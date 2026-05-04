যোৰহাটত কি হ’ব গৌৰৱৰ ভাগ্য, শেষ হাঁহি বিজেপি নে কংগ্ৰেছৰ ?
এইবাৰ লোকসভাৰ সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে।
Published : May 4, 2026 at 9:38 AM IST
হায়দৰাবাদঃ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ ভোটগণনা ৷ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ সকলোৱে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত নজৰ ৰাখিছে, কিয়নো এই সমষ্টিত বিজেপিৰ বিধায়ক তথা জ্য়েষ্ঠ নেতা হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে। ৪ মে'ৰ ভোটগণনাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এই বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে।
শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু আনফালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চিত নেতা গৌৰৱ গগৈ । ভোটদানৰ পূৰ্বেও দুয়োগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আন সমষ্টিৰ দৰে নাছিল কোনো বোকা ছটিওৱাৰ খেল অথবা ৰাজনীতিৰ নামত ব্যক্তিগত আক্ৰমণ । নিজ নিজ স্থানত থাকিয়েই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছিল । দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈ আছে যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত থকা ইভিএমত ।
সকলোৰে মাজত চৰ্চা চলিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'বনে গৌৰৱ গগৈৰ ? নে গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিৰোধ কৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ মজিয়া শুৱনি কৰিব হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ? অৱশ্যে কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে অৰ্থাৎ ৪ মে'ত সকলো স্পষ্ট হ'ব । ১ লাখ ৪৮ হাজাৰ ২৮০ গৰাকী ভোটাৰ থকা যোৰহাট সমষ্টিত এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৮.৬৪ শতাংশ ।