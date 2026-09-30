'জ্ঞানেশকাণ্ড'ৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আজি 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ বৈঠক: উপস্থিত নাথাকে আপ, ডি এম কে, বিজু জনতা দল

'জ্ঞানেশকাণ্ড'ৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আজি 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ বৈঠক: উপস্থিত নাথাকে আপ, ডি এম কে, বিজু জনতা দল
কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৈঠক । এই বৈঠকক লৈ এতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰ দলসমূহে মন্ত্ৰণা আৰম্ভ কৰিছে ।
By ANI
Published : September 30, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 10:18 AM IST
লক্ষ্ণৌ : সম্প্ৰতি দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত দুটা বিষয় হৈছে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ অৰ্থাৎ এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ । এই দুটা বিষয়ক লৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এছআইআৰ বাতিল আৰু আনফালে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদবীৰ পৰা অপসাৰণৰ দাবীত বিৰোধী দলসমূহে সমস্বৰে একত্ৰিত হৈছে । তাৰ মাজতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিশেষ জৰুৰী বৈঠক ।
AAP to skip INDIA bloc meeting on SIR row but will back impeachment motion against CEC: Sanjay Singh Read @ANI Story | https://t.co/gm1UhRJD12 #AAP #INDIAbloc #SanjaySingh #CEC https://t.co/tt0leZmDYD— ANI Digital (@ani_digital) September 29, 2026
কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৈঠক । এই বৈঠকক লৈ এতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰ দলসমূহে মন্ত্ৰণা আৰম্ভ কৰিছে । কোন দলৰ কোন প্ৰতিনিধিয়ে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ চিন্তা-চৰ্চা চলিছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতে কেইটামান মিত্ৰ দলে বৈঠকৰ পৰা নিজক আঁতৰাই ৰখাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge का वक्तव्य: आज की बैठक महत्वपूर्ण है। फिर से कांग्रेस के कंधों पर अंग्रेजी राज की तरह ही भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ऐतिहासिक जिम्मेवारी खड़ी है। अंग्रेजों से हमने वोट का हक छीनकर लिया था। आज उसी हक को बचाने के लिए फिर लड़ना पड़ रहा है। हमारे पुरखों ने जिस मजबूत लोकतंत्र की नींव अपने त्याग और बलिदानों से रखी थी, लोकतंत्र की उस नींव को मोदी सरकार ने 12 वर्षों में षड्यंत्रकारी तरीके से खोखला कर दिया है। साजिश के साथ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाये जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस सोच और भावना के विपरीत है, जिसके तहत यह तय किया गया कि हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित हो और हर वोट की निष्पक्ष गिनती हो। बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर जी ने 15 जून 1949 को संविधान सभा में कहा था — “Franchise is a most fundamental thing in a democracy -कोई भी व्यक्ति, जिसे हमारे संविधान के हिसाब से voter list में शामिल किया जाना चाहिए, उसे किसी local Government के prejudice या किसी officer की whim पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए।” बाबा साहेब ने कहा था, किसी अफसर की मर्जी से नाम नहीं कटेगा। आज अफसर BJP और मोदी सरकार के इशारे पर मनमर्जी से नाम काट रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा साहेब जानते थे कि बिना लोकतांत्रिक हिस्सेदारी के गरीब और वंचित लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने भारत के हर adult citizen को वोट का अधिकार देने की जबरदस्त पैरवी की थी। संविधान सभा में हुई बहस में डॉ. अंबेडकर ने मताधिकार को लोकतंत्र की सर्वाधिक मौलिक चीज कहा था। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। रक्षक ही भक्षक बन गया है। संविधान ने जिसे पूरी ताकत दी, जनता के वोट का चौकीदार बनाया, वही वोटों का लुटेरा बन बैठा है। जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर उसके अपने साथी भरोसा न करें, उस पर देश कैसे भरोसा कर सकता है? दिसम्बर 1988 में इसी देश के प्रधानमंत्री स्व० राजीव गांधी जी ने युवाओं को अधिकार दिलाने के लिए मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी थी और एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो GenZ से इतना नाराज हैं कि उन्होंने साजिशन युवाओं को मताधिकार से बेदखल करने की योजना बना डाली। चुपचाप Form 6 के नियमों में बदलाव करवा दिया। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। नौकरी तो दी नहीं, अब वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। नौजवान सवाल पूछेगा, उखाड़ फेंकेगा, इसका डर मन में बैठ गया है। लेकिन ये हक कोई खैरात में नहीं मिला है, लाखों लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। मोदी-शाह जैसे लोग चाहे जितने भी षड्यंत्र कर लें, कांग्रेस उन्हें सफल नहीं होने देगी। ये लोकतंत्र, ये वोट का हक, ये हमारी विरासत है, जो खून-पसीने से सींची है। कोई तानाशाह उसे बर्बाद कर दे, ये हम होने नहीं देंगे। हमारी लड़ाई किसी दल, संस्था या व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के मतदाताओं के अधिकारों, संविधान और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने को लेकर है। इस मौके पर मैं राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जिन-जिन बातों को उठाया, वे प्रामाणिक रूप से सही साबित हुए हैं। ये बात देश के लोग मान रहे हैं। राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा, अलंद और हरियाणा-महाराष्ट्र के मामले में दस्तावेजों के साथ मतदाता आंकड़ों के आधार पर गंभीर सवाल उठाए था। डुप्लीकेट मतदाताओं, doubtful addresses, एक ही address पर बड़ी संख्या में मतदाताओं और Form-6 से जुड़ी Entry को लेकर उन्होंने जो तथ्य रखे थे, उस दिशा में चुनाव आयोग ने थोड़ी भी गंभीरता दिखाई होती तो आज वो कठघरे में नहीं होते और उनकी विश्वसनीयता बची रहती। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री राहुल गांधी जी की एक आवाज पर ही ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए। साथियों, कांग्रेस ने इस देश की संस्थाओं को बनाया, उन्हें स्वतंत्र और अधिकार संपन्न बनाया, पर बहुत दुख के साथ कहना पड़्ता है कि आज वो सत्ता के आगे सिर झुकाए खड़ी है। BJP-RSS ये काम पूरी योजना के तहत कर रही है। हमारे सवाल इन संस्थाओं को कमजोर करने के इरादे से नहीं होते, हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग इतना मजबूत और विश्वसनीय हो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष - दोनों उसके निर्णयों पर समान भरोसा करें। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सुरक्षा की पहली शर्तों में से एक है। लेकिन क्या ये पूछना गलत है कि SIR का फैसला किसने लिया? क्या ये पूछना गलत है कि दो चुनाव आयुक्तों को Internal Portal से बाहर क्यों रखा गया? क्या कुछ गोपनीय चल रहा था? इसलिए कांग्रेस पार्टी की 5 स्पष्ट मांग हैं: 1. मतदाता सूची में होने वाले हर बड़े बदलाव का पूरा डेटा सार्वजनिक हो। 2. जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पूरी सूचना और अपील का अवसर मिले। 3. राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और उससे संबंधित आवश्यक डेटा simple format में समय पर उपलब्ध हो। 4. जहां गंभीर विसंगतियों के प्रमाण सामने आएं, वहां स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो। 5. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा और निर्णयों में खुद ऐसी पारदर्शिता हो कि किसी पक्ष को यह कहने का अवसर न मिले कि जानकारी छिपाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के मतदाताओं को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका वोट सुरक्षित है। हम इस मुद्दे को किसी चुनाव को केवल जीतने या हारने की लड़ाई के रूप में नहीं देखते। चुनाव तो आते-जाते रहते हैं, सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान स्थायी हैं। यही भारतीय Democracy की बुनियाद है। हमें हर नागरिक से कहना है कि लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक आम वोटर है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सत्ता में बैठा नेता नहीं। आज CWC से हमें एक स्पष्ट संकल्प लेना चाहिए— मतदाता सूची पारदर्शी हो, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, संस्थाएं स्वतंत्र हों और हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित हो। यही संविधान की भावना है। यही लोकतंत्र की आत्मा है और कांग्रेस इस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें जो भी करना होगा- सड़क से संसद तक हमें करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि इसी प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले “नोटबंदी” का फैसला करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया थ और 10 साल बाद “वोटबंदी” की साजिश करके हमारे मजबूत लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इनकी सभी कु-नीतियों की सबसे अधिक मार गरीबों को पड़ती है। नोटबंदी में गरीब लाइन में खड़ा था। वोटबंदी में गरीब लाइन से ही बाहर कर दिया गया। मैं जानता हूं कि गरीब के पास एक ही ताकत है, उसका वोट, उसे हम किसी हाल में छिनने नहीं देंगे। गरीब, दलित, वंचित और शोषित वर्ग का सबसे बड़ा हथियार वोट होता है, इसलिए मोदी जी इस अधिकार को छीनना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने ख़ुद CEC की गतिविधियों को मनमाना और अनुचित बताया। अब पूरे देश को मालूम है कि उनकी लगातार कोशिश सत्तापक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की रही है। ऐसे में उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिनके दबाव में उन्होंने ऐसा आचरण किया है - प्रधानमंत्री जी को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हमारे सामने पांच राज्यों के चुनाव हैं, इसलिए किसी मतदाता का हक न मारा जाए, ये देखना जरूरी है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति का वोट सुरक्षित हो, चुनाव निष्पक्ष हों, जिससे आम जनता का विश्वास भारत की चुनाव प्रक्रिया में बनी रहे। तभी भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र फलता-फूलता रहेगा। जय हिंद 🇮🇳 जय कांग्रेस✋— Congress (@INCIndia) September 29, 2026
ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যদিও সংসদত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱিত মহাভিযোগক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা দলটোৰ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনহাতে, ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰ ডিএমকে আৰু বিজু জনতা দলেও বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰধান অংশীদাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱ নিজে বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে । তেওঁৰ সলনি দলৰ দুই জ্যেষ্ঠ নেতাই দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ।
News Alert! Entire nation now aware that CEC's consistent efforts have been aimed at benefiting ruling party: Kharge. News Alert! CEC Gyanesh Kumar has no right to remain in office and must be removed immediately: Kharge. News Alert! CEC acted under PM's pressure; PM should himself resign on moral grounds: Kharge.— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ হৰেন্দ্ৰ মালিক আৰু মৌলানা মহিবুল্লাহ নাদৱীয়ে দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।
দলটোৰ হৈ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা দুগৰাকীয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ নেতাসকলৰ সৈতে মূল বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে এই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে হৰেন্দ্ৰ মালিক হৈছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ । আনহাতে, মৌলানা মহিবুল্লাহ নাদৱীয়ে লোকসভাত ৰামপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ আৰু মিত্ৰতাৰ আলোচনাৰ সময়ত দলৰ মতামতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা দুগৰাকীক দলটোৱে মনোনীত কৰিছে । সম্প্রতি এই বিষয়টোক লৈ নির্বাচন আয়োগৰ ভিতৰত মতানৈক্যৰ প্রতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছত এই বৈঠকত বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ প্রক্রিয়া সন্দর্ভত আলোচনা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
বুধবাৰে লক্ষ্ণৌত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৃষক সন্মিলনৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ বাবেই এই বৈঠকত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অখিলেশ যাদৱ উপস্থিত নাথাকে ।
অৱশ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, আৰজেডিৰ তেজস্বী যাদৱ, নেচনেল কনফাৰেন্সৰ ওমৰ আব্দুল্লা, পিডিপি নেত্ৰী মেহবুবা মুফতিৰ লগতে বাঁওপন্থী নেতাসকল বৈঠকত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বৈঠকত আলোচনা হ'বলগা মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ তথা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ, এছআইআৰ, ইভিএম আৰু ভিভিপেট । এই বিষয়সমূহক লৈ বিৰোধীয়ে সংসদৰ বাহিৰে-ভিতৰে উমৈহতীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰো সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 'হাতৰ পুতলা' বুলি অভিহিত কৰি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।
মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত ভাষণ দি খাৰ্গেই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে মোদী চৰকাৰে বিগত ১২ বছৰ ধৰি গণতান্ত্ৰিক ভেটিসমূহ পদ্ধতিগত আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ধ্বংস কৰি আহিছে ।
"বিগত ১২ বছৰত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে নিজৰ ত্যাগ আৰু নিষ্ঠাৰ জৰিয়তে গঢ়ি তোলা শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ভেটিটোক মোদী চৰকাৰে পদ্ধতিগত আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ফোঁপোলা কৰি পেলাইছে ।" খাৰ্গেই কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "অতি পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম আঁতৰোৱা হৈছে আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তজন মোদী চৰকাৰৰ পুতলা হৈ পৰিছে । এইটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ নীতি-নিয়ম আৰু মনোভাবৰ বিপৰীত, যিয়ে প্ৰতিজন যোগ্য নাগৰিকৰ ভোট সুৰক্ষিত আৰু প্ৰতিটো ভোট নিৰপেক্ষভাৱে প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
খাৰ্গেই লগতে কয় যে ২০২৭ চনত পাঁচখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আগবাঢ়িছে । সেয়ে আৰু যাতে কোনো ভোটাৰৰ অধিকাৰ খৰ্ব নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে দলটোৱে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ভোট সুৰক্ষিত, নিৰ্বাচন ন্যায্য, যাতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সাধাৰণ ৰাইজৰ আস্থা অক্ষত থাকে সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।