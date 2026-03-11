অসমৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতা : কি উদ্দেশ্য হেমন্ত ছোৰেণৰ ?
অসমত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ব্যস্ত হেমন্ত ছোৰেণ । জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ সৈতে সম্ভাব্য মিত্ৰতাৰ আলোচনা ।
Published : March 11, 2026 at 2:54 PM IST
তেজপুৰ : অসমত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ । সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সম্ভাব্য ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা সম্পৰ্কে চলি থকা আলোচনা এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।
বুধবাৰে তেজপুৰৰ হোটেল গ্ৰীণউডত ই টিভি ভাৰতক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছোৰেণে কয়, "অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সম্ভাব্য ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা এতিয়াও প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আছে । এতিয়ালৈকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই ।"
আনহাতে, মঙলবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ মিজিকাত 'জয় ভাৰত' দলে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজনৈতিক সভাত দলৰ সৈতে মিত্ৰতা ঘোষণা কৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
অসম ভ্ৰমণকালত তেওঁ কয় যে বৰ্তমান তেওঁ বিভিন্ন নেতা-কৰ্মী আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি তৃণমূলৰ পৰিস্থিতি বুজি লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে । সম্ভাব্য মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ সৈতে আলোচনা চলি থকা বুলি স্বীকাৰ কৰি তেওঁ কয় যে এই মুহূৰ্তত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা অতি আগতীয়া হ’ব ।
“এই মুহূৰ্তত আমি মানুহৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰি আছোঁ । বহু বিষয় এতিয়াও সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাকী আছে । মিত্ৰতা বা নিৰ্বাচনী কৌশল সম্পৰ্কে এতিয়াই নিশ্চিতকৈ কিবা কোৱা সম্ভৱ নহয় ।” ছোৰেণৰ মন্তব্য ।
আনহাতে, অসম সম্পৰ্কে নিজৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অসম এক সুন্দৰ ৰাজ্য আৰু ইয়াৰ মানুহবোৰ অতি আন্তৰিক । স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ বাবে অত্যন্ত ভাল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয় যে বহু আদিবাসী আৰু জনজাতীয় লোকে ভূমি অধিকাৰ আৰু বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । এই বিষয়সমূহ গুৰুত্বসহকাৰে আলোচনা কৰি সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । ছোৰেণে লগতে কয় যে অসমত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কৌশলগত আলোচনা অব্যাহত আছে । নিৰ্বাচনত স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি আগবাঢ়িব এই সকলো বিষয়ত আলোচনা চলি আছে ।
“বিস্তৃত আলোচনা আৰু পৰামৰ্শৰ পাছতহে আমি আগবঢ়াৰ দিশত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’ম ।” ছোৰেণে কয় ।
উল্লেখ্য যে ছোৰেণৰ এই ভ্ৰমণ আৰু মন্তব্যই অসমত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ সম্ভাৱনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।