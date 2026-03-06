ৰঙানদীয়ে খেলিমেলি কৰিলে হিচাপ : নথি-পত্ৰসহ অতুল বৰাক অগপ এৰা পত্ৰখনো দিলে জয়ন্ত খাউণ্ডে

ৰঙানদীয়ে খেলিমেলি কৰিলে হিচাপ : নথি-পত্ৰসহ অতুল বৰাক অগপ এৰা পত্ৰখনো দিলে জয়ন্ত খাউণ্ডে
ৰঙানদী সমষ্টিটো বিজেপিয়ে অগপক এৰি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হৈ পৰাত জয়ন্ত খাউণ্ডে ক্ষোভত দলত্যাগ কৰিলে শুকুৰবাৰে ।
Published : March 6, 2026 at 7:41 PM IST
লখিমপুৰ: অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডৰ পদত্যাগ ৷ লখিমপুৰৰ ৰঙানদী সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত খাউণ্ডে দীর্ঘদিন ধৰি নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে আকস্মিকভাৱে পদত্যাগ কৰাত দলটোৰ ভিতৰচ’ৰাত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
অগপৰ বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে দলৰ সকলো বিষয়বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে । শুকুৰবাৰে খাউণ্ডে দলৰ সভাপতি অতুল বৰালৈ পদত্যাগ পত্র প্ৰেৰণ কৰে । দলৰ বিষয়বাব আৰু প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও তেওঁ পদত্যাগ কৰি নিজৰ হাতত থকা সকলো নথি-পত্ৰ জমা দিয়া বুলি পদত্যাগ পত্রখনত উল্লেখ কৰে ।
প্ৰশ্ন হয় হঠাৎ কিয় পদত্যাগ কৰিলে অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে ? লখিমপুৰৰ ৰঙানদী সমষ্টিৰ পৰা অগপৰ হৈ শক্তিশালী ৰূপত দীর্ঘদিনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰূপে কাম-কাজ কৰি অহা জয়ন্ত খাউণ্ডে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এনেদৰে দলত্যাগ কৰাৰ খবৰে আঞ্চলিক দলটোক জোকাৰি গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ চনৰ পৰাই নিষ্ঠাৰে অগপ দলত থাকি সেৱা কৰি আহিছিল জয়ন্ত খাউণ্ডে । বিগত সময়ত দলৰ বিভিন্ন বিষয়বাবত থকাৰ উপৰিও প্ৰায় এটা দশক ধৰি তেওঁ দলটোৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক হিচাপে গুৰু দায়িত্ব পালন কৰিছিল । লখিমপুৰৰ নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিত এইবাৰ তেওঁ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল । সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাই তেওঁ দীর্ঘদিন ধৰি এক মজবুত স্থিতি তৈয়াৰ কৰিছিল । তদুপৰি শক্তিশালীভাৱে খাউণ্ডে দলীয় প্রার্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰূপে কাম-কাজ কৰি আছিল ।
বিগত সময়ত তেওঁ নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । অৱশ্যে সফল হোৱা নাছিল । নাওবৈচা সমষ্টি এইবাৰ অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হোৱাত কাষতে থকা নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিৰ হৈ খাউণ্ডে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছিল । তেওঁ শক্তিশালী স্থিতি গঢ়ি তুলিছিল সমষ্টিটোত । সমষ্টিটো বিজেপি-অগপ মিত্রজোঁটে অগপক এৰি দিব লাগে বুলি দাবী কৰিছিল । কেইদিনমানৰ আগতে অগপৰ শীর্ষ নেতৃত্ব আহি সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত এখন বিশাল দলীয় জনসভাত সমষ্টিটো অগপক এৰি দিব লাগে বুলি দাবী জনাইছিল । দলটোৰ নেতৃত্বই সমষ্টিটো অগপক এৰি দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত খাউণ্ডেও সেই আশাৰে সমষ্টিটোত ৰাইজৰ মাজত সোমাই কাম-কাজ কৰি আছিল ।
পিছে শেহতীয়াকৈ বিজেপি দলে সমষ্টিটো অগপক এৰি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় চূড়ান্ত কৰে । অগপৰ বিপৰীতে সমষ্টিটোত বিজেপিয়েহে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়েও গেৰাণ্টি দি কয় । দুদিনমানৰ পূৰ্বে জন আশীর্বাদ যাত্রাত লখিমপুৰত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ৰঙানদীত বিজেপিয়ে এশ শতাংশ নিৰ্বাচন খেলিব বুলি কয় । যাৰ বাবে অগপ নেতৃত্বৰ হাতত কোনো পথ নোহোৱা হৈ পৰে । বিজেপিক সৈমান কৰি ৰঙানদীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াত অগপৰ নেতৃত্বই শক্তিশালী পদক্ষেপ ল’ব পৰা নাই ।
আনহাতে সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে জয়ন্ত খাউণ্ডে যথেষ্ট সময় ধৰি নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলাই অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল । এনে সময়ত সমষ্টিটো বিজেপিয়ে অগপক এৰি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হৈ পৰাত জয়ন্ত খাউণ্ডে ক্ষোভত দলত্যাগ কৰে । তেওঁৰ দলত্যাগত অগপই এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হেৰুওৱাই নহয়, বৰং দলটোৰ বিস্তৰ ক্ষতি ৰূপেহে বিবেচিত হৈছে ।
এতিয়া কি কৰিব জয়ন্ত খাউণ্ডে ?
ৰঙানদী সমষ্টিত ইমানদিনে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলাই মূৰকত তেওঁ দলত্যাগ কৰে । পিছে তেওঁৰ ইমান দিনৰ কষ্ট আৰু ত্যাগ কি অথলে যাবলৈ দিব ? নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত খাউণ্ডে নিৰ্বাচনী যুঁজৰ পৰা পৃষ্ঠভংগ নিদিয়ে । অগপ ত্যাগ কৰিলেও তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ’বই । এই কথা ধুৰূপ । পিছে দল এৰি তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচন খেলিব নে আন কোনো দলত যোগদান কৰিব ! আজিৰ দিনটোত এই প্ৰশ্নটোৱে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত চৰ্চা লাভ কৰিছে যদিও উত্তৰ কিন্তু ওলোৱা নাই ।
উত্তৰ নোলালেও ৰাইজৰ মুখে মুখে বাগৰিছে এক খবৰ । একাংশৰ মতে কংগ্রেছত যোগ দিব জয়ন্ত খাউণ্ডে । আন একাংশৰ মতে ৰাইজৰ দলত । কিন্তু এইবোৰ উৰাবাতৰি । সঠিক ছবিখন এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ অহা নাই । কি কৰিব জয়ন্ত খাউণ্ডে ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দুই-এদিনতে পৰিস্ফুট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: বি টি চিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে, এয়া শুভ লক্ষণ : হাগ্ৰামা মহিলাৰী