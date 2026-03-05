ETV Bharat / politics

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন : মনোনয়ন দাখিল যোগেন মহন-তেৰছ গোৱালাৰ, মনোনয়ন দিলে প্রমোদ বড়োৱেও

১৬ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন ৷ অসমৰ তিনি আসনৰ বাবে অন্তিম দিনা দাখিল মনোনয়ন পত্ৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 3:15 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ তিনিখন আসনৰ দুখনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ হৈ বিধায়ক তেৰছ গোৱালা আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মহনে মনোনয়ন দাখিল কৰে । আনহাতে তৃতীয়খন আসনৰ বাবে বিজেপিৰ মিত্রদল ইউ পি পি এলৰ হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ।

দিছপুৰত ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত তিনিওগৰাকীয়ে নিজৰ নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে । ৰাজ্যসভাৰ তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মনোনয়ন প্ৰদানৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মন্ত্রী অতুল বৰা, দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি তথা নিৰ্বাচন প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাকে ধৰি ভালেসংখ্যক দলীয় নেতাই সংগ দিয়ে ।

অসমৰ তিনি আসনৰ বাবে অন্তিম দিনা দাখিল মনোনয়ন পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

অহা ১৬ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়নপত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল । সেই অনুসৰি অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ তিনিখন আসনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰা হয় । দুয়োখন আসনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত আছিল যদিও তৃতীয়খন আসনৰ বাবে বিৰোধীৰ শক্তিৰ জোৰ আছিল । কিন্তু তৃতীয়খন আসনত বিৰোধী পক্ষৰ পৰা কোনেও মনোনয়ন দাখিল কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল । যাৰ বাবে তৃতীয়খন আসনতো বিজেপিৰ মিত্রদল ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ জয় নিশ্চিত হৈ পৰিল ।

লক্ষণীয় বিষয় যে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলেও ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়নপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল । আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি দলৰ ছগৰাকীকৈ নেতাই মনোনয়নপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল । কিন্তু দলীয় নেতৃত্বই বিধায়ক তেৰছ গোৱালা আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মহনক ৰাজ্যসভাৰ প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰে । লগতে তৃতীয়খন আসনৰ বাবে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে ।

  • কৰ্মৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পালে : যোগেন মহন

২০১৬ চনৰ পৰা মাহমৰা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা যোগেন মোহনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰীসভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । তেওঁ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ২০১৬ চনত বিধায়ক হিচাপে প্ৰথম নিৰ্বাচিত হৈছিল । তাৰ পিছত ২০২১ চনতো তেওঁ সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় ।

২০১৬ চনতো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সময়ত তেওঁ মন্ত্রী আছিল । মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি যোগেন মহনে কয়, "উচ্চ সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে দলৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনাইছো । বিগত দহ বছৰত মন্ত্রী বা বিধায়ক হিচাপে মই সমষ্টিবাসী আৰু অসমৰ বাবে যিখিনি কৰিলো বা কিবা থাকি যোৱা বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো । উচ্চ সদনৰ পৰা অসমৰ হৈ কাম কৰিম । ৰাজ্যখনৰ সমস্যাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত উত্থাপন কৰি ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে চেষ্টা থাকিব । সমষ্টিবাসীৰ লগত মোৰ যি নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল, তাৰ বাবে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক আবেগিক হৈ গৈছে । সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক বিধায়ক হিচাপে চাব বিচাৰিছিল । কিন্তু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই যিদৰে বিচাৰিব আমি সেইদৰে কাম কৰিব লাগিব ।"

তেওঁ কয়, "ৰ‍াজ্যসভালৈ গ'লেও অসমৰ হৈ কাম কৰিম । সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত সদায় থাকিম । এতিয়া মোৰ পৰিসৰটো ডাঙৰ হ'ল । ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাৰ শক্তিটো বাঢ়িছে । তাৰ বাবে দুখ কৰাৰ কোনো কথা নাই । ৰাইজৰ আবেগক মই সন্মান জনাইছো । ইয়াত ব্যক্তিগতৰ কথা নাই । দলে যি দায়িত্ব দিব সেয়া পালন কৰিম । উচ্চ সদনত থাকিও আমি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিম ।"

  • চাইকেল চলাই আহি মনোনয়ন দিলে বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই :

ইফালে চাইকেল চলাই মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ অহা বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কয়, "ৰাজ্যসভালৈ গৈ আছো । দিল্লীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীত মোক চাইকেলৰ অনুমতি দিব নে নিদিয়ে নাজানো । গুৱাহাটীলৈ অহাৰ লগে লগে ২০১৬ চনত বন্ধু এজনৰ সহযোগত প্ৰথম দৰমহাৰে চাইকেল এখন কিনিছিলো । সেই চাইকেলৰ আজি দহটা বছৰ হ'ল । আজি সেই চাইকেল লৈ মনোনয়ন দিবলৈ আহিছো । চাইকেলৰ লগত বহুত এটা স্মৃতি আছে । চাইকেলে মোক বহুত প্ৰেৰণা দিছে । চাইকেলে কয় দুখীয়া মানুহৰ আৰ্তনাদত কি আছে । গাড়ীত গ'লে বহু কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি । সেইবাবে মই চাইকেলখন এৰি দিয়া নাই । দিল্লীত চলাব পাৰিম নে নাই নাজানো । এটা নতুন পৰিয়ালত গৈ আছো ।"

তেওঁ কয়, "দলে ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ দায়িত্ব দিছে । অসম আৰু অসমীয়াৰ কথা সদায় প্ৰথম স্থানত উত্থাপন কৰিম । বিধানসভাতো মই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলো । মই আগন্তুক বিধানসভাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছিলো । কিন্তু দলে ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ বাবে দিয়া দায়িত্ব মই মানি ল'লো । কাৰ্যকৰ্তাসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল বাবে আজি দুঃখিত হৈছে । সকলো আজি আৱেগিক । মই দূৰলৈ যোৱা নাই । দুলীয়াজান সমষ্টিতে থাকিম আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী দুলীয়াজানৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব । তেওঁৰ বাবে মই সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিম । মন্ত্রিত্বৰ কোনো কথা নাই ।"

  • সকলো বিধায়কৰ সমৰ্থন বিচাৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে :

আনহাতে বি টি চিৰ মুৰব্বী হিচাপে পাঁচ বছৰ শাসন চলোৱা ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "দলৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আজি মই ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলো । আশা ৰাখিছো নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৃতীয়খন আসনৰ বাবে আমি বিভিন্ন দলৰ বিধায়কসকলৰ পৰা সমৰ্থন পাম । বড়োলেণ্ডকে ধৰি অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতৰ কাৰণে কাম কৰাৰ সুবিধা পাম বুলি আশা কৰিছো । মই আমাৰ দলৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনাইছো । সকলো দলৰে সমৰ্থন বিচাৰিম ।"

