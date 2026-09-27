৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ

৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ
এই দিনটোত ব্লকে সংসদত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে নতুন অভিযোগনামা প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে ৷
Published : September 27, 2026 at 12:55 PM IST
নতুন দিল্লী: বহু বিতৰ্কিত এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ দাবীৰে উত্তাল দেশ ৷ কংগ্ৰেছে এইক্ষেত্ৰত আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৩০ ছেপ্টেম্বৰত এই বিষয়ত বিৰোধী ঐক্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ইণ্ডিয়া ব্লকে দেশজোৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।
কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই এইক্ষেত্ৰত কয় যে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত তথ্যই দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে । এছআইআৰ সন্দৰ্ভত দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ক্ৰমে - এছএছ সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগক আওকাণ কৰাৰো এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷
বিগত কিছুদিনত সমগ্ৰ বিৰোধীয়ে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিৰো অধিক নাম কৰ্তনক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বৰে মাত মাতিব লাগিব বুলিও ঐক্য়মতৰ সৃষ্টি হৈছে ।
৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক সংগঠিত কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰাৰ ৰণনীতি ৰচনা কৰা আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আদি বিষয়ত আলোচনা কৰা হ’ব ৷ দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়েও পুনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । শাসকীয় দলৰ বাবে নিৰ্বাচনী সুবিধা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ নিৰ্দেশত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই এছআইআৰক আগুৱাই নিয়া বুলিও বিৰোধী দলসমূহে অভিযোগ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপিয়ে কয় যে সম্প্ৰতি অব্যাহত থকা এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে নিৰ্বাচনী তালিকা নিকা কৰি তোলা ।
২৯ ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী কমিটীয়ে দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ এদিন পিছতে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব । উক্ত দিনটোত ব্লকে সংসদত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে নতুন অভিযোগনামা প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে ৷
পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগেৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ ১২ মাৰ্চত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈ মিত্ৰজোঁটটোৱে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ এই জাননীসমূহত লোকসভাৰ ১৩০জন সদস্য আৰু ৰাজ্যসভাৰ ৬৩জন সদস্যই স্বাক্ষৰ কৰিছিল ৷
চিপিআইৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পি সন্দোশ কুমাৰে কয় যে, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক দুৰ্বল কৰি তোলাৰ বিৰোধিতাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকে তেওঁক অপসাৰণৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব । ‘‘আমি আৰম্ভণিৰে পৰাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰিব লাগিব । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক কলংকিত কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগক সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন । এছআইআৰ ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া নহয়, বৰঞ্চ নাম আঁতৰোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াহে । ইণ্ডিয়া ব্লকে সামূহিকভাৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব । ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে আৰু অনাগত দিনত তীব্ৰতৰ হ’ব । কেৱল বিৰোধীয়েই নহয়, এনডিএৰ একাংশ মিত্ৰদলেও মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সম্পৰ্কে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত কথাবোৰত বিমোৰত পৰিছে । অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু অধিক দলে আমাক সমৰ্থন আগবঢ়াব, কিয়নো মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সম্পৰ্কীয় বাৰ্তাবোৰ ইতিমধ্যে ভোটাৰৰ মাজলৈ গৈছে । আমি নিশ্চিতভাৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক আঁতৰোৱাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াম’’ - ইটিভি ভাৰতৰ আগত সন্দোশ কুমাৰে কয় ৷
আৰজেডিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মনোজ কুমাৰ ঝাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত তথ্যই বিৰোধীয়ে তেওঁৰ তত্বাৱধানত নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । তেওঁ কয়, ‘‘এই বিষয়ত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ । যদিহে নিৰ্বাচন আয়োগে এই মনোভাৱ বজাই ৰাখে, তেন্তে বৰ্তমানৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কাৰ্যকালত বিৰোধী দলসমূহে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিষয়ে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব । য’ত ৰেফাৰী নিজেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণকাৰী হৈ পৰে, তাত গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে ।’’
ইটিভি ভাৰতক ঝাই কয়, ‘‘আমি ক্ৰমান্বয়ে সেই বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণৰ দিশে আগবাঢ়িছো । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ কথা ক'বলৈ গ’লে সেয়া বিবেচনা কৰা প্ৰয়োজন ৷ কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ব্যৱস্থাসমূহৰ অভাৱসমূহ দূৰ কৰাটো বহু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে যেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ অন্তৰ্ভাগতে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ ওপৰত বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, তেতিয়া বিষয়টোত কেৱল প্ৰশাসনিক মতানৈক্য সৃষ্টি হৈ বন্ধ হৈ পৰে আৰু গণতন্ত্ৰৰ ভেটিৰ ওপৰতহে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় ৷ যদি গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটো অন্তৰ্ভাগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, তেন্তে মৌনতা অৱলম্বন কৰাটো বিকল্প হ’ব নোৱাৰে ।
শুকুৰবাৰে ব্লক পৰ্যায়ৰ বৈঠক আয়োজন কৰা কংগ্ৰেছে দেশজোৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ২৮ ছেপ্টেম্বৰত জিলা পৰ্যায়ত আন্দোলন চলাব । তেওঁ কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে দেশজুৰি ৰাজপথত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে সংগ্ৰাম চলাই আছে আৰু ভোট চুৰিৰ স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে । আমাৰ দাবী স্পষ্ট - মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগিব ।ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত কৰা এই আক্ৰমণৰ উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব লাগিব ।”
ইটিভি ভাৰতৰ আগত লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ মহম্মদ জাভেদে কয়, ‘‘ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা প্ৰতিটো নামৰ বাবে জ্ঞানেশ কুমাৰে উত্তৰ দিব লাগিব । আমি ৰাইজৰ বাবে যুঁজখন অব্যাহত ৰাখিম । যদি নিয়মে অনুমতি দিয়ে, তেন্তে আমি পুনৰ এবাৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অপসাৰণৰ দাবী তুলিম ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নিৰ্বাচন আয়োগ সংবিধানৰ, ক্ষমতাত থকাসকলৰ নহয় । আমি জনসাধাৰণৰৰ ভোট ৰক্ষাৰ যুঁজৰ পৰা পিছুৱাই নাযাওঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জোৰদাৰ কৰিবলৈ ৩০ ছেপ্টেম্বৰত 'ইণ্ডিয়া'ৰ মিত্ৰদলৰ বৈঠক !