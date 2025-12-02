ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচনৰ গুণা-গঁথা: দিল্লীত খাৰ্গে-ৰাহুলৰ সৈতে মেলত বহিল অসম কংগ্ৰেছৰ নেতাগণ

বৈঠকত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ আদি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা ।

Kharge, Rahul meet Assam Congress leaders
খাৰ্গে-ৰাহুলৰ সৈতে অসম কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দৰ বৈঠক (ETV Bharat)
By PTI

Published : December 2, 2025 at 8:16 PM IST

নতুন দিল্লী : আগন্তুক ২০২৬ৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহ বাকী । শাসক-বিৰোধী সকলো দলেই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা । বাদ পৰি ৰোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলো ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে মঙলবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীত অসম কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় । কিয়নো ২০২৬ বৰ্ষত হ'ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । এই বৈঠকত আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ (SR) আৰু ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।

এই বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) কে চি বেণুগোপাল, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসমৰ তত্বাৱধায়ক জীতেন্দ্ৰ সিং, কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি অন্যান্য নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

সংবাদ সংস্থা PTI এ উল্লেখ কৰা মতে, এই বৈঠকত বিধানসভা নিৰ্বাচন, এছ আৰ আৰু অন্যান্য বিষয়সমূহৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় । অহা বছৰৰ মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰাজ্যত চলি আছে ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়া ।

উল্লেখ্য যে, যোৱা মাহত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ১২খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছ আই আৰৰ নিৰ্দেশ দিছিল, অহা বছৰ চাৰিখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছিল ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা । এই অনুশীলনৰ অংশ হিচাপে বৰ্তমান ৰাজ্যজুৰি বি এল অ’সকলে প্ৰত্যেকজন লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটাৰ পৰীক্ষণ চলাই আছে ।

অসমৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এই বিশেষ পুনৰীক্ষণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে যোগ্যতাৰ তাৰিখ ১ জানুৱাৰী, ২০২৬ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ মুঠ ২,৫২,০২,৭৭৫ জন ভোটাৰক এই প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।

