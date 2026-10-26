ETV Bharat / politics

‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ ! খাৰ্গেৰ মন্তব্যক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিজেপিৰ

বিগত দুবছৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো বিধানসভা নিৰ্বাচন বাতিলৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ ৷

KHARGE OVER MODI KA BAAP REMARK
কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2026 at 12:25 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা(বিহাৰ): এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবীত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ৷ তাৰমাজতে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যই বিজেপিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

দেওবাৰৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে বিহাৰ ভ্ৰমণত ব্যস্ত থকাৰ সমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ বাক্যবাণ প্ৰয়োগ কৰে ৷ যাৰ ফলত গেৰুৱা দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা, মন্ত্ৰী-বিধায়কে খাৰ্গেক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷

বিহাৰ ভ্ৰমণৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ লগতে বহু বিতৰ্কিত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰি কৈছিল যে, ‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃও যাব লাগিব ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে ৷ যাৰ বাবেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিজেপি নেতৃত্ব, দলীয় কৰ্মী, নেতা-পালিনেতাসকল ৷

কৃষ্ণ সিঙৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পাটনাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত খাৰ্গেই এই বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ খাৰ্গেই এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত অনিয়ম সন্দৰ্ভত প্ৰতিগৰাকীকে জেললৈ পঠিয়াব বুলিও হুংকাৰ দিছিল ৷ তেতিয়া উপস্থিত দৰ্শকৰ মাজৰ এজনে ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী ক’লৈকো পলায়ন নকৰে’’ বুলি খাৰ্গেক উভতি ধৰে ৷ তাৰপিছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃও যাব লাগিব বুলি দাবী কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যমত এই মন্তব্যৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ প্ৰতিগৰাকী বিজেপি নেতা-কৰ্মীয়ে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক উভতি ধৰি সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷ বিশেষকৈ বিহাৰৰ এনডিএৰ নেতাসকলে খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যক গৰিহণা দিয়ে । তেওঁলোকে এই মন্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হতাশা আৰু ৰাজনৈতিক শিষ্টাচাৰৰ অভাৱ প্ৰতিফলিত হৈছে ।

এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সঞ্জয় সৰাৱাগীয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এনে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাটো ৰাজহুৱা নিৰ্দেশনাক অপমান কৰাৰ সমান । খাৰ্গেই ৰাহুল গান্ধী, ছোনিয়া গান্ধী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ৰচনা কৰা একেখন চিত্ৰনাট্যকে অনুসৰণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক অপমান কৰাটো কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভ্যাসত পৰিণত হৈছে ৷’’

দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যক গৰিহণা দি তেওঁক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ এক্স হেণ্ডেলৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই পাটনাত কৰা মন্তব্যত মই গভীৰভাৱে স্তম্ভিত আৰু দুখিতঃ ৷ শেহতীয়াকৈ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নম্ৰ পাৰিবাৰিক পটভূমিক উপহাস কৰি তেওঁৰ সন্মানীয় মাতৃৰ প্ৰতি অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।’’

মন্ত্ৰী সিঙে লগতে কয়, ‘‘আজি এই একেটা ব্ৰেণ্ডৰ তুচ্ছ ৰাজনীতিকে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বত উপনীত হৈছে । যেতিয়া কোনো এটা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিজেই বক্তৃতাৰ নীতি-নিয়ম পৰিত্যাগ কৰে, তেতিয়া ইয়াৰ তলৰ সদস্যসকলৰ পৰা কেনেকৈ শিষ্টাচাৰ আশা কৰিব পাৰি ? কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ মানদণ্ড ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে । মতাদৰ্শগত বিৰোধিতাক ব্যক্তিগত অপমানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি, ৰাজনৈতিক মতানৈক্যক গালি-গালাজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাটোত কংগ্ৰেছৰ হতাশাক স্পষ্ট কৰি তুলিছে ৷’’

সিঙে লগতে কয়, ‘‘এয়া কেৱল এজন ব্যক্তি বা এটা পৰিয়ালৰে অপমান নহয়, বৰং ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ মৰ্যাদাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ । গণতন্ত্ৰত বিৰোধিতা কৰক, নীতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰক, চৰকাৰক সমালোচনা কৰক, কিন্তু ব্যক্তিগত শিষ্টাচাৰ উলংঘা নকৰিব । আজি কংগ্ৰেছে কেৱল ৰাজনৈতিক পতন প্ৰত্যক্ষ কৰাই নহয়, মতাদৰ্শগত আৰু নৈতিকভাৱেও দেউলীয়া হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক অপমান কৰি কংগ্ৰেছে আঘাত দিছে । কোটি কোটি দেশবাসীৰ আবেগক কৰা অপমানৰ উপযুক্ত উত্তৰ জনসাধাৰণে নিশ্চয় দিব ৷’’

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত এই কথা কয়, ‘‘আজি পাটনাত মোদীজীৰ পিতৃক লৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই শালীনতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিলে । মোদীজী বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাটো এয়াই প্ৰথম নহয় ।’’

গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে লগতে কয়, ‘‘কেতিয়াবা তেওঁৰ সন্মানীয় মাতৃক অপমান কৰিছিল, আন কেতিয়াবা তেওঁক মৌত কা সৌদাগৰ বুলি সমালোচনা কৰিছিল ৷ কোনো কোনো অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘চাহ বিক্ৰেতা’ বুলি কৈও তেওঁৰ দৰিদ্ৰতাক উপহাস কৰিছিল । ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিটো দিনৰ অন্তত অশ্লীলতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈ আছে । ১২ বছৰ ধৰি একেৰাহে হোৱা নিৰ্বাচনী পৰাজয়ে কংগ্ৰেছ দলটোক ইমানেই হতাশ কৰি তুলিছে যে এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত কোনো নীতিগত বিষয় নাই - বাকী আছে মাথোঁ বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতিহে ।’’

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে জনসাধাৰণৰ মাজত নিজৰ ভিত্তি হেৰুৱাই পেলোৱা কংগ্ৰেছে এতিয়া নিজৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজতো ক্ৰমাগতভাৱে নিজৰ স্থান হেৰুৱাইছে । যেতিয়াই তেওঁলোকে মোদীজী বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণনীয় মন্তব্য কৰিছে, তেতিয়াই জনসাধাৰণে প্ৰতিবাৰেই কংগ্ৰেছক উপযুক্ত উত্তৰ দিছে ।’’

আনহাতে, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ এই ভাষ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত খাৰ্গেক সমালোচনা কৰি নবীনে কয়, ‘‘দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আজি পাটনাত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ব্যৱহাৰ কৰা অশোভনীয় আৰু সংবিধান বহিৰ্ভুত ভাষাই কংগ্ৰেছ দলৰ মতাদৰ্শগত হতাশাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।’’

নবীনে লগতে কয়, ‘‘ৰাজনীতিত বিৰোধীৰ নিজস্ব মৰ্যাদা আছে ৷ তথাপিও ৰাজহুৱা মঞ্চত দিয়া ভাষণত ৰাজনীতিকৰ পৰিয়ালৰ মৃত সদস্যক টানি অনাটো এতিয়া ৰাহুল গান্ধী আৰু সকলো বিৰোধীৰে আচল সংস্কৃতি হৈ পৰিছে ! এয়া কেৱল খাৰ্গেজীৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য নহয়, বৰং ই সমগ্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মানসিকতাত শিষ্টাচাৰৰ অভাৱক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যেতিয়া বিৰোধীৰ আলোচনা কৰিবলৈ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নাথাকে, তেতিয়া তেওঁলোকে এনে হতাশাৰ বলি হৈ ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ আশ্ৰয় লয় ।দেশৰ জনসাধাৰণে এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতি অতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু উপযুক্ত সময় আহিলেই উপযুক্ত উত্তৰ দিব ।’’

আনহাতে, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যৰ ভিডিঅ’টো প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে, এই বৈঠকখনত মাথোঁ এজনেই সাহসী কংগ্ৰেছী আছিল, যিজনে খাৰ্গেৰ দিবাস্বপ্নক উদঙাই দিয়াৰ সাহস কৰিছিল ৷ কিন্তু বাকীসকল কংগ্ৰেছীয়ে একমাত্ৰ বুদ্ধিমান দলীয় কৰ্মীজনক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে আৰু এইসকল লোকেই নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃক লৈ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য, তাক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ বিশেষকৈ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী, নেতা, কৰ্মীসকলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক উভতি ধৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: বিদেশৰ পৰা ঘূৰাই অনা ক'লা ধন ক'ত ? প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ

TAGGED:

খাৰ্গেক বিজেপিৰ সমালোচনা
মোদী কা বাপ ভী জায়েগা
বিহাৰত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে
প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাম খাৰ্গে
KHARGE OVER MODI KA BAAP REMARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.