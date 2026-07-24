বানপানীক লৈ অখিল গগৈয়ে বোকা ছটিওৱাৰ খেল খেলিব নালাগে: জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ

বানপানীক লৈ অখিল গগৈয়ে বোকা ছটিওৱাৰ খেল খেলিব নালাগে: জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে অখিল গগৈক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
Published : July 24, 2026 at 3:36 PM IST
গুৱাহাটী: উজনিৰ বানক লৈ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাজনীতি কৰিছে । এই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ । কেৱল শাসক পক্ষয়েই নহয়, বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও বিধানসভাত গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ।
শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ একাদশ দিনা সদনৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে অখিল গগৈক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয়, "মই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হোৱা হ'লে কালি বিধানসভাত নাহি শিৱসাগৰত থাকিলোঁহেতেন । কাৰণ মুখ্যমন্ত্রী আছিল উজনি অসমত । অভিভাৱক মন্ত্রীসকল, জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্রী, দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্রীও তাতেই আছিল । গোটেই কামখিনি তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশতে হ'ব । গতিকে সেই সময়ত ৰাইজৰ কাষত থাকি গোটেই কামখিনি আদায় কৰি ল'ব লাগিছিল । বিধানসভাত তেওঁ আহিব পাৰে । বিধানসভাত তেওঁ কথাটো উপস্থাপন কৰিব । কাম কৰিব চৰকাৰে । কাম মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশত কৰিব । গোটেই চৰকাৰী মেচিনেৰীটো উজনি অসমত আমি দেখা পাই আছোঁ । গতিকে সেই সময়ত তাতে থাকি কথাটো উপস্থাপন কৰি ৰাইজক বেছি সুবিধা দিব পাৰিলেহেঁতেন ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিধানসভাত আহি অখিল গগৈয়ে কোৱা কথাখিনি অসমৰ ৰাইজে দেখিছে । অহা-যোৱা কৰাতকৈ সেই সময়খিনি তাত থকা হ'লে সমষ্টিৰ ৰাইজ বেছি উপকৃত হ'লহেঁতেন । মই অখিল গগৈৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাওঁ যে মানুহ যথেষ্ট কষ্টত আছে । মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে । এই সময়ত মানুহৰ কাষত থাকিব লাগে । এই সময়ত বোকা ছটিওৱাৰ খেল খেলিব নালাগে । কাৰণ মানুহ বিপদত আছে ।"