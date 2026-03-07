ETV Bharat / politics

অহাবাৰ আমি এইবাৰতকৈ চাৰি গুণ বেছিকৈ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম : মুখ্যমন্ত্ৰী

জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ ষষ্ঠ দিনা গোলাঘাটৰ চাৰি সমষ্টিত মাৰাথন অভিযান বিজেপিৰ ।

বৰপথাৰত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
সৰুপথাৰ : বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ আজি ষষ্ঠ দিন । যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰা আশীৰ্বাদ যাত্ৰাই আজি প্ৰৱেশ কৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰত । জিলাখনৰ চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি সামৰি লোৱাৰ পূৰ্বে বৰপথাৰস্থিত ঐতিহাসিক দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰত আশীৰ্বাদ লৈ বিশাল সমদলেৰে ৰাওনা হয় বৰপথাৰৰ গেলাবিল অভিমুখে ।

জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণিত আয়োজন কৰা এখন সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ সংগ্ৰহৰ বাবে এই যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে । আজি আমাৰ যাত্ৰাৰ ষষ্ঠটো দিন । এই দিনটোতে আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ সৰুপথাৰ, গোলাঘাট হৈ দেৰগাঁৱলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নিৰ্মালি আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "আপোনালোকে জানে যোৱা পাঁচটা বছৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিলে । আমাৰ ৰাজ্যখনক এক বিকশিত আৰু সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ দিশত লৈ গ’ল । সৰুপথাৰ সমষ্টিটো আমি সকলোৱে পৰিৱৰ্তন দেখা পালো আৰু বিগত পাঁচটা বছৰত আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিলো যে আমাৰ সমষ্টিটোলৈ কিমান পৰিৱৰ্তন আহিল; কিন্তু মই বিশ্বাস কৰো, বিগত পাঁচ বছৰত আমি যিমান কাম কৰিলো, আমি যদি আৰু পাঁচটা বছৰ কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাওঁ তেতিয়াহ’লে এইবাৰ আমি যিমান কাম কৰিলো অহাবাৰ তাতকৈ আমি চাৰি গুণ বেছিকৈ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম । অৰ্থাৎ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিকাশে চতুৰ্দিশে বিয়পি পৰিব আৰু আমি সমষ্টিটোক আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ’ম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, "আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ এখন অসমত গঠন কৰিব পাৰো আৰু অসমক আমি বিকাশৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব পাৰো । মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যিয়ে যেনেকৈ পাৰে এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰক ।"

উল্লেখ্য় যে বৰপথাৰৰ দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰৰ কাষতেই অস্থায়ী হেলিপেড যোগে অৱতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ পিছতেই ধনশিৰিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু মূৰ্তিত সেৱা লয় । ৰাইজক উদ্দেশ্যি চমু ভাষণ প্ৰদান কৰি জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ বাবে ৰাইজৰ অনুমতি বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত অসম গঢ়াৰ সংকল্পৰে উলিওৱা এই যাত্ৰাক সৰুপথাৰবাসীয়ে পুষ্প বৰ্ষণেৰে উষ্ম আদৰণি জনায় ।

