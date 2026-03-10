ETV Bharat / politics

বিশ্বনাথত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ : জয় ভাৰত পাৰ্টীৰে মিত্ৰতা জে এম এমৰ

৪০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে ।

JMM and Jai Bharat Party formed an alliance
ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ জেএমএমে মিত্ৰতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ চাৰিআলি : ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে মঙলবাৰে বিশ্বনাথ জিলাৰ মিজিকাত অনুষ্ঠিত এক ৰাজনৈতিক সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । নতুনকৈ গঠিত জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে আয়োজন কৰা এই সভাত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জে এম এমে অসমৰ ৰাজনীতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বুলি মন্তব্য় কৰে ।

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি জনসমৰ্থন লাভৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে বুলি আয়োজকসকলে সদৰী কৰে । সভাত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তেহাৰু গৌড়ে কয়, "জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ ঝাৰখণ্ডৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতা কৰা হৈছে ।" তেওঁ কয়," এই সভাতেই দুয়োটা দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৪০ টা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই জয়লাভ কৰিম ।"

ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰে জে এম এমৰ মিত্ৰতা (ETV Bharat Assam)

লগতে তেহাৰু গৌড়ে কয় যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয় ভাৰত পাৰ্টী আৰু জে এম এমে মিলি প্ৰায় ৪০টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । সেই সমষ্টি সমূহত জয়লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰে । এই সভাৰ জৰিয়তে ঝাৰখণ্ড ভিত্তিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল জে এম এমে অসমৰ ৰাজনীতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ ইংগিত দিয়ে ।

JMM and Jai Bharat Party formed an alliance
ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰে জে এম এমৰ মিত্ৰতা (ETV Bharat Assam)

ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণৰ উপস্থিতিৰ বাবে এই সভাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে । আনহাতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে আগন্তুক দিনত দুয়োটা দলে অসমৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে জয় ভাৰত দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে । ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি সভাৰ পৰা পোনে পোনে তেজপুৰলৈ ৰাওনা হয় আৰু নিশাটো তেজপুৰতে কটাব ।

লগতে পঢ়ক:তিনিচুকীয়াত আদিবাসী মহাসভাত হেমন্ত ছোৰেণ; অসমৰ আদিবাসী সমাজৰ সৈতে ঝাৰখণ্ডৰ সংহতিৰ কথা কৰিলে উল্লেখ

গৌৰৱ-ৰকিবুল যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত থাকিব সিমানেই বিজেপিৰ লাভ হ'ব : তীৰ্যক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

জয় ভাৰত পাৰ্টী
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
বিশ্বনাথ
ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.