বিশ্বনাথত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ : জয় ভাৰত পাৰ্টীৰে মিত্ৰতা জে এম এমৰ

বিশ্বনাথত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ : জয় ভাৰত পাৰ্টীৰে মিত্ৰতা জে এম এমৰ
৪০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে ।
Published : March 10, 2026 at 8:32 PM IST
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে মঙলবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ মিজিকাত অনুষ্ঠিত এক ৰাজনৈতিক সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । নতুনকৈ গঠিত জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে আয়োজন কৰা এই সভাত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জে এম এমে অসমৰ ৰাজনীতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বুলি মন্তব্য় কৰে ।
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি জনসমৰ্থন লাভৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে বুলি আয়োজকসকলে সদৰী কৰে । সভাত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তেহাৰু গৌড়ে কয়, "জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ ঝাৰখণ্ডৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতা কৰা হৈছে ।" তেওঁ কয়," এই সভাতেই দুয়োটা দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৪০ টা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই জয়লাভ কৰিম ।"
লগতে তেহাৰু গৌড়ে কয় যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয় ভাৰত পাৰ্টী আৰু জে এম এমে মিলি প্ৰায় ৪০টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । সেই সমষ্টি সমূহত জয়লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰে । এই সভাৰ জৰিয়তে ঝাৰখণ্ড ভিত্তিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল জে এম এমে অসমৰ ৰাজনীতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ ইংগিত দিয়ে ।
ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণৰ উপস্থিতিৰ বাবে এই সভাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে । আনহাতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে আগন্তুক দিনত দুয়োটা দলে অসমৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে জয় ভাৰত দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে । ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি সভাৰ পৰা পোনে পোনে তেজপুৰলৈ ৰাওনা হয় আৰু নিশাটো তেজপুৰতে কটাব ।