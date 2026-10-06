বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠি ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ : জ্ঞানেশে এতিয়াই পদত্যাগ কৰক
এছআইআৰৰ অনিয়মৰ অভিযোগৰ মাজতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত নতুন দিল্লীস্থিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিশে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলৰ পদযাত্ৰা ।
Published : October 6, 2026 at 5:00 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী আৰু এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰ দলসমূহে এই প্ৰতিবাদ কৰে ।
এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠা দেখা যায় । আনহাতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দিশে খোজ পেলোৱাৰ সময়তে তেওঁৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা আৰু অন্যান্য বিৰোধী সাংসদক দিল্লী আৰক্ষীয়ে কিছু সময়ৰ বাবে আটক কৰি ৰাখে ।
ये आकाशवाणी है - गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा https://t.co/5e6xYFuZzT— Congress (@INCIndia) October 6, 2026
কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ লগতে বিপক্ষৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তৰ তথাকথিত অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে সংসদ ভৱনৰ পৰা ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টী, বিজু জনতা দললৈকে সকলোৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । আনহাতে, অঞ্চলটোত নিয়োজিত আৰক্ষী বিষয়াসকলে সাংসদসকলক ইচিআইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰাত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলায় । এই হুলস্থুলৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে ধৰি একাংশ বিৰোধী নেতাক কিছু সময়ৰ বাবে আটক কৰে ।
#RahulGandhi, Priyanka Reach Akashvani Bhavan Gates To Reach EC Office LIVE Updates: https://t.co/MKmTzTAnB2 https://t.co/xDJz8sO35n— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 6, 2026
আনকি আটক কৰাৰ পিছত একাংশ সাংসদক ঠেলি ঠেলি বাছত উঠাই দিয়া হয় । আনহাতে, বহুতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমীপত ধৰ্ণাত বহে । অৱশেষত আৰক্ষীৰ বাধাৰ মাজতো ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা আকাশবাণী ভৱন চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ।
সংসদ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ব্যাপক নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰাৰ লগতে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । সাংসদসকল তালৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ বহু আগৰে পৰাই অঞ্চলটোত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছিল ।
Gaddar Gyanesh Resign Now https://t.co/InsresVLC6— Congress (@INCIndia) October 6, 2026
কংগ্ৰেছে X পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীৰ এখন প্লেকাৰ্ড হাতত লৈ থকা ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে য’ত লিখা আছিল, “গাড্ডাৰ জ্ঞানেশে এতিয়াই পদত্যাগ কৰক" ।
আৰক্ষীৰ বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠিল ৰাহুল গান্ধী
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধী আৰু তৃণমূলৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীক আৰক্ষীৰ বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠি থকা দেখা গৈছিল । তাৰ পিছত লোকসভাত বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে ত্ৰিৰংগ পতাকা জোকাৰি থকাৰ বিপৰীতে আন সাংসদসকলে চিইচি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি থাকে ।
এই পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে ভোটাৰ হিচাপে নামভৰ্তিৰ বাবে বিধিগত আবেদন প্ৰ-পত্ৰ৬ৰ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণৰ উদ্ধৃতি দি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ইমৰাণ মাছুদে নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা ভংগ কৰাৰ অভিযোগ জ্ঞানেশ কুমাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে ।
"সমগ্ৰ দেশতে জ্ঞানেশ কুমাৰে যি প্ৰতিষ্ঠানৰ নেতৃত্ব দিছে সেয়া হৈছে সমগ্ৰ দেশে বিশ্বাস কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠান, সমগ্ৰ দেশে গৌৰৱ কৰা আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰা প্ৰতিষ্ঠান । ইয়াৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ কেতিয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা নাছিল । এজন ব্যক্তিয়ে সেই বিশ্বাস ভংগ কৰিছে ।" তেওঁ কয় ।
"আৰু এক বৃহৎ গোটে ইয়াত একেলগে কাম কৰি আছে । আমি জ্ঞানেশ কুমাৰক প্ৰশ্ন কৰিম আৰু বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ।" তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
চিপিআইৰ সাংসদ পি সন্তোষ কুমাৰে কয় যে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণত ভোটাৰ তালিকাৰ এছআইআৰৰ সময়ত প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ সৈতে সংলগ্ন অতিৰিক্ত ঘোষণাৰ ওপৰত বিৰোধীৰ আপত্তি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
তেওঁ অভিযোগ কৰে, "২৬ ছেপ্টেম্বৰত আয়োগৰ এটা প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰকাশ পাইছিল আৰু তাত কোৱা হৈছিল যে প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ সৈতে জড়িত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুমোদন জনাইছে । কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ বিভ্ৰান্তিকৰ বিবৃতি বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।"
চিইচিক “প্ৰতাৰক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত” বুলি অভিহিত কৰি চিপিআই নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ২০২৫ চনৰ পৰা বিৰোধী দলসমূহে এই বিধানৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰিব ।
শিৱসেনা (ইউবিটি)ৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে এই পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে বৃহৎ পৰিসৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে সাংসদসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ উদ্দেশ্যে আহিছে ।
"আমি সাংসদ । আমি সংসদৰ সদস্য । আমিও এই দেশৰ নাগৰিক । আমাক বাধা দিবলৈ ইমান বৃহৎ বাহিনী নিয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজন কিয় ? আমি খোজকাঢ়ি যাম। আমি নিৰস্ত্ৰ ।" তেওঁ কয় ।
🚨 TRAFFIC ADVISORY | 6 OCTOBER 2026 In view of special traffic arrangements in New Delhi District, traffic will be regulated/diverted from 0800 hrs onwards at/around: 📍 Connaught Place–Patel Chowk–Parliament Street 📍 Patel Chowk–GPO 📍 Windsor Place–GPO 📍 Ashoka Road 📍 Jantar Mantar Road & adjoining areas ⚠️ Commuters are advised to: Avoid unnecessary travel through affected areas. Expect diversions, barricading and congestion. Plan journeys in advance and allow extra travel time. Prefer Metro/public transport wherever feasible. Follow traffic personnel and signage. Avoid stopping/parking near restricted areas. Please cooperate with Delhi Traffic Police and plan your journey accordingly. 📲 For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 6, 2026
মূল পথত যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা
আনহাতে, ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমদলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । নতুন দিল্লী জিলাত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা যাতায়াতৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত যাতায়াত নিয়ন্ত্ৰণ বা গতি সলনি কৰা হৈছিল ।
যাতায়াত কৰা লোকসকলক প্ৰতিবাদ কৰা অঞ্চলৰ মাজেৰে অপ্ৰয়োজনীয় যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ, যাত্ৰাৰ বিকল্প পৰিকল্পনা কৰিবলৈ আৰু অতিৰিক্ত সময় হাতত লৈ আহিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।
যান-বাহন আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি, ক'নাট প্লেচৰ পৰা পেটেল চ’ক আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট, পেটেল চ’কৰ পৰা জিপিঅ’, আৰু উইণ্ডচৰ প্লেচৰ পৰা জিপিঅ’ সংযোগী পথত যাতায়াত নিয়ন্ত্ৰণ বা গতি সলনি কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে । অশোক পথ, যন্তৰ-মন্তৰ পথ আৰু সংলগ্ন পথসমূহো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: ‘গণতন্ত্ৰ বচাওক’ ধ্বনি দি বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদী সমদল : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগ দাবী