চাহ বাগানৰ ভোট বিভাজন হ'লে লাভবান হ'ব বিৰোধী : কংগ্ৰেছ আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্ত মৰ্চাৰ আছে নেকি গোপন বুজাবুজি !

গুৱাহাটীত ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামান্নোয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী দীপিকা সিং পাণ্ডেই মুকলি কৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ৷

চাহ বাগানৰ ভোট বিভাজন হ'লে লাভবান হ'ব বিৰোধী : কংগ্ৰেছ আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্ত মৰ্চাৰ আছে নেকি গোপন বুজাবুজি !
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 2:43 PM IST

গুৱাহাটী : বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা চাহ বাগানৰ ভোট বিজেপিয়ে নিজৰ আয়ত্তলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও এইবাৰ চাহ বাগিচাৰ ভোট বিভাজন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ৷ এটা সময় আছিল যেতিয়া চাহ বাগানৰ ভোট প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছে দখলত আছিল ৷ উজনিৰ বহু সমষ্টিত চাহ বাগানৰ ভোটে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ৷ যাৰ সুবিধা কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰি আহিছিল ৷ কিন্তু বিগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ সেই ভেটিত বিভিন্ন আঁচনি আৰু উন্নয়নমূলক কামৰ যোগেদি বিজেপিয়ে নিজৰ খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

শৈক্ষিক আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডকে ধৰি চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ আনহাতে বিশ্বৰ দৰবাৰত ঝুমুৰ নৃত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি কেতবোৰ পদক্ষেপেৰে বিজেপিয়ে চাহ বাগনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তাৰ পাছতো কিন্তু এইবাৰ শংকামুক্ত হ'ব পৰা নাই বিজেপি দল ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো শেষ মুহূৰ্তত জনগোষ্ঠীটোৰ ভোটক লৈ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব শংকিত হৈ আছে ৷

ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে বিজেপিৰ শংকাৰ কাৰণ নথকা নহয় ৷ কাৰণ বাগিচাৰ ভোট বিভাজনৰ বাবে নামি পৰিছে ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ চলোৱা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা দলটো ৷ জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ লগ হৈ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই চাহ জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসী লোকৰ বসতি প্ৰধান ৰাজ্যৰ ১৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ প্রার্থী দিছে ৷ আনকি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ মুৰব্বী তথা ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনে অসমত জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে ৷ উজনি-নামনিৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এলেকাত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে চলোৱা ব্যাপক প্ৰচাৰে বিজেপিৰ অংকত আউল লগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ একপ্ৰকাৰ নিৰ্বাচনৰ এই সময়ত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রীকে ধৰি মন্ত্রী আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বাহৰ পাতিছে ৷

বৃহস্পতিবাৰেও ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলক বিভিন্ন আঁচনি প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকী শ্রমিককে পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰিছিল ৷ যাতে চাহ বাগিচাৰ ভোট বেংক সুদৃঢ় হৈ থাকে ৷

উল্লেখ্য যে অসমৰ প্ৰায় ২৯ টা সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ প্ৰভাৱ আছে ৷ এককথাত সমষ্টিকেইটাত তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে ৷ যাৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টি কেইটাৰ প্ৰতি সকলো দলৰে দৃষ্টি থাকে ৷ কংগ্ৰেছ দলে চাহ বাগানত থকা বিজেপিৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা কৰি নিজৰ পূৰ্বৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ বহু আগৰে পৰাই তৎপৰ হৈ আছিল ৷ যাৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সমষ্টি কেইটাক লৈ ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলবোৰ উদ্বিগ্ন হৈ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেনৰ কাষ চাপিছিল ৷ আনকি মাৰ্চ মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাঁচীত প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেন গোহাঁয়ে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেনক সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷

জানিব পৰা মতে সেই সাক্ষাতৰ সময়ত অসমৰ বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ আধিপত্য থকা সমষ্টিত প্রার্থী থিয় কৰোৱাৰ বাবে হেমন্ত ছোৰেনক অনুৰোধ কৰিছিল ৷ সেই সাক্ষাৎ আৰু আলোচনাৰ পাছতেই ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ লগ হৈ চাহ আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসতিপ্রধান সমষ্টিত প্রার্থী থিয় কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা অংশই পূৰ্ণ সমৰ্থনো আগবঢ়াইছে ৷

ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ লগত হোৱা আলোচনা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দল নাইবা বিৰোধী পক্ষই কোনো কথা স্পষ্ট কৰা নাই যদিও নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট আৰু পৰিৱেশে বুজাবুজি থকাৰ কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰে ৷ কংগ্ৰেছৰ লগত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ গোপন বুজাবুজি থকাৰ বাবেই বিজেপি চাহ বাগিচাৰ ভোট বেংককলৈ শংকিত হৈ পৰিছে ৷ লক্ষণীয় বিষয় যে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই সোণাৰি, মাৰ্ঘেৰিটা, সৰুপথাৰ, ভেৰগাঁও, ডিগবৈ, ৰঙানদী, ৰঙাপৰা, নাহৰকটীয়া, তিতাবৰ, টিংখাং, গোসাঁইগাঁও আদিৰ দৰে সমষ্টিসমূহত প্রার্থী দিছে ৷ দলটোৱে আনকি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোককহে প্রার্থিত্ব দিছে ৷ যাতে বাগিচাৰ ভোট বিভাজিত হয় ৷ সমষ্টিসমূহত মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেনৰ লগতে আন শীৰ্ষ নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ লক্ষণীয় বিষয় যে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই বিজেপিৰ ভোট বেংকত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিলে বিৰোধী লাভৱান হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই বেছি ৷ যাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি ৷

ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি :

ইফালে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামান্নোয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী দীপিকা সিং পাণ্ডেই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ সংবাদমেলত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই অসমত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ভাৰতৰ প্ৰতিটো দলে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অধিকাৰ আছে ৷ কিন্তু অসমত সকলোৱে জানে যে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ মাজত পোনে পোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷ অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাত এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী মিত্ৰজোঁট জয়ী হ’ব ৷"

উল্লেখ্য যে ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ‘ৰাইজৰ ইস্তাহাৰ’ মুকলি কৰে ৷ যিখন ইস্তাহাৰ কাৰ্বি আংলঙত ৰাহুল গান্ধীয়ে মুকলি কৰে ৷ সংবাদমেলত ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্রীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টী আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ৷ তেওঁ কয়, "মহিলাক কোনো বাধ্যবাধকতা অবিহনে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ ৫০ হাজাৰকৈ টকা দিয়‍ হ'ব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ কল্যাণৰ বাবে ১২৫০ টকা পেন্সন প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ লগতে এটা সুকীয়া বিভাগ স্থাপন কৰা হ’ব ৷ স্বাস্থ্য খণ্ডক কেনেদৰে উন্নত কৰিব পৰা যায় তাৰ ৰূপৰেখা আমি তৈয়াৰ কৰিছো ৷ প্ৰতিগৰাকী লোকে ২৫ লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা লাভ কৰিব৷ ১০ লাখ খিলঞ্জীয়াক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিম ৷"

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আমাৰ চৰকাৰ আহিলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় ১০০ দিনৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব ৷ এইবাৰ জুবিনদা অবিহনে বিহু অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব ৷ এই কথাই সকলোৰে মনত আঘাত দিছে ৷"

বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "অসমত আজি চিণ্ডিকেট ৰাজ চলাই থকা হৈছে ৷ অসমৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ কথা এইখন চৰকাৰে শুনিবলৈ বন্ধ কৰি দিছে ৷ অসমত অসমীয়া আজি অসুৰক্ষিত ৷ এইখন ৰাজ্যত এটা পৰিয়ালৰ নামত ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি আছে ৷ এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে তদন্ত কৰা হ'ব ৷ আমি এখন নতুন বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ৷ সকলোৰে সহযোগত নতুন বৰ অসম হ’ব ৷ চিণ্ডিকেটৰ চৰকাৰক বিদায় দিয়া হ’ব ৷"

