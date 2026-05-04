জালুকবাৰীত দুৰ্গ অক্ষত থাকিব নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ?
২০০১ চনৰ পৰাই ক্ৰমাগতভাৱে জালুকবাৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Published : May 4, 2026 at 9:26 AM IST
গুৱাহাটী: জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়া হৈ থকা ভোটগণনাত আগবাঢ়িছে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৪ মে' পুৱাৰ পৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে।
গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি জালুকবাৰীত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। এই সমষ্টিটো পঞ্চববাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অবতীৰ্ণ হৈছে ৰাজ্য়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আনহাতে এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপৰীতে এই বিধানসভা সমষ্টিত থিয় দিছে কংগ্ৰেছৰ বিদিশা নেওগে। নতুন প্ৰজন্মৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ বিদিশা নেওগে জালুকবাৰীত কি প্ৰভাৱ পেলাব, সেয়া ৪ মে' সন্ধিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব।
অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত চৰ্চিত এটা সমষ্টি হৈছে জালুকবাৰী সমষ্টি । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০০১ চনৰ পৰাই এই সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০১৫ চনলৈকে কংগ্ৰেছ নেতা হিচাপে আৰু ২০১৬ চনৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে তেওঁ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছে । ২০২১ চনত তেওঁ অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হয় ।
এইবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিদিশা নেওগে । বৰ্তমানলৈকে ভোটগণনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।