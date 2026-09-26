ETV Bharat / politics

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জোৰদাৰ কৰিবলৈ ৩০ ছেপ্টেম্বৰত 'ইণ্ডিয়া'ৰ মিত্ৰদলৰ বৈঠক !

বিৰোধী দলবোৰে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ বাবে এক নতুন জাননী প্ৰস্তুত কৰি আছে । আইনী বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পৰীক্ষাৰ পিছত সেইখন সংসদত দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

EC ROW
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলৰ বৈঠক (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক লৈ চলি থকা বিবাদৰ মাজতে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অন্তৰ্গত দলসমূহৰ বৈঠকত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগ আৰু নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ (SIR) বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এছআইআৰ কাৰ্যৰ কিছুমান দিশক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ অভ্যন্তৰত মতানৈক্যৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলসমূহে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ কৰাৰ দাবী সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি পিটিআয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই বিষয়ত দলসমূহে পৰস্পৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সকলোৰে সঁহাৰি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছে ।

চিপিআই(এম), চিপিআই, চিপিআই(এমএল)-লিবাৰেচনকে ধৰি দলসমূহে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ কৰাৰ লগতে এছআইআৰ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছেও চিইচিৰ ওপৰত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ২৯ ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত এই বিষয়ত কংগ্ৰেছৰ ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা হ’ব ।

শনিবাৰে এটা X পোষ্টত কংগ্ৰেছে জ্ঞানেশ কুমাৰক 'দেশদ্ৰোহী' বুলি অভিহিত কৰি পদত্যাগ দাবী কৰে ।

এই ঘটনাই পশ্চিমবংগৰ তিক্ত ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল আৰু চিপিআই(এম)কো নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়ত একেখন মঞ্চলৈ আনিছে । চিপিআই(এম)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক এম এ বেবীয়ে ইণ্ডিয়া ব্লক আৰু অন্যান্য বিৰোধী নেতাসকললৈ পত্ৰ লিখি এই পৰিস্থিতিক লৈ বৈঠকৰ পোষকতা কৰে আৰু তাৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে আলোচনা কৰে । মমতায়ো বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা বুলি সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ।

বিৰোধী দলসমূহে চিইচি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ অপসাৰণৰ জাননী প্ৰেৰণৰ কাম কৰি আছে । আইনী বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা এই জাননী পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত সংসদৰ দুয়ো সদনতে ইয়াক দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিৰোধীৰ এইটো হ'ব এনে ধৰণৰ তৃতীয়টো প্ৰচেষ্টা ।

উল্লেখ্য যে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে বিৰোধীৰ এই শেহতীয়া পদক্ষেপ । প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা মতে, এছআইআৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত আৰু নিৰ্দেশক লৈ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে কেইবাবাৰো আপত্তি দৰ্শাইছিল ।

আনহাতে, আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ভিন্ন মতামত আৰু পৰ্যবেক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানিক আলোচনাৰ এক স্বাভাৱিক অংশ আৰু তেওঁলোকৰ আদেশত সম্পূৰ্ণ আইনী অনুমোদন আছে । লগতে বিধিগত পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা হৈছে বুলি আয়োগে দৃঢ়তাৰে কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২৩টা ৰাজনৈতিক দল আৰু এজন নিৰ্দলীয় সাংসদে যৌথভাৱে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাষ চাপিছিল আৰু এই বিষয়ত বিৰোধীৰ বিস্তৃত সমন্বয়ৰ বিষয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ: গৌৰৱ গগৈসহ কেবাজনকো আটক
লগতে পঢ়ক :জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ: সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী গৌৰৱ গগৈৰ

TAGGED:

INDIA BLOC
CEC GYANESH KUMAR
জ্ঞানেশ কুমাৰ
নিৰ্বাচন আয়োগ
EC ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.