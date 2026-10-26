‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ ! খাৰ্গেৰ মন্তব্যক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিজেপিৰ

‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ ! খাৰ্গেৰ মন্তব্যক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিজেপিৰ
বিগত দুবছৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো বিধানসভা নিৰ্বাচন বাতিলৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ ৷
Published : October 26, 2026 at 12:25 AM IST
পাটনা(বিহাৰ): এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবীত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ৷ তাৰমাজতে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যই বিজেপিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
দেওবাৰৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে বিহাৰ ভ্ৰমণত ব্যস্ত থকাৰ সমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বাক্যবাণ প্ৰয়োগ কৰে ৷ যাৰ ফলত গেৰুৱা দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা, মন্ত্ৰী-বিধায়কে খাৰ্গেক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷
বিহাৰ ভ্ৰমণৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ লগতে বহু বিতৰ্কিত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰি কৈছিল যে, ‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃও যাব লাগিব ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে ৷ যাৰ বাবেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিজেপি নেতৃত্ব, দলীয় কৰ্মী, নেতা-পালিনেতাসকল ৷
কৃষ্ণ সিঙৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পাটনাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত খাৰ্গেই এই বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ খাৰ্গেই এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত অনিয়ম সন্দৰ্ভত প্ৰতিগৰাকীকে জেললৈ পঠিয়াব বুলিও হুংকাৰ দিছিল ৷ তেতিয়া উপস্থিত দৰ্শকৰ মাজৰ এজনে ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী ক’লৈকো পলায়ন নকৰে’’ বুলি খাৰ্গেক উভতি ধৰে ৷ তাৰপিছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃও যাব লাগিব বুলি দাবী কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যমত এই মন্তব্যৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ প্ৰতিগৰাকী বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক উভতি ধৰি সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷ বিশেষকৈ বিহাৰৰ এনডিএৰ নেতাসকলে খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যক গৰিহণা দিয়ে । তেওঁলোকে এই মন্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হতাশা আৰু ৰাজনৈতিক শিষ্টাচাৰৰ অভাৱ প্ৰতিফলিত হৈছে ।
এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সঞ্জয় সৰাৱাগীয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এনে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাটো ৰাজহুৱা নিৰ্দেশনাক অপমান কৰাৰ সমান । খাৰ্গেই ৰাহুল গান্ধী, ছোনিয়া গান্ধী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ৰচনা কৰা একেখন চিত্ৰনাট্যকে অনুসৰণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক অপমান কৰাটো কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভ্যাসত পৰিণত হৈছে ৷’’
खड़गे जी, आपकी पार्टी जिस हॉल में ठीक से भीड़ भी नहीं जुटा पाई, वहाँ की तस्वीर ही कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति बयां करती है। आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दिवंगत पिताजी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। देश ने कांग्रेस को नकार दिया, तो क्या अब उसकी हताशा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार पर अपमानजनक टिप्पणियों के रूप में निकलेगी? पहले उनकी स्वर्गीय माँ को निशाना बनाया गया और अब पिता पर अमर्यादित टिप्पणी! याद रखिए, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा और भाषा की मर्यादा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जनता गालियों का जवाब वोट की चोट से देती है और कांग्रेस को इसका जवाब जरूर मिलेगा! #ShameOnCongress— Sanjay Saraogi (@sanjay_saraogi) October 25, 2026
দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যক গৰিহণা দি তেওঁক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ এক্স হেণ্ডেলৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই পাটনাত কৰা মন্তব্যত মই গভীৰভাৱে স্তম্ভিত আৰু দুখিতঃ ৷ শেহতীয়াকৈ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নম্ৰ পাৰিবাৰিক পটভূমিক উপহাস কৰি তেওঁৰ সন্মানীয় মাতৃৰ প্ৰতি অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।’’
पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पूज्य पिताजी के प्रति की गई टिप्पणी ने मुझे स्तब्ध और आहत किया है। कल तक कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि का मज़ाक उड़ाते थे, उनकी पूजनीय माताजी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। आज वही स्तरहीन राजनीति कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँच चुकी है। जब किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही भाषा की मर्यादा भूल जाए, तो उसके कार्यकर्ताओं से शालीनता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? कांग्रेस की राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वैचारिक विरोध को व्यक्तिगत अपमान में बदल देना, राजनीतिक असहमति को अभद्र भाषा तक ले जाना और प्रधानमंत्री जी के परिवार को निशाना बनाना कांग्रेस की हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। यह सिर्फ़ एक व्यक्ति या परिवार का अपमान नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की गरिमा पर भी प्रहार है। लोकतंत्र में विरोध कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत मर्यादाओं का उल्लंघन मत कीजिए। आज कांग्रेस का सिर्फ़ राजनीतिक पतन ही नहीं हुआ है, बल्कि वह वैचारिक और नैतिक रूप से भी दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी के परिवार का अपमान करके करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। जनता इस अपमान का करारा जवाब जरूर देगी।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 25, 2026
মন্ত্ৰী সিঙে লগতে কয়, ‘‘আজি এই একেটা ব্ৰেণ্ডৰ তুচ্ছ ৰাজনীতিকে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বত উপনীত হৈছে । যেতিয়া কোনো এটা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিজেই বক্তৃতাৰ নীতি-নিয়ম পৰিত্যাগ কৰে, তেতিয়া ইয়াৰ তলৰ সদস্যসকলৰ পৰা কেনেকৈ শিষ্টাচাৰ আশা কৰিব পাৰি ? কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ মানদণ্ড ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে । মতাদৰ্শগত বিৰোধিতাক ব্যক্তিগত অপমানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি, ৰাজনৈতিক মতানৈক্যক গালি-গালাজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাটোত কংগ্ৰেছৰ হতাশাক স্পষ্ট কৰি তুলিছে ৷’’
সিঙে লগতে কয়, ‘‘এয়া কেৱল এজন ব্যক্তি বা এটা পৰিয়ালৰে অপমান নহয়, বৰং ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ মৰ্যাদাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ । গণতন্ত্ৰত বিৰোধিতা কৰক, নীতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰক, চৰকাৰক সমালোচনা কৰক, কিন্তু ব্যক্তিগত শিষ্টাচাৰ উলংঘা নকৰিব । আজি কংগ্ৰেছে কেৱল ৰাজনৈতিক পতন প্ৰত্যক্ষ কৰাই নহয়, মতাদৰ্শগত আৰু নৈতিকভাৱেও দেউলীয়া হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক অপমান কৰি কংগ্ৰেছে আঘাত দিছে । কোটি কোটি দেশবাসীৰ আবেগক কৰা অপমানৰ উপযুক্ত উত্তৰ জনসাধাৰণে নিশ্চয় দিব ৷’’
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত এই কথা কয়, ‘‘আজি পাটনাত মোদীজীৰ পিতৃক লৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই শালীনতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিলে । মোদীজী বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাটো এয়াই প্ৰথম নহয় ।’’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है। बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026
গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে লগতে কয়, ‘‘কেতিয়াবা তেওঁৰ সন্মানীয় মাতৃক অপমান কৰিছিল, আন কেতিয়াবা তেওঁক মৌত কা সৌদাগৰ বুলি সমালোচনা কৰিছিল ৷ কোনো কোনো অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘চাহ বিক্ৰেতা’ বুলি কৈও তেওঁৰ দৰিদ্ৰতাক উপহাস কৰিছিল । ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিটো দিনৰ অন্তত অশ্লীলতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈ আছে । ১২ বছৰ ধৰি একেৰাহে হোৱা নিৰ্বাচনী পৰাজয়ে কংগ্ৰেছ দলটোক ইমানেই হতাশ কৰি তুলিছে যে এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত কোনো নীতিগত বিষয় নাই - বাকী আছে মাথোঁ বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতিহে ।’’
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে জনসাধাৰণৰ মাজত নিজৰ ভিত্তি হেৰুৱাই পেলোৱা কংগ্ৰেছে এতিয়া নিজৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজতো ক্ৰমাগতভাৱে নিজৰ স্থান হেৰুৱাইছে । যেতিয়াই তেওঁলোকে মোদীজী বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণনীয় মন্তব্য কৰিছে, তেতিয়াই জনসাধাৰণে প্ৰতিবাৰেই কংগ্ৰেছক উপযুক্ত উত্তৰ দিছে ।’’
আনহাতে, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ এই ভাষ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত খাৰ্গেক সমালোচনা কৰি নবীনে কয়, ‘‘দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আজি পাটনাত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ব্যৱহাৰ কৰা অশোভনীয় আৰু সংবিধান বহিৰ্ভুত ভাষাই কংগ্ৰেছ দলৰ মতাদৰ্শগত হতাশাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।’’
आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है। राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से स्वर्गीय परिजनों को भाषणों में घसीटना ही अब राहुल गांधी और समूचे विपक्ष का असली 'संस्कार' बन चुका है। यह खड़गे जी का व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रकटीकरण है। जब विपक्ष के पास देश के विकास, नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बहस करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचता, तो वे इसी प्रकार की हताशा और व्यक्तिगत आक्षेपों का सहारा लेते हैं। देश की जनता इस अमर्यादित राजनीति को भली-भांति देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।— Nitin Nabin (@NitinNabin) October 25, 2026
নবীনে লগতে কয়, ‘‘ৰাজনীতিত বিৰোধীৰ নিজস্ব মৰ্যাদা আছে ৷ তথাপিও ৰাজহুৱা মঞ্চত দিয়া ভাষণত ৰাজনীতিকৰ পৰিয়ালৰ মৃত সদস্যক টানি অনাটো এতিয়া ৰাহুল গান্ধী আৰু সকলো বিৰোধীৰে আচল সংস্কৃতি হৈ পৰিছে ! এয়া কেৱল খাৰ্গেজীৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য নহয়, বৰং ই সমগ্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মানসিকতাত শিষ্টাচাৰৰ অভাৱক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যেতিয়া বিৰোধীৰ আলোচনা কৰিবলৈ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নাথাকে, তেতিয়া তেওঁলোকে এনে হতাশাৰ বলি হৈ ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ আশ্ৰয় লয় ।দেশৰ জনসাধাৰণে এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতি অতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু উপযুক্ত সময় আহিলেই উপযুক্ত উত্তৰ দিব ।’’
আনহাতে, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যৰ ভিডিঅ’টো প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে, এই বৈঠকখনত মাথোঁ এজনেই সাহসী কংগ্ৰেছী আছিল, যিজনে খাৰ্গেৰ দিবাস্বপ্নক উদঙাই দিয়াৰ সাহস কৰিছিল ৷ কিন্তু বাকীসকল কংগ্ৰেছীয়ে একমাত্ৰ বুদ্ধিমান দলীয় কৰ্মীজনক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে আৰু এইসকল লোকেই নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
इस बैठक में एक ही समझदार कांग्रेसी था जिसने हिम्मत दिखाके खड़गे जी के ख्याली पुलाओ को पकड़ा । और बाक़ी कांग्रेसियों ने मिलके उस एक मात्र समझदार कांग्रेसी को पीटा । और यह लोग EC पर सवाल उठाते हैं । https://t.co/MlCwraFGn4— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 25, 2026
মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃক লৈ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য, তাক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ বিশেষকৈ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী, নেতা, কৰ্মীসকলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক উভতি ধৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: বিদেশৰ পৰা ঘূৰাই অনা ক'লা ধন ক'ত ? প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ