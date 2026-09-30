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'জ্ঞানেশকাণ্ড'ৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আজি 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ বৈঠক: উপস্থিত নাথাকে আপ, ডি এম কে, বিজু জনতা দল

এছআইআৰ বিতৰ্ক, জ্ঞানেশ কুমাৰ বিষয়ত আজি ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বহু চৰ্চিত বৈঠক ( ANI )

লক্ষ্ণৌ : সম্প্ৰতি দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত দুটা বিষয় হৈছে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ অৰ্থাৎ এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ । এই দুটা বিষয়ক লৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ হৰেন্দ্ৰ মালিক আৰু মৌলানা মহিবুল্লাহ নাদৱীয়ে দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।

আনহাতে, ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰ ডিএমকে আৰু বিজু জনতা দলেও বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰধান অংশীদাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱ নিজে বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে । তেওঁৰ সলনি দলৰ দুই জ্যেষ্ঠ নেতাই দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ।

ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যদিও সংসদত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱিত মহাভিযোগক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা দলটোৰ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে প্ৰকাশ কৰিছে ।

কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ’ব এই বৈঠক । এই বৈঠকক লৈ এতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰ দলসমূহে মন্ত্ৰণা আৰম্ভ কৰিছে । কোন দলৰ কোন প্ৰতিনিধিয়ে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ চিন্তা-চৰ্চা চলিছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতে কেইটামান মিত্ৰ দলে বৈঠকৰ পৰা নিজক আঁতৰাই ৰখাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

এছআইআৰ বাতিল আৰু আনফালে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদবীৰ পৰা অপসাৰণৰ দাবীত বিৰোধী দলসমূহে সমস্বৰে একত্ৰিত হৈছে । তাৰ মাজতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিশেষ জৰুৰী বৈঠক ।

দলটোৰ হৈ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা দুগৰাকীয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ নেতাসকলৰ সৈতে মূল বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে এই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে হৰেন্দ্ৰ মালিক হৈছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ । আনহাতে, মৌলানা মহিবুল্লাহ নাদৱীয়ে লোকসভাত ৰামপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ আৰু মিত্ৰতাৰ আলোচনাৰ সময়ত দলৰ মতামতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা দুগৰাকীক দলটোৱে মনোনীত কৰিছে । সম্প্রতি এই বিষয়টোক লৈ নির্বাচন আয়োগৰ ভিতৰত মতানৈক্যৰ প্রতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছত এই বৈঠকত বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ প্রক্রিয়া সন্দর্ভত আলোচনা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

বুধবাৰে লক্ষ্ণৌত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৃষক সন্মিলনৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ বাবেই এই বৈঠকত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অখিলেশ যাদৱ উপস্থিত নাথাকে ।

অৱশ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, আৰজেডিৰ তেজস্বী যাদৱ, নেচনেল কনফাৰেন্সৰ ওমৰ আব্দুল্লা, পিডিপি নেত্ৰী মেহবুবা মুফতিৰ লগতে বাঁওপন্থী নেতাসকল বৈঠকত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বৈঠকত আলোচনা হ'বলগা মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ তথা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ, এছআইআৰ, ইভিএম আৰু ভিভিপেট । এই বিষয়সমূহক লৈ বিৰোধীয়ে সংসদৰ বাহিৰে-ভিতৰে উমৈহতীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰো সম্ভাৱনা আছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 'হাতৰ পুতলা' বুলি অভিহিত কৰি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।

মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত ভাষণ দি খাৰ্গেই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে মোদী চৰকাৰে বিগত ১২ বছৰ ধৰি গণতান্ত্ৰিক ভেটিসমূহ পদ্ধতিগত আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ধ্বংস কৰি আহিছে ।

"বিগত ১২ বছৰত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে নিজৰ ত্যাগ আৰু নিষ্ঠাৰ জৰিয়তে গঢ়ি তোলা শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ভেটিটোক মোদী চৰকাৰে পদ্ধতিগত আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ফোঁপোলা কৰি পেলাইছে ।" খাৰ্গেই কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "অতি পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম আঁতৰোৱা হৈছে আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তজন মোদী চৰকাৰৰ পুতলা হৈ পৰিছে । এইটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ নীতি-নিয়ম আৰু মনোভাবৰ বিপৰীত, যিয়ে প্ৰতিজন যোগ্য নাগৰিকৰ ভোট সুৰক্ষিত আৰু প্ৰতিটো ভোট নিৰপেক্ষভাৱে প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।" তেওঁ লগতে কয় ।

খাৰ্গেই লগতে কয় যে ২০২৭ চনত পাঁচখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আগবাঢ়িছে । সেয়ে আৰু যাতে কোনো ভোটাৰৰ অধিকাৰ খৰ্ব নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে দলটোৱে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ভোট সুৰক্ষিত, নিৰ্বাচন ন্যায্য, যাতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সাধাৰণ ৰাইজৰ আস্থা অক্ষত থাকে সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।