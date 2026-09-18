দলীয় সংঘাতৰ মাজতে কলকাতাত মমতা-কানিমোঝিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক

দলীয় সংঘাতৰ মাজতে কলকাতাত মমতা-কানিমোঝিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক
কলকাতাত পশ্চিম বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ডিএমকেৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী কানিমোঝিক সাক্ষাৎ কৰে ৷ কানিমোজিয়ে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈ কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা কৰে ।
By PTI
Published : September 18, 2026 at 10:46 AM IST
কলকাতা: ২০২৬ চনটো যেন ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা খুবেই বেয়া মমতা বেনাৰ্জীৰ বাবে ৷ প্ৰথমে নিৰ্বাচনত পৰাজয় ৷ তাৰ পাছতেই আৰম্ভ দলীয় সংঘাত ৷ এতিয়া দলৰ নাম আৰু চিহ্নক লৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছক টনা-আজোঁৰা চলিছে ৷
এফালে মমতা বেনাৰ্জীৰ ফৈদ আৰু আনফালে বিসম্বাদী ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ ফৈদ ৷ শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দুয়োটা ফৈদে নিজৰ দলৰ নাম আৰু চিহ্ন নিশ্চিত নকৰালৈকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম আৰু চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে ৷
STORY | Kanimozhi holds closed-door meeting with Mamata in Kolkata— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
Senior DMK leader Kanimozhi has met former West Bengal chief minister Mamata Banerjee in Kolkata. The Lok Sabha MP met Banerjee at her residence in Kalighat in south Kolkata on Thursday, a TMC leader said.
READ:… pic.twitter.com/cUcCek6bZb
ইয়াৰ মাজতেই কলকাতাত পশ্চিম বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ডিএমকেৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী কানিমোঝিক সাক্ষাৎ কৰে ৷ টিএমচিৰ এগৰাকী নেতাই জনোৱা মতে, বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ কলকাতাৰ কালিঘাটৰ বাসগৃহত বেনাৰ্জীক সাক্ষাৎ কৰে লোকসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে । সবিশেষ প্ৰকাশ নকৰাকৈ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে কানিমোঝিয়ে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈ কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
মুম্বাইত শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰে আৰু দিল্লীত এন চি পি (এছ পি)ৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ সৈতে কানিমোঝিয়ে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কিছুদিন পিছতে মমতাৰ সৈতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ডি এম কে আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত উত্তেজনা তথা বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেইবাটাও আঞ্চলিক গোটৰ মাজত মতানৈক্যৰ মাজতে এই বৈঠকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত টিএমচি আৰু কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ গঠনকাৰী যদিও পশ্চিম বংগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বিতৰ্কিত হৈয়েই আছে । শেহতীয়াকৈ অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া উপ-নিৰ্বাচনক লৈও দুয়োটা দলৰ মাজত মতানৈক্য দেখা গৈছে ।
ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছে দাবী কৰে যে টিএমচিয়ে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কাষ চাপিছিল ৷ নন্দীগ্ৰামৰ আসনখন কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, যিটো দাবী মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন ব্লকে নাকচ কৰিছিল ।
তামিলনাডুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ডি এম কে-কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্কও জটিল হৈ পৰিছে । কংগ্ৰেছ এতিয়া অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদ হোৱা চি জোচেফ বিজয়ৰ টিভিকে নেতৃত্বাধীন শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হোৱাৰ বিপৰীতে ডিএমকে বিৰোধী দলত আছে ।
১৫ বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলাই পশ্চিম বংগত বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে টিএমচিয়েও ৰাজনৈতিক মন্থনৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে । ৰাজ্য বিধানসভাৰ লগতে সংসদীয় পদবীৰ মাজতো দলটোৱে মতানৈক্যৰ সন্মুখীন হৈছে, যিয়ে মমতা বেনাৰ্জীৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
জুন মাহত ডি এম কেই INDIA ব্লকৰ বৈঠক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে তাৰ পিছত দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অধিক সংঘাতপূৰ্ণ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । এই পটভূমিত কানিমোঝিৰ বৈঠকসমূহে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন কাঠামোৰ বাহিৰৰ দলসমূহৰ মাজত সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰিছে যদিও এই আলোচনাৰ লক্ষ্য নতুন ৰাজনৈতিক গোট গঠন কৰা বুলি কোনো আনুষ্ঠানিক ইংগিত পোৱা নগ’ল ।
লগতে পঢ়ক: তৃণমূল কংগ্ৰেছত অন্তঃকন্দল: মমতা বা ঋতব্ৰত কোনো পক্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব টিএমচিৰ প্ৰতীক