ETV Bharat / politics

শুকুৰবাৰে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা অভিযোগনামা; সাজু ইণ্ডিয়া ব্লক

ৰাজহুৱা অভিযোগনামা : বিৰোধী সদস্যসকলে কয় যে তেওঁলোকক সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপনৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান নকৰাৰ বাবেই এক ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

OCTOBER 30 PUBLIC IMPEACHMENT
নতুন দিল্লীত চিইচি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ চিপিআইৰ ডি ৰাজা, পি সন্তোষ কুমাৰ আদিৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2026 at 6:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অহা ১ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ৰামলীলা মৈদানত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ’ব । তাৰ পূৰ্বে ৩০ অক্টোবৰ, শুকুৰবাৰে 'ভোট চুৰি' আৰু এছআইআৰ (SIR) বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী জোঁট 'ইণ্ডিয়া' ব্লকে নিজৰ একতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে 'ৰাজহুৱা অভিযোগনামা' দাখিলৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

এই কাৰ্যসূচীক এক ‘নকল’ সংসদ অধিৱেশন বুলি অভিহিত কৰাৰ কেইদিনমান পিছতে কোনো বিতৰ্কৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কংগ্ৰেছে ইয়াক ‘ৰাজহুৱা অভিযোগনামা’ বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে । ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কোটি কোটি নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক জবাবদিহি কৰিবলৈ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে এই ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লয় ।

ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জনসাধাৰণক এই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে পূৰ্বে সংসদত এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰস্তাৱ অনাৰ বাবে তেওঁলোকে কৰা প্ৰচেষ্টা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষসকলে নাকচ কৰে ।

দলৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰ মতে, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে এই বিষয়টোৰ ওপৰত নিজৰ একতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰো লক্ষ্য ৰাখিছে । শাসকীয় বিজেপিৰ প্ৰৰোচনাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই এছআইআৰত ব্যাপক খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি যিসকল ভোটাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদ প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ মনত বিৰোধীৰ এই বাৰ্তাৰ প্ৰভাৱ অধিক গভীৰ কৰিবলৈ মিত্ৰজোঁটে এই কাৰ্যসূচীক ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ সাংসদ মহম্মদ জাভেদে ইটিভি ভাৰতক কয়, "এক ৰাজহুৱা অভিযোগনামাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে 'ভোট চুৰি'ৰ জৰিয়তে গঠন হোৱা চৰকাৰখনক উদঙাই দিয়া । এই বিষয়টো সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত, যিটো পোনপটীয়াকৈ জনসাধাৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত । বিৰোধীয়ে পূৰ্বে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অনাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সংসদৰ দুয়োখন সদনতে তেনে কৰাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ল । যদি বিৰোধীয়ে সংসদৰ ভিতৰত কোনো উদ্বেগ বা বিষয় উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ইয়াক ৰাজহুৱা স্থানত কৰিবই লাগিব । বেছিভাগ বিৰোধী সাংসদেই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।”

প্ৰথমতে বিখ্যাত অশোকা হোটেলৰ খেলপথাৰত আৰু তাৰ পিছত ৰামলীলা মৈদানত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ ‘ৰাজহুৱা অভিযোগনামা’ৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ চৰকাৰী বাসগৃহক বাছনি কৰা হৈছে । এই নতুন স্থানত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ অনুমতি সন্দৰ্ভত দলীয় ভিতৰুৱা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কৰা যিকোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহয় ।

কেৰালা কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ সাংসদ ফ্ৰান্সিস জৰ্জে কয়, "বিৰোধীয়ে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত তেনে কৰিব (মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অনা) নোৱাৰিলে । সেইবাবেই আমি এই চৰম পদক্ষেপ ল’বলগীয়া হ’ল । এই অনুষ্ঠানটোত পূৰ্বে আমি উত্থাপন কৰি অহা অভিযোগসমূহকে পুনৰবাৰ দোহাৰিব । আমি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অপসাৰণ দাবী কৰিম ।”

আনহাতে, আগন্তুক ৩০ অক্টোবৰৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকলে বৃহস্পতিবাৰে এক ৰণনীতি প্ৰস্তুতকৰণ বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মীৰা কুমাৰে এই ‘ৰাজহুৱা অভিযোগনামা’ কাৰ্যসূচীত সভাপতিত্ব কৰিব । অধিক সংখ্যক দৰ্শক তথা জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী সামাজিক মাধ্যমত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক :টাটা গ্ৰুপক লৈ সামাজিক মাধ্যমতে ৰাহুল গান্ধী-বিজেপিৰ তীব্ৰ বাকযুদ্ধ
লগতে পঢ়ক :অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ নগৰীয়া 'ডিমাগী নক্সাল' : কিৰেণ ৰিজিজু

TAGGED:

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ ৰাজহুৱা অভিযোগনামা
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশ
এছআইআৰত ব্যাপক খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ
জ্ঞানেশ কুমাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.