতে চীল-মোহৰ মাৰিছে বুলি বিশেষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইফালে কেচি বেনুগোপাল আৰু ভিডি সাতীশান মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দৌৰত আছে ৷ সেয়ে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষেত্ৰত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছে ৷ ৯ মে'ৰ পৰা চলা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীক জল্পনা-কল্পনা কেতিয়া অন্ত পৰিব ?
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি খাৰ্গেৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত হ'ল আনুষ্ঠানিকভাবে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিধায়নী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব বুলি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী দীপা দাসমুন্সিয়ে উল্লেখ কৰে ৷ এটা দশকৰ পাছত কেৰালাত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে বৃহৎ সংখ্যক আসন লাভ কৰিছিল ৷ মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰা ১০২খন আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ৬৩ খন আসন দখল কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ অন্যান দলে ৩৯ খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইফালে পিনাৰায়ি বিজয়নৰ নেতৃত্বত থকা বাম গণতান্ত্রিক ফ্ৰন্ট চুমকৈ এলডিএফে মাত্ৰ ৩৫খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
