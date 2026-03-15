পাকিস্তানী এজেণ্টক ইংলেণ্ডলৈ পঠিয়াব বুলি সকীয়ালে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

পাকিস্তানী এজেণ্টক ইংলেণ্ডলৈ পঠিয়াব বুলি সকীয়ালে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক পুনৰ কটাক্ষ বিজেপিৰ ।
Published : March 15, 2026 at 1:03 PM IST
তেজপুৰ : অসমত অসমীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ মিত্ৰজোঁটক শক্তিশালী কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । সেইবাবে এইবাৰো ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিতেই প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বুলি কয় । বিজেপিয়ে মিত্ৰজোঁটৰ আন দলৰ সৈতে মিলিয়েই এইবাৰো চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
শনিবাৰে তেজপুৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিটো সমষ্টিত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ যি দলৰেই প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰাওক কিয় ৰাইজে এইবাৰো বিজেপিৰ সমৰ্থনতেই মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থীকো ভোট দিব । আনহাতে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো অগপক এৰি দিব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী মল্লবৰুৱাই কয়, "আমি নিৰ্বাচনেই খেলিম ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা হিচাপে । ক'ৰবাত বিজেপিয়ে, ক'ৰবাত অগপই, ক'ৰবাত বিপিএফে খেলিব । ক'ৰবাত গণশক্তিয়ে, ৰাভা হাছঙে আমাৰ প্ৰতীকত খেলিব । সকলো মিলিয়েই আমাৰ চৰকাৰ । তেজপুৰ কি পৰে মই নাজানো । অৱশ্য়ে হাতীয়েই হওক বা পদুমেই হওক সকলোৱে ভোট দিব লাগিব ।" মিত্ৰদলসমূহৰ মাজত আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
ইপিনে, পাকিস্তানী এজেন্ট প্ৰসংগত পুনৰ সৰৱ হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । মন্ত্ৰী মল্লবৰুৱাই কয়, "পাকিস্তানী এজেন্ট এজন অসমত ঘুৰি ফুৰিছে, সেইটো ডাঙৰ কথা । তেওঁক অসমৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব । পাকিস্তানী এজেণ্টক ইংলেণ্ডলৈ পঠাব লাগিব ।"
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত আছে আৰু সেই ধাৰা আগবঢ়াই নিবলৈ জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন অত্যন্ত প্ৰয়োজন ।
