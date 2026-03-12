সত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বৰপেটাবাসীক বাংলাদেশী মিঞাক খেদিবলৈ আহ্বান জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

সত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বৰপেটাবাসীক বাংলাদেশী মিঞাক খেদিবলৈ আহ্বান জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ
এইবাৰ বাংলাদেশী মিঞা হাটাও অভিযান হ'ব । বৰপেটাৰ পৰাই এই অভিযান আৰম্ভ হ'ব । ঘোষণা জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ।
Published : March 12, 2026 at 8:52 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটাত ৰাইজক উদ্দেশ্যি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ আহ্বান, "সকলোতকৈ আগত সত্ৰ ৰক্ষা । বৰপেটাৰ মানুহে সত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব । আমাৰ মাজত বেলেগ একো নাই । নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শক্তিশালী কৰি ইয়াত অচিনাকী মানুহক আৰু চলিব নিদিওঁ । যোৱা ৫ বছৰত আমাক বহুত কষ্ট দিলে ।" বৰপেটাত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰ মিঞা হাটাও অভিযান ! পুৰা মিঞা খেদিব লাগিব । পাৰিবনে নাই ৰাইজ ! বৰপেটাৰ মানুহে যেতিয়া মিঞা খেদা অভিযান চলাব তেতিয়া আমি ভাবি লম খিলঞ্জীয়া লোকৰ অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে ৰক্ষা হ'ব । বৰপেটাৰ পৰাই এই অভিযান আৰম্ভ হ'ব । এইবোৰ আমাৰ অঞ্চল আছিল । এয়া আমাৰ ভূমি আছিল । আমাৰ মহাপুৰুষ চাৰিজনাই পাটবাউসী সত্ৰত বহি শাস্ত্ৰ ৰচিছিল । এই সত্ৰৰ ভূমি কোনোবা বাংলাদেশী মিঞাই লৈ যাব সেয়া কেতিয়াও মানি নলও । তাৰ বাবে যি কৰিব লাগে কৰিমেই ।" তেওঁ লগতে কয়, "ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'লে বৰদোৱা সত্ৰৰ নামঘৰো দখল হৈ গ'লহেঁতেন ।"
ইফালে নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "এয়া অতি লজ্জাজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিগত ৭৫ বছৰে নোহোৱা উন্নয়ন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যাক ৰাইজে হিয়া উজাৰি ভাল পায়, তেওঁ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰা, তেওঁৰ গাড়ীত পেট্ৰ'ল ঢালি দিয়া অত্যন্ত অশোভনীয় কথা । আচলতে কংগ্ৰেছ হতাশ হৈছে । নলবাৰীৰ সচেতন ৰাইজে এইসকলক ধৰি আৰক্ষীক চমজাই দিছে । এই ঘটনা এজন কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীৰ দ্বাৰাই হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সঁহাৰি দেখি কংগ্ৰেছ দল হতাশ হৈছে ।"
বিৰোধী দলৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগতো তীৰ্যক মন্তব্য জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ কেতিয়া মিত্ৰতা হয় আৰু কেতিয়া মিত্ৰতা ভংগ হয় সেয়া ধৰিবলৈ টান । এই সকলোবোৰ বাংলাদেশী মিঞাৰ পক্ষত থকা দল ।
উল্লেখ্য যে বৰপেটা নগৰৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্যৰে বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১১৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পানী যোগান প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বৰপেটা চহৰৰ ৫০ হাজাৰ নাগৰিকক ঘৰতে টেপযোগে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা হ'ব । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো পৰিয়ালে ২৪ ঘণ্টাই ঘৰতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । প্ৰকল্পটো ৩ বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰো আশা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
লগতে পঢ়ক :
কংগ্ৰেছে প্ৰথমৰ পৰাই ২০৩১ৰ চিন্তা কৰি আছে, '২৬ৰ নহয় : আঁহ ফালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বুজালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা