বিজেপি-আৰএছএছ বিষাক্ত সাপ, মাৰিবই লাগিব: মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ সৰৱ বিজেপি
ইয়াৰ পূৰ্বে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ২০২৪ চনত মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি-আৰএছএছক 'বিষাক্ত সাপ'ৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল আৰু ২০২৩ চনত কৰ্ণাটকত মোদীক সাপ বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
Published : April 7, 2026 at 5:18 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই বিজেপি আৰু আৰএছএছক 'বিষাক্ত সাপ'ৰ সৈতে তুলনা কৰিছে । খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যৰ লগে লগে তীব্ৰ ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে আৰু বিজেপিৰ নেতাসকলে এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আয়োগৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ।
সোমবাৰে অসমৰ নিলামবজাৰত জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰি খাৰ্গেয়ে কৈছিল যে কোৰআনৰ মতে, নামাজৰ সময়তো যদি কোনোবাই বিষাক্ত সাপ দেখা পায় তেন্তে ইয়াক হত্যা কৰিব লাগে । লগতে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ইয়াত থকা 'বিষাক্ত সাপ' হৈছে বিজেপি-আৰএছএছ । "মই শুনিছোঁ এই সমাবেশত বহু মুছলমান আৰু হিন্দু ভাই আছে । মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোকৰ ওচৰেৰে বিষাক্ত সাপ পাৰ হৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে নামাজ পঢ়ি থাকিলেও সেয়া বন্ধ কৰি হ'লেও মাৰিব লাগিব । কোৰআনত এইটো লিখা আছে যে নামাজৰ সময়তো যদি আপুনি বিষাক্ত সাপ দেখা পায় তেন্তে ইয়াক মাৰিব লাগে । ইয়াত থকা এই সাপ হৈছে আৰএছএছ-বিজেপি । যদি আপোনালোকে ইয়াক হত্যা নকৰে তেন্তে বাচি নাথাকিব ।" খাৰ্গেয়ে কয় ।
ইফালে বিজেপিৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিজেপি আৰু আৰএছএছক 'বিষাক্ত সাপ'ৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু দলটোৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে আইনী পদক্ষেপৰ কথা চিন্তা কৰিছে ।
খাৰ্গেৰ এই বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ শ্বেহজাদ পুনাৱালাই মুছলমানক মুকলিকৈ বিজেপি-আৰএছএছৰ সদস্যক হত্যা কৰিবলৈ উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে । তেওঁ কয় যে আইএনচিয়ে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই, ই হৈছে "ভাৰতীয় জেহাদী কংগ্ৰেছ" ।
"খাৰ্গেজী: কোৰআনত লিখা আছে যে নামাজ পঢ়ি থকা সময়তো যদি বিষাক্ত সাপ দেখা পায় তেন্তে তাক মাৰি পেলাওক । আৰএছএছ/বিজেপি সেই বিষাক্ত সাপ...আপোনালোকে যদি তাক নামাৰে তেন্তে বাচিব নোৱাৰে ।" তেওঁ X পোষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰি লগতে লিখিছে, "কংগ্ৰেছৰ বাবে আটাইতকৈ নিকৃষ্ট স্তৰৰ ৰাজনীতি । ই আটাইতকৈ অগণতান্ত্ৰিক মনৰ বক্তব্য । লজ্জাজনক ! ইচিআয়ে এতিয়াই কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে !"
অৱশ্যে খাৰ্গেৰ এই 'বিষাক্ত সাপ' মন্তব্য কোনো নতুন ঘটনা নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাংগলীত অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ বিজেপি-আৰএছএছক 'বিষাক্ত সাপ'ৰ সৈতে তুলনা কৰি ইয়াক নিৰ্মূল কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহত কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত খাৰ্গেয়ে কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 'বিষাক্ত সাপ'ৰ দৰে । "আপুনি নিশ্চয় জানিব লাগিব ই বিষাক্ত হয়নে নহয় । যদি আপুনি ইয়াক ৰেহাই দিয়ে, আপুনি মৰিব ।" তেওঁ লগতে কৈছিল । পিছত তেওঁ নিজৰ বক্তব্য স্পষ্ট কৰি কয় যে তেওঁৰ অৰ্থ আছিল বিজেপিৰ মতাদৰ্শ 'সাপৰ দৰে' আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে এই কথা কোৱা নাছিল ।
ইফালে দেওবাৰে কেৰালাত অনুষ্ঠিত এক প্ৰচাৰ সভাত খাৰ্গেয়ে কয় যে দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ লোকসকল 'শিক্ষিত আৰু বুদ্ধিমান' আৰু গুজৰাট আৰু অন্যান্য ঠাইৰ লোকসকলৰ দৰে তেওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰি । "মোদীজী, বিজয়নে গুজৰাট বা আন ঠাইত নিৰক্ষৰ লোকক মূৰ্খ সজাব পাৰে, কিন্তু কেৰালাৰ মানুহক নোৱাৰে । কেৰালাৰ মানুহক বিপথে পৰিচালিত নকৰিব, কাৰণ তেওঁলোক বুধিয়ক আৰু শিক্ষিত ।" তেওঁ কয় ।