ETV Bharat / politics

বানপানীক লৈ অখিল গগৈয়ে বোকা ছটিওৱাৰ খেল খেলিব নালাগে: জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে অখিল গগৈক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।

Jakir Hussain Sikdar
জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ অখিল গগৈক সমালোচনা (X@JakirHussainSikdar)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উজনিৰ বানক লৈ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাজনীতি কৰিছে । এই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ । কেৱল শাসক পক্ষয়েই নহয়, বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও বিধানসভাত গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ।

শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ একাদশ দিনা সদনৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে অখিল গগৈক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।

জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ অখিল গগৈক সমালোচনা (ETV Bharat Assam)

অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয়, "মই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হোৱা হ'লে কালি বিধানসভাত নাহি শিৱসাগৰত থাকিলোঁহেতেন । কাৰণ মুখ্যমন্ত্রী আছিল উজনি অসমত । অভিভাৱক মন্ত্রীসকল, জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্রী, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্রীও তাতেই আছিল । গোটেই কামখিনি তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশতে হ'ব । গতিকে সেই সময়ত ৰাইজৰ কাষত থাকি গোটেই কামখিনি আদায় কৰি ল'ব লাগিছিল । বিধানসভাত তেওঁ আহিব পাৰে । বিধানসভাত তেওঁ কথাটো উপস্থাপন কৰিব । কাম কৰিব চৰকাৰে । কাম মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশত কৰিব । গোটেই চৰকাৰী মেচিনেৰীটো উজনি অসমত আমি দেখা পাই আছোঁ । গতিকে সেই সময়ত তাতে থাকি কথাটো উপস্থাপন কৰি ৰাইজক বেছি সুবিধা দিব পাৰিলেহেঁতেন ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিধানসভাত আহি অখিল গগৈয়ে কোৱা কথাখিনি অসমৰ ৰাইজে দেখিছে । অহা-যোৱা কৰাতকৈ সেই সময়খিনি তাত থকা হ'লে সমষ্টিৰ ৰাইজ বেছি উপকৃত হ'লহেঁতেন । মই অখিল গগৈৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাওঁ যে মানুহ যথেষ্ট কষ্টত আছে । মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে । এই সময়ত মানুহৰ কাষত থাকিব লাগে । এই সময়ত বোকা ছটিওৱাৰ খেল খেলিব নালাগে । কাৰণ মানুহ বিপদত আছে ।"

লগতে পঢ়ক :অখিল গগৈক মাৰ্শ্বালে দাঙি উলিয়াই নিলে সদনৰ পৰা, কোৱা নহ'ল বানৰ কথা
লগতে পঢ়ক :দহ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক

TAGGED:

জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ
অখিল গগৈ
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
ইটিভি ভাৰত অসম
JAKIR HUSSAIN SIKDAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.