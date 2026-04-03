ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ থাকোঁতেও ঝাৰখণ্ডতকৈ পিছ পৰি আছে অসম : হেমন্ত ছোৰেণ
সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোক একত্ৰিত হ'লে ৰাইজে চৰকাৰক উঠা-বহা কৰাব পাৰিব বুলি মন্তব্য ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : April 3, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:23 PM IST
গোলাঘাট : "ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ পাছতো অসম ঝাৰখণ্ডতকৈ বহু পিছ পৰি আছে । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ অৱস্থা তথৈবচ । যিকোনো দৰিদ্ৰ লোকে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিলে যদি নাপায়, তাক আঁজুৰি আনিব লাগিব । ২০১৪ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এইখন চৰকাৰে জনসাধাৰণক কেৱল মাত্ৰ লাইনত থিয় কৰালে কেতিয়াবা বিমুদ্ৰাকৰণ, কেতিয়াবা 'কা'ৰ বাবে আৰু এতিয়া গেছ আৰু পেট্ৰ'লৰ বাবে ।" খুমটাই সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ মিত্ৰজোঁট জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অমিত নাগৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ ।
বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হয় ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ । খুমটাই সমষ্টিৰ পুৰাবাংলা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে ।
তিনি হাজাৰোধিক ভোটাৰ ৰাইজৰ সমাগম হোৱা এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অমিত নাগক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হয় হেমন্ত ছোৰেণ ।
ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "পূৰ্বে বিভিন্ন কাৰণত অসমলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ এইবাৰ মই অসমৰ চহৰ, নগৰ আৰু গাঁওসমূহলৈ গৈ এটা কথা মন কৰিলোঁ যে দেশত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ থাকোঁতে অসম ঝাৰখণ্ডতকৈ বহু পিছপৰি আছে । বিজেপিৰ এখন জনপ্ৰিয় চৰকাৰ হৈছে অসম চৰকাৰ । কিন্তু অসমৰ চাহ বাগিচা, ইয়াত বসবাস কৰা সকলো লোকে কি অৱস্থাত আছে । অসমৰ গাঁওসমূহত ৰাস্তা-ঘাট , খোৱাপানী, বিদ্যুৎ যোগান, পকীঘৰ আদি সকলো দিশতে অৱহেলিত, কেনেকৈ এইসকল লোক জীয়াই আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ নিজৰ অধিকাৰ কোনোৱে আহি নিদিয়ে, নিজৰ অধিকাৰ আঁজুৰি আনিব লাগিব । নহ'লে ওৰেটো জীৱন এই চৰকাৰৰ দিনত লাইন পাতি থাকিব লাগিব । এই চৰকাৰৰ দিনত আপোনাৰ পৰা লোৱা কৰ-কাটলৰ ধনেৰে নিজৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকলৰ মাজত ভগাই দিছে । এনে এটা দিন আহিব, যেতিয়া আপোনালোক এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব ।"
বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি হেমন্ত ছোৰেণে লগতে কয়, "চৰকাৰে যি চাউল যোগান ধৰে সেয়া খোৱাৰ উপযোগী নহয় আৰু বজাৰত এক কিলো চাউলৰ মূল্য ১০০ টকা পৰ্যন্ত । আজি মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক জুৰুলা কৰি পেলাইছে । আজি ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰ-কাটলৰ ধনেৰে বিমানবন্দৰ, বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে আৰু নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকলক লীজত দিছে । বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনৰ মূলমন্ত্ৰ হ'ল বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰা । আজি আপোনালোকক যেনেদৰে ইয়াত সমবেত হৈছে, সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোক এনেদৰে একত্ৰিত হ'লে আপোনালোকে চৰকাৰক উঠা-বহা কৰাব পাৰিব । আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অমিত নাগক আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোট প্ৰদান কৰি জয়যুক্ত কৰাব ।"