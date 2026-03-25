মনোনয় প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে বিজেপিৰ পৰা বহিস্কৃত হ'ব জিতেন গৌড়
মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম উলংঘা কৰা জিতেন গৌড়ৰ স্থান নাই বিজেপিত । মনোনয় পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰাৰ সকীয়নি ।
Published : March 25, 2026 at 4:04 PM IST
কলিয়াবৰ: মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালনৰ বুজনিৰ পিছতো দলীয়া অনুশাসন ভংগ কৰি বিজেপিৰ একাংশ অসন্তুষ্ট কৰ্মী-সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ ইংগিত দিলে জিলা সভাপতি বাবুল বৰাই । মনোনয় পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে বিজেপিৰ পৰা জিতেন গৌড়ক বহিষ্কৃত হ'ব বুলি দিলে সকিয়নী ।
এই সন্দৰ্ভত বাবুল বৰাই কয়,"দলীয় প্ৰতীক আৰু পতাকা ব্যৱহাৰ কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাটো দলৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে । দলে ২৬ তাৰিখৰ ভিতৰত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । তাকে নকৰিলে তেওঁৰ লগতে আন কেইবাগৰাকী বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাক দলৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰা হ'ব । তেতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতীকৰ কোনো কাম নাথাকিব ।"
দলীয় নীতি-আদৰ্শ পালনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ বিজেপি দলৰ জিলা সম্পাদকজনৰ নীতিহীন কামক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰা সভাপতি বাবুল বৰাই কয়,"তেওঁ প্ৰকৃত বিজেপি নহয় । তেওঁ দেশক ভাল নাপায়, দলক ভাল নাপায়, তেওঁ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক । এই কাৰণেই চাগে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লৈছে । গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেনে ব্যক্তিৰ স্থান নাই । বিজেপি এটা পুৰণা পাৰ্টী, কেডাৰ বেছ দল । কালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈ গৈছে, সকলোৱে মিলি আমি আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক পঞ্চাশ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়ী কৰাম ।"
সোমাবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছতেই ৫৭ নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীৰ । সমান্তৰালকৈ অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপিৰ অসন্তুষ্ট গোটৰ অসন্তুষ্টি নিৰসনৰো অভিযান চলাইছে বিজেপিয়ে । তাৰ মাজতে কলিয়াবৰত বুধবাৰে দুই দলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যপন্থা আৰু নিৰ্বাচনী পৰিচালনা বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, য'ত ভাগ লয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই । দুয়ো দলৰ মাণ্ডলিক বিষয়ববীয়াৰ লগতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰীও উপস্থিত থাকে এই সভাত ।
সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত কেশৱ মহন্তই কয়,"অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ বাবে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰি, সেই বিষয় লৈ আজিৰ বৈঠকত আলোচনা হয় । ইয়াত আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী কৃষ্ণপাল সিং যাদৱো উপস্থিত থাকে । সেই সন্দৰ্ভত দুয়ো দলৰে বিষয়ববীয়াক লৈ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । সেই সমিতিখনে মিত্ৰজোঁটৰ হৈ গোটেই নিৰ্বাচনটো পৰিচালনা কৰিব ।"