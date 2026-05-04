মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰৰ বাহিৰত বিজেপি কৰ্মীৰ 'জয় শ্ৰীৰাম' ধ্বনি

মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰৰ বাহিৰত বিজেপি কৰ্মীৰ 'জয় শ্ৰীৰাম' ধ্বনি
হৰিশ চেটাৰ্জী ষ্ট্ৰীটত অৱস্থিত মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰৰ সমীপত সমবেত হৈ বিজেপি কৰ্মীসকলে 'জয় শ্ৰী ৰাম' ধ্বনি দিয়ে ৷
Published : May 4, 2026 at 4:01 PM IST
কলকাতা/হাওৰা: এতিয়াও ভোটগণনা শেষ হোৱা নাই যদিও পশ্চিমবংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে । হাওৰাৰ শিৱপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলকাতাৰ ভোজপুৰলৈকে একাধিক গণনাকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত বিজেপি কৰ্মী-সমৰ্থকে বিভিন্ন শ্লোগান দি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । ভৱনীপুৰতো একেই দৃশ্য দেখা গৈছে ।
হৰিশ চেটাৰ্জী ষ্ট্ৰীটত অৱস্থিত মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰৰ সমীপত সমবেত হয় একাংশ বিজেপি কৰ্মী । বিজেপি কৰ্মীসকলে মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰৰ বাহিৰত দিয়ে ‘জয় শ্ৰী ৰাম’ ধ্বনি ৷
এই ঘটনাক লৈ সাময়িকভাৱে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছিল ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । সূত্ৰ অনুসৰি এই ঘটনাৰ পিছতে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ সন্মুখত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "উল্লাস হ'ব পাৰে, কিন্তু আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাটোৱেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।"
ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগৰ ছবিখন প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে । চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ১৪৮খন আসনৰ যাদুকৰী সংখ্যা অতিক্ৰম কৰি প্ৰায় ১৯০খন আসনত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ বহু পিছ পৰি আছে। এই ফলাফলে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গেৰুৱা শিবিৰত উৎসাহৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিছে ।
আনহাতে, পুৱাৰে পৰা শিৱপুৰৰ গণনাকেন্দ্ৰৰ সন্মুখত ভিৰ আৰম্ভ হয় । সময় আগবঢ়াৰ লগে লগে সেই ভিৰ এক উৎসৱমুখৰ মঞ্চলৈ পৰিণত হয় । এজন শ্ৰমিকৰ ভাষাত, "এই যুঁজখন কেৱল ভোটৰ বাবেই নাছিল, আত্মসন্মানৰ বাবেও আছিল । আজি আমি জয়ৰ বহু ওচৰ চাপিছো ।"
ইফালে কলকাতাৰ খুদিৰাম অনুশীলন কেন্দ্ৰৰ চৌহদতো দেখা গ’ল একেই ছবি। উত্তৰ কলকাতাৰ একাধিক আসন গণনাৰ আশে-পাশে সমবেত হয় বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থক । ইডেনৰ বিপৰীতে খেলপথাৰত ‘জয় শ্ৰী ৰাম’ শ্ল’গানেৰে অঞ্চলটো সজীৱ হৈ উঠে । শ্ৰমিকসকলে দাবী কৰে, "বহু সময়ৰ পিছত শ্যামা প্ৰসাদৰ সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে । বংগই নতুন পথেৰে আগবাঢ়িব ।" তেওঁলোকে লগতে কয়, "আমি উদযাপন কৰিম, কিন্তু বিশৃংখলতা নাথাকিব, এইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।"
