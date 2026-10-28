ভাৰতীয় বাণিজ্য মোদী-শ্বাহৰ খেলনা নহয় : কি উদ্দেশ্যত ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?

ভাৰতীয় বাণিজ্য মোদী-শ্বাহৰ খেলনা নহয় : কি উদ্দেশ্যত ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?
টাটা গ্ৰুপক 'অপৰাধমূলকভাৱে ধ্বংস' কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ । মোদী-শ্বাহক তীব্ৰ আক্ৰমণেৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ মৌনতাক লৈও প্ৰশ্ন ।
Published : October 28, 2026 at 12:15 PM IST
গুৱাহাটী : লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত উদ্যোগ গোষ্ঠী টাটা গ্ৰুপক লৈ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে । ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে টাটা গ্ৰুপক 'অপৰাধমূলকভাৱে ধ্বংস' কৰা হৈছে । কিন্তু এই সন্দৰ্ভত দেশৰ কোনো এজন উদ্যোগপতি বা ব্যৱসায়িক নেতাই মুখ খুলিবলৈ সাহস কৰা নাই ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ টাটা ছন্সৰ পৰিচালনা সমিতিত (Managing Board) এন চন্দ্ৰশেখৰনক পুনৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । কিন্তু এই নিযুক্তি সন্দৰ্ভত টাটা ছন্সৰ অধ্যক্ষ নোৱেল টাটাই পদ্ধতিগত অনিয়মৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । এই বিতৰ্কৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীৰ এই চোকা আক্ৰমণ বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা
আনহাতে, এই প্ৰসংগত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । মোদী-শ্বাহক লক্ষ্য কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতৰ বাণিজ্য বা ব্যৱসায় জগতখন কাৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় ।
Tata is being criminally destroyed, and no business leader dares say a word. How long will you stay silent? Until they own you? Indian business is not Modi and Shah's plaything. You lack courage. We don't. We will ensure justice for these crimes.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2026
এটা X পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, "ভাৰতীয় ব্যৱসায় মোদী আৰু শ্বাহৰ খেলৰ পুতলা নহয় । আপোনালোকৰ সাহসৰ অভাৱ আছে, কিন্তু আমাৰ নাই । এই অপৰাধসমূহৰ বাবে আমি ন্যায় নিশ্চিত কৰিম ।"
কৰ্প'ৰেট জগতৰ মৌনতাক লৈ প্ৰশ্ন
ইফালে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত দেশৰ কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠী অৰ্থাৎ অন্যান্য উদ্যোগপতি বা ব্যৱসায়িক মুৰব্বীসকলৰ নীৰৱ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো ৰাহুল গান্ধীয়ে গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ ভাৰতীয় উদ্যোগপতিসকলক এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, "কোনো ব্যৱসায়িক নেতাই এটা শব্দও ক'বলৈ সাহস কৰা নাই । আপোনালোকে আৰু কিমান দিনলৈ এনেদৰে নীৰৱ হৈ থাকিব ? যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ অধীনলৈ লৈ নাযায় ?"
ৰাজনৈতিক ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া
ৰাহুল গান্ধীৰ এই বিস্ফোৰক পোষ্টটোৰ পিছতে এতিয়া বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত বাকযুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । বিৰোধী শিবিৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 'ক্ৰনী কেপিটেলিজম' অৰ্থাৎ একাংশ উদ্যোগপতিক নিৰ্বাচিতভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ মাজতে টাটা গ্ৰুপৰ শেহতীয়া আভ্যন্তৰীণ বিবাদক কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰি আহিছে । কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, বৰ্তমানৰ শাসনকালত দেশৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য কৰ্প'ৰেট হাউছসমূহো সুৰক্ষিত নহয় ।
ইফালে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে শাসকীয় শিবিৰৰ সমৰ্থক আৰু বিৰোধীৰ সমালোচকসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ এই বক্তব্যক ভিত্তিহীন আৰু দায়িত্বহীন আখ্যা দিছে । শাসক শিবিৰৰ মতে, টাটা গ্ৰুপৰ বিষয়টো হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্যিক আৰু পৰিচালনা সংক্ৰান্তীয় বিষয় । তেনে ক্ষেত্ৰত বিষয়টোত চৰকাৰক সাঙুৰি লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰহে চেষ্টা কৰিছে ।