মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে সদনত বিশেষাধিকাৰ প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছৰ
দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সময়ত গুলীচালনা হোৱা নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে সদনত ভুল তথ্য দি বিশেষাধিকাৰ উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ।
By ANI
Published : July 31, 2026 at 4:41 PM IST
নতুন দিল্লী: ভুল তথ্যৰে নিম্ন সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে । এই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কে চি বেণুগোপালৰ । বেণুগোপালে অভিযোগ কৰিছে যে ২০ জুলাইৰ 'সংসদ যাত্ৰা'ৰ সময়ত ছাত্ৰ আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ সময়ত কোনো গুলীচালনা হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিম্ন সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল । যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে ।
লোকসভাত কাৰ্যবিধি আৰু ব্যৱসায় পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ ২২২ নং নিয়মৰ অধীনত দাখিল কৰা জাননীত বেণুগোপালে বিষয়টো বিশেষাধিকাৰ সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুৰোধ জনাইছে ।
বেণুগোপালে ২৯ জুলাইত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভূত উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সময়ত সিঙৰ উত্তৰৰ কথা উল্লেখ কৰে । জাননী অনুসৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, "দ্বিতীয়তে, বাৰে বাৰে স্পষ্ট কৰা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ গুলীচালনা হোৱা নাছিল; কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, গতিকে যেতিয়া একেবাৰে গুলীচালনা হোৱা নাছিল, তেতিয়া আদেশ দিয়াৰ প্ৰশ্ন উত্থান নহয় ।"
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এই বক্তব্য তথ্যৰ বিপৰীত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । জাননীখনত কোৱা হৈছে, "মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দাবীৰ বিপৰীতে গুলীচালনা হৈছিল, আৰু আহত ব্যক্তিৰ এতিয়াও চিকিৎসা চলি আছে, ৰাজহুৱা ডমেইনত তথ্য উপলব্ধ । সদনৰ মজিয়াত কোনো গুলীচালনা হোৱা নাছিল বুলি মিছাকৈ দাবী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানি-বুজি আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে সংসদক ভুল তথ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ।"
বেণুগোপালে লগতে যুক্তি দিছে যে সংসদক বিপথে পৰিচালিত কৰাটো বিশেষাধিকাৰ ভংগ আৰু সদনক অৱজ্ঞা কৰা হয় । অধ্যক্ষক বিষয়টো পৰীক্ষা আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিশেষাধিকাৰ সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰাটো যে বিশেষাধিকাৰ ভংগ আৰু সদনক অৱজ্ঞা কৰা বুলি সকলোৱ অৱগত । এজন মন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সদনত তথ্যসমূহ ৰেকৰ্ডত ৰখাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা কৰাটো আশা কৰা হৈছে ।"
এক্সৰ এটা পোষ্টত বেণুগোপালে কয়, "আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সংসদৰ মজিয়াত 'কোনো গুলীচালনা হোৱা নাছিল' বুলি দাবী কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত পেলেট বন্দুকৰ বলি হোৱা এজনক সাক্ষাৎ কৰিছিল; এনে গুলীচালনাৰ বলি হোৱা লোকসকলক চিনাক্ত কৰা অগণন সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি আছে আৰু চিকিৎসালয়ৰ তথ্যও উন্মোচিত হৈছে । সংসদত এনে মুকলিকৈ মিছা কথা কোৱাৰ পৰা চৰকাৰে হাত সাৰিব নোৱাৰে, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ।"
২০ জুলাইৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে বলপূৰ্বক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ক্ষোভ কৰাৰ সময়তে এই বিশেষাধিকাৰৰ জাননী দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :