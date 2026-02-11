ETV Bharat / politics

লোকসভাত উত্থাপন ঔদ্যোগিক সংহিতা সংশোধনী বিধেয়ক

ভৱিষ্যতে কোনো অপ্ৰয়োজনীয় জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈকে এই সংশোধনী ৷

Industrial Code Amendment Bill
সদনৰ ভিতৰৰ দৃশ্য (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বুধবাৰে লোকসভাত আন কেবাখনো বিধেয়কৰ লগতে উত্থাপন কৰা হয় "ঔদ্যোগিক সম্পর্ক সংহিতা (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬" ৷ যাৰ লক্ষ্য হৈছে ভৱিষ্যতে ঔদ্যোগিক সম্পৰ্ক সংহিতা ২০২০ ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত একাংশ আইন অব্যাহত ৰখাৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো ধৰণৰ “অপ্ৰয়োজনীয় জটিলতা”ৰ পৰা হাত সৰা । কেন্দ্রীয় শ্ৰম মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়াই বুধবাৰে প্রশ্নোত্তৰ কাল শেষ হোৱাৰ পাছতেই সদনত পৰিপূৰক এজেণ্ডাৰ জৰিয়তে "ঔদ্যোগিক সম্পর্ক সংহিতা (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬" লোকসভাত উত্থাপন কৰে ৷

প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ উদ্দেশ্য আৰু কাৰণৰ বিবৃতি অনুসৰি ট্ৰেড ইউনিয়ন, ঔদ্যোগিক নিয়োগ আৰু ঔদ্যোগিক বিবাদৰ সৈতে জড়িত ট্ৰেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬, ঔদ্যোগিক নিয়োগ (ষ্টেণ্ডিং অৰ্ডাৰ) আইন ১৯৪৬ আৰু ঔদ্যোগিক বিবাদ আইন ১৯৪৭ ৰ সলনি উদ্যোগ সম্পৰ্ক সংহিতা ২০২০ বলবৎ কৰা হ’ব । ইয়াত ধাৰাবাহিকতা আৰু আইনী নিশ্চয়তা নিশ্চিত কৰিবলৈ ১০৪ নং ধাৰাত সঞ্চয়ৰ বিধান সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।

‘‘যদিও সংহিতাৰ ১০৪ নং ধাৰা বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে এই আইন বাতিল হৈছে, তথাপিও এই আইনখনে উক্ত আইনসমূহ বাতিল কৰাৰ ক্ষমতা কাৰ্যবাহীক প্ৰদান কৰা বুলি ভুল ধাৰণাটোৰ ভিত্তিত ভৱিষ্যতে বিভ্ৰান্তিৰ সম্ভাৱনা আছে’’ বুলি বিধেয়কখনত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ৷

ধাৰা ১০৪ ৰ বিধান আৰু ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ অধিসূচনাৰ পৰা স্পষ্ট যে ইতিমধ্যে সংহিতাৰ ১০৪ ধাৰা পৰিচালনাৰ দ্বাৰা বাতিল কৰা হৈছে ৷ “ভৱিষ্যতে কোনো অপ্ৰয়োজনীয় জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী কাৰ্যকৰী কৰাটো বাঞ্ছনীয় বুলি বিবেচিত হৈছে” বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ পূৰ্বে বাধ্যতামূলক হ’ব ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ছটা স্তৱক

TAGGED:

INDUSTRIAL CODE
LOK SABHA
ইটিভি ভাৰত অসম
LABOUR MINISTER MANSUKH MANDAVIYA
INDUSTRIAL CODE AMENDMENT BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.