অসমৰ বুলি দাবী কৰা জেনীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত লগাইছে খলকনি

অসমৰ বুলি দাবী কৰা জেনীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত লগাইছে খলকনি
উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে জেনী প্ৰকৰণ । ভিডিঅ' মুকলি কৰি প্ৰমাণৰ সৈতে সত্য উদঙোৱাৰ দাবী । কিন্তু কোন এই জেনী ?
Published : November 5, 2026 at 2:07 PM IST
ডেৰাডুন : উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে ২৩ বছৰ পুৰণি এটি নাম 'জেনী প্ৰকৰণ' । কিয়নো নিজকে জেনী বুলি দাবী কৰা এগৰাকী মহিলাই শীঘ্ৰে প্ৰমাণৰ সৈতে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহি সমগ্ৰ সত্য উদঙাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ কৰা দাবীৰ এটা ভিডিঅ'ও পোহৰলৈ আহিছে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
২০০৩ চনৰ ঘটনাই তোলপাৰ লগাইছে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত
ভিডিঅ'টোত মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ নামটো ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰ একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁক বদনাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । মহিলাগৰাকীয়ে দাবী কৰা মতে, আজিৰ পৰা ২৩ বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ২০০৩ চনত বা সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ সৈতে প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল সেয়া কেৱল তেওঁহে জানে বুলি উল্লেখ কৰিছে । লগতে ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰমাণো তেওঁৰ লগত থকা বুলি দাবী কৰে ।
আনহাতে, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক নেতাসকলক ইজনে সিজনৰ গালৈ বোকা ছটিওৱা বন্ধ কৰিবলৈ আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ লেতা ৰাজনীতি বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
আজি বিস্ফোৰণ ঘটাব জেনীয়ে
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোত জেনী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত নিজৰ পক্ষ মুকলিকৈ ৰাখিবৰ বাবে মাত্ৰ এদিনৰ সময় বিচাৰিছে । এই হুংকাৰৰ পিছতে এতিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো ২৩ বছৰ পুৰণি এই বিষয়টোৱে কাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰলৈ কাল অমানিশা নমাই আনিব পাৰে তাকে লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বুকুৰ ধপধপনি বাঢ়িছে । (পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে ইটিভি ভাৰত লগ ইন কৰিব)
জেনী প্ৰসংগত বিজেপি-কংগ্ৰেছৰ বাকযুদ্ধ
আনহাতে, এই ভিডিঅ'টো প্ৰকাশৰ পিছত বৰ্তমান সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন জাগিছে যে জেনীয়ে আজি কাৰ মুখা খুলিব । উল্লেখ্য যে ২০০৩ চনত তদানীন্তন মন্ত্ৰী হৰক সিং ৰাৱটৰ ওপৰত জেনীয়ে তেওঁৰ সন্তানৰ পিতৃ হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । অৱশ্যে পিছত চিবিআইৰ ডিএনএ পৰীক্ষাত হৰক সিঙে ক্লীন চিট লাভ কৰিছিল ।
এতিয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী আৰু বিজেপি সভাপতি মহেন্দ্ৰ ভট্টই এই পুৰণি বিষয়টো পুনৰ উত্থাপন কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাজনীতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মাজতে জেনীয়ে কাৰ বিষয়ে কি নতুন প্ৰমাণ বা তথ্য ৰাজহুৱা কৰে সেই কথাটোলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে ।
প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি
আচলতে এই বিতৰ্কটো আৰম্ভ হৈছিল ২০০৩ চনত । সেই সময়ত উত্তৰাখণ্ডত নাৰায়ণ দত্ত তিৱাৰীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল । সেই চৰকাৰত হৰক সিং ৰাৱট আছিল ৰাজহ মন্ত্ৰী । সেই সময়ত অসমীয়া মূলৰ বুলি দাবী কৰা এগৰাকী মহিলাই হৰক সিঙৰ বিৰুদ্ধে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাৰীৰিক শোষণ কৰাৰ লগতে হৰক সিং তেওঁৰ সন্তানৰ পিতৃ হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
ঘটনাৰ পটভূমি আৰু অসম সংযোগ
২০০৩ চনত এইটো আছিল উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিৰ এক হাইপ্ৰফাইল ৰাজনৈতিক কেলেংকাৰী । অসম মূলৰ জেনী নামৰ এগৰাকী অবিবাহিত যুৱতীয়ে ডেৰাডুনৰ এখন চৰকাৰী হাস্পতালত এটি সন্তান প্ৰসৱ কৰে । যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ আছিল, হৰক সিং ৰাৱটে তেওঁক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে তেওঁৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰসৱ কৰা সন্তানটো হৰক সিং ৰাৱটৰে হয় বুলি দাবী কৰিছিল ।
উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত ধুমুহা, হৰক সিঙৰ পদত্যাগ
এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হয় । এই প্ৰতিবাদৰ বাবেই হৰক সিং ৰাৱটে মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । ইয়াৰ মাজতে তদানীন্তন চৰকাৰে বিষয়টোৰ তদন্তৰ ভাৰ চিবিআইক অৰ্পণ কৰে । চিবিআয়ে হৰক সিং আৰু শিশুটিৰ ডিএনএ পৰীক্ষা কৰে । কিন্তু পৰীক্ষাত হৰক সিং আৰু শিশুটিৰ ডিএনএৰ মিল নাছিল । যাৰ বাবে হৰক সিঙে ক্নীল চিট লাভ কৰে ।
বৰ্তমানৰ চৰ্চা
কিন্তু শেহতীয়াকৈ উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত চলি থকা ৰাজনৈতিক বাদানুবাদৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী আৰু বিজেপি সভাপতি মহেন্দ্ৰ ভট্টই এই পুৰণি গোচৰটো ৰাজনীতিৰ চৰ্চাৰ মাজলৈ পুনৰ টানি আনিছে । যাৰ ফলত ২৩ বছৰ পিছত অসমীয়া মূলৰ জেনীয়ে পুনৰ ভিডিঅ'বাৰ্তাৰ জৰিয়তে মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীৰ মন্তব্যত পুনৰ সজীৱ হৈছে জেনী প্ৰসংগ
যোৱা ২৪ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে হালদ্বানীত জেনী প্ৰকৰণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল । ইয়াৰ ফলত বিষয়টোৱে নতুনকৈ গতি লাভ কৰে আৰু ২৩ বছৰ পুৰণি এটা গোচৰ পুনৰ চৰ্চালৈ আহে । ইয়াৰ পিছতে চাওঁতে চাওঁতে এতিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজনীতিত জেনী প্ৰকৰণক লৈ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বিজেপি সভাপতিৰ ডিএনএ পৰীক্ষা দাবী
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীৰ মন্তব্যৰ পিছত হৰক সিং ৰাৱটেও তীব্ৰ ভাষাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে । লগতে এই বিষয়টো পুনৰ উত্থাপন কৰাক লৈ প্ৰশ্ন তোলে । শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মহেন্দ্ৰ ভট্টই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে জেনীৰ সন্তানৰ পিতৃৰ পৰিচয় কিয় ৰাজহুৱা কৰা নহ'ল ? ইয়াৰ উত্তৰত হৰক সিং ৰাৱটে কয় যে তেওঁৰ ডিনিএ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে । এতিয়া মহেন্দ্ৰ ভট্টৰো ডিএনএ পৰীক্ষা কৰাব লাগে ।
প্ৰমাণ লৈ আহিব জেনী
ইয়াৰ মাজতে জেনী বুলি দাবী কৰা মন্তব্যটোক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । কাৰণ ২০০৩ চনত তেওঁৰ সৈতে প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল সেই কথা তেওঁ নিজেই প্ৰকাশ কৰাৰ কথা কৈছে । ইয়াৰ বাবে তেওঁ প্ৰমাণসহকাৰে সন্মুখলৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে । তেনে ক্ষেত্ৰত যদিহে তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে কোনো নাম, ঘটনা বা নথি-পত্ৰ পোহৰলৈ আনে ই বিজেপি-কংগ্ৰেছৰ মাজত চলি থকা বাকযুদ্ধত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
অৱশ্যে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ভাষ্য কোনজন নিৰ্দিষ্ট নেতাৰ বিৰুদ্ধে হ'ব সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । কাৰণ জেনীয়ে তেওঁৰ নাম লৈ ৰাজনৈতিক খিচিৰি পকোৱাৰ অভিযোগ সকলোৰে ওপৰত তুলিছে । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । আজিনো জেনীয়ে কি বিস্ফোৰত তথ্য ফাদিল কৰে তাৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । লগতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰো উৎকণ্ঠা শিখৰত উপনীত হৈছে ।