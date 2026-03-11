ETV Bharat / politics

অসমৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতা : কি উদ্দেশ্য হেমন্ত ছোৰেণৰ ?

অসমত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ব্যস্ত হেমন্ত ছোৰেণ । জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ সৈতে সম্ভাব্য মিত্ৰতাৰ আলোচনা ।

Jharkhand CM Hemant Soren
অসমৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 2:54 PM IST

তেজপুৰ : অসমত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ । সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সম্ভাব্য ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা সম্পৰ্কে চলি থকা আলোচনা এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।

বুধবাৰে তেজপুৰৰ হোটেল গ্ৰীণউডত ই টিভি ভাৰতক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছোৰেণে কয়, "অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সম্ভাব্য ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা এতিয়াও প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আছে । এতিয়ালৈকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই ।"

অসমৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, মঙলবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ মিজিকাত 'জয় ভাৰত' দলে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজনৈতিক সভাত দলৰ সৈতে মিত্ৰতা ঘোষণা কৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অসম ভ্ৰমণকালত তেওঁ কয় যে বৰ্তমান তেওঁ বিভিন্ন নেতা-কৰ্মী আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি তৃণমূলৰ পৰিস্থিতি বুজি লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে । সম্ভাব্য মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ সৈতে আলোচনা চলি থকা বুলি স্বীকাৰ কৰি তেওঁ কয় যে এই মুহূৰ্তত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা অতি আগতীয়া হ’ব ।

“এই মুহূৰ্তত আমি মানুহৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰি আছোঁ । বহু বিষয় এতিয়াও সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাকী আছে । মিত্ৰতা বা নিৰ্বাচনী কৌশল সম্পৰ্কে এতিয়াই নিশ্চিতকৈ কিবা কোৱা সম্ভৱ নহয় ।” ছোৰেণৰ মন্তব্য ।

আনহাতে, অসম সম্পৰ্কে নিজৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অসম এক সুন্দৰ ৰাজ্য আৰু ইয়াৰ মানুহবোৰ অতি আন্তৰিক । স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ বাবে অত্যন্ত ভাল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয় যে বহু আদিবাসী আৰু জনজাতীয় লোকে ভূমি অধিকাৰ আৰু বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । এই বিষয়সমূহ গুৰুত্বসহকাৰে আলোচনা কৰি সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । ছোৰেণে লগতে কয় যে অসমত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কৌশলগত আলোচনা অব্যাহত আছে । নিৰ্বাচনত স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি আগবাঢ়িব এই সকলো বিষয়ত আলোচনা চলি আছে ।

“বিস্তৃত আলোচনা আৰু পৰামৰ্শৰ পাছতহে আমি আগবঢ়াৰ দিশত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’ম ।” ছোৰেণে কয় ।

উল্লেখ্য যে ছোৰেণৰ এই ভ্ৰমণ আৰু মন্তব্যই অসমত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ সম্ভাৱনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেন
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
জয় ভাৰত পাৰ্টী
ইটিভি ভাৰত অসম
হেমন্ত ছোৰেণৰ অসম ভ্ৰমণ

