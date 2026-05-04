নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছতে কংগ্ৰেছ নেতা জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ পদত্যাগ, খাৰ্গেলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক পদৰ পৰা জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ পদত্যাগ ৷
Published : May 4, 2026 at 10:12 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয় ৷ গেৰুৱা দল বিজেপিৰ ধুমুহাত ধূলিস্যাৎ হৈ পৰে দলটো ৷ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ ইতিমধ্যে সিঙে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
AICC In-Charge of Assam, Jitendra Singh Alwar tweets, " i write to tender my resignation as general secretary in-charge of assam with immediate effect. the recent election results have been deeply disappointing, and i take full responsibility for my role in the outcome. despite… pic.twitter.com/MU9MZ9qE5d— ANI (@ANI) May 4, 2026
