অসমত অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে আৰু ৫ বছৰ লাগিব : অমিত শ্বাহ
ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচা অঞ্চলত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি বিৰোধী কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ।
Published : March 29, 2026 at 5:13 PM IST
তেজপুৰ : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দেওবাৰে শোণিতপুৰ জিলাত এখন বৃহৎ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচা অঞ্চলত অনুষ্ঠিত এই জনসভাত অংশ লৈ গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে অসমত পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে আহিব ।
তেওঁ সভাত উপস্থিত লোকসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "পলমকৈ উপস্থিত হ’লেও সভাস্থল সম্পূৰ্ণভাৱে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু ৰাস্তালৈকে মানুহ আছে । মানুহৰ এই উপস্থিতিয়ে ৰাজ্যত বিজেপিৰ শক্তিশালী জনসমৰ্থনৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ ।"
ভাষণৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ মা কামাখ্যালৈ প্ৰণাম জনোৱাৰ লগতে অসমীয়া জাতিৰ মহান মনীষীসকলক স্মৰণ কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত গৃহ মন্ত্ৰীয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, লাচিত বৰফুকন, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক স্মৰণ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে আগন্তুক নিৰ্বাচন কেৱল চৰকাৰ গঠনৰ বাবে নহয়, বৰং এখন শান্তিপূৰ্ণ, উন্নত আৰু সুৰক্ষিত অসম গঢ়াৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিগত দশকত ৰাজ্যত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । শ্বাহে কয়, "বিভিন্ন শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে বহু বিদ্ৰোহী যুৱকক মূলসুঁতিলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে আৰু বাট-পথ, সেতু, স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাখণ্ডত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে বিজেপি চৰকাৰ ৰাজ্যৰ সম্পদ আৰু পৰিচয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
অনুপ্ৰৱেশ আৰু বিৰোধীক আক্ৰমণ
অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত শ্বাহে কয় যে বিগত ১০ বছৰত অনুপ্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে যদিও এই সমস্যাৰ সম্পূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে আৰু ৫ বছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ দাবী কৰে যে বিজেপি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজাৰ একৰ মাটি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিছে । তেওঁ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি লয় । শ্বাহে কয় যে কংগ্ৰেছ দলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিষয়ে সদায় নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈৰ নাম উল্লেখ কৰি তেওঁ প্ৰশ্ন তোলে যে তেওঁ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পক্ষে নে অসমীয়াৰ অধিকাৰৰ পক্ষে থিয় হৈছে, এই বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে ।
১৯৬২ যুদ্ধৰ প্ৰসংগ
ভাষণত শ্বাহে ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৱে অসমৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব নিদিছিল আৰু ৰাজ্যখনক অৱহেলা কৰা হৈছিল । বৰ্তমান সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশৰ এক ইঞ্চি মাটিও সুৰক্ষিত বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
जवाहरलाल नेहरू ने चीन युद्ध के समय असम को टाटा बाय-बाय कह दिया था। यह मोदी सरकार है, कोई भी भारत की एक इंच भूमि हड़प नहीं सकता।— Amit Shah (@AmitShah) March 29, 2026
জৱাহৰলাল নেহৰুৱে চীনৰ যুদ্ধৰ সময়ত অসমক 'টাটা বাই-বাই' কৈ দিছিল। এতিয়া এয়া মোদী চৰকাৰ, কোনেও ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে।#AssamMangeBJP pic.twitter.com/BIclcVlAUQ
উন্নয়ন আৰু পৰিসংখ্যা :
অমিত শ্বাহে কয় যে ২০০৪ৰ পৰা ২০১৪লৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমলৈ প্ৰায় ১.২৮ লাখ কোটি টকা আগবঢ়াইছিল । আনহাতে ২০১৪ৰ পৰা ২০২৪লৈ মোদী চৰকাৰে প্ৰায় ৯.৮ লাখ কোটি টকা আগবঢ়াইছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ৰাজ্যত বৃহৎ পৰিসৰত পথ নিৰ্মাণ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেতু, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আৰু শক্তি প্ৰকল্পসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে । লগতে গাঁও সংযোগ, বিদ্যুৎ আৰু খোৱাপানীৰ যোগান ব্যৱস্থাত উল্লেখযোগ্য উন্নতি হৈছে ।
শোণিতপুৰ জিলাখনৰ সমষ্টিসমূহৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ ভোটাৰসকলক আহ্বান জনায় যে উন্নয়ন, শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিবলৈ বিজেপিক পুনৰ ক্ষমতালৈ আনিবলৈ ভোট প্ৰদান কৰিব লাগে । এই বিশাল জনসভাত অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, বৰছলা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋতু বৰণ শৰ্মা আদি উপস্থিত থাকে ।
