ETV Bharat / politics

দলীয় সংঘাতৰ মাজতে কলকাতাত মমতা-কানিমোঝিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক

কলকাতাত পশ্চিম বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ডিএমকেৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী কানিমোঝিক সাক্ষাৎ কৰে ৷ কানিমোজিয়ে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈ কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা কৰে ।

KANIMOZHI MET MAMATA
দলীয় সংঘাতৰ মাজতে কলকাতাত মমতা-কানিমোঝিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক (File Photo)
author img

By PTI

Published : September 18, 2026 at 10:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: ২০২৬ চনটো যেন ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা খুবেই বেয়া মমতা বেনাৰ্জীৰ বাবে ৷ প্ৰথমে নিৰ্বাচনত পৰাজয় ৷ তাৰ পাছতেই আৰম্ভ দলীয় সংঘাত ৷ এতিয়া দলৰ নাম আৰু চিহ্নক লৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছক টনা-আজোঁৰা চলিছে ৷

এফালে মমতা বেনাৰ্জীৰ ফৈদ আৰু আনফালে বিসম্বাদী ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ ফৈদ ৷ শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দুয়োটা ফৈদে নিজৰ দলৰ নাম আৰু চিহ্ন নিশ্চিত নকৰালৈকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম আৰু চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে ৷

ইয়াৰ মাজতেই কলকাতাত পশ্চিম বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ডিএমকেৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী কানিমোঝিক সাক্ষাৎ কৰে ৷ টিএমচিৰ এগৰাকী নেতাই জনোৱা মতে, বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ কলকাতাৰ কালিঘাটৰ বাসগৃহত বেনাৰ্জীক সাক্ষাৎ কৰে লোকসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে । সবিশেষ প্ৰকাশ নকৰাকৈ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে কানিমোঝিয়ে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈ কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।

মুম্বাইত শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰে আৰু দিল্লীত এন চি পি (এছ পি)ৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ সৈতে কানিমোঝিয়ে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কিছুদিন পিছতে মমতাৰ সৈতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ডি এম কে আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত উত্তেজনা তথা বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেইবাটাও আঞ্চলিক গোটৰ মাজত মতানৈক্যৰ মাজতে এই বৈঠকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত টিএমচি আৰু কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ গঠনকাৰী যদিও পশ্চিম বংগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বিতৰ্কিত হৈয়েই আছে । শেহতীয়াকৈ অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া উপ-নিৰ্বাচনক লৈও দুয়োটা দলৰ মাজত মতানৈক্য দেখা গৈছে ।

ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছে দাবী কৰে যে টিএমচিয়ে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কাষ চাপিছিল ৷ নন্দীগ্ৰামৰ আসনখন কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, যিটো দাবী মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন ব্লকে নাকচ কৰিছিল ।

তামিলনাডুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ডি এম কে-কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্কও জটিল হৈ পৰিছে । কংগ্ৰেছ এতিয়া অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদ হোৱা চি জোচেফ বিজয়ৰ টিভিকে নেতৃত্বাধীন শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হোৱাৰ বিপৰীতে ডিএমকে বিৰোধী দলত আছে ।

১৫ বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলাই পশ্চিম বংগত বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে টিএমচিয়েও ৰাজনৈতিক মন্থনৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে । ৰাজ্য বিধানসভাৰ লগতে সংসদীয় পদবীৰ মাজতো দলটোৱে মতানৈক্যৰ সন্মুখীন হৈছে, যিয়ে মমতা বেনাৰ্জীৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

জুন মাহত ডি এম কেই INDIA ব্লকৰ বৈঠক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে তাৰ পিছত দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অধিক সংঘাতপূৰ্ণ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । এই পটভূমিত কানিমোঝিৰ বৈঠকসমূহে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন কাঠামোৰ বাহিৰৰ দলসমূহৰ মাজত সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰিছে যদিও এই আলোচনাৰ লক্ষ্য নতুন ৰাজনৈতিক গোট গঠন কৰা বুলি কোনো আনুষ্ঠানিক ইংগিত পোৱা নগ’ল ।

লগতে পঢ়ক: তৃণমূল কংগ্ৰেছত অন্তঃকন্দল: মমতা বা ঋতব্ৰত কোনো পক্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব টিএমচিৰ প্ৰতীক

TAGGED:

মমতা বেনাৰ্জী
কানিমোজি
ইণ্ডিয়া ব্লক
KANIMOZHI MAMATA MEETING
KANIMOZHI MET MAMATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.