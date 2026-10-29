শুকুৰবাৰে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা অভিযোগনামা; সাজু ইণ্ডিয়া ব্লক

শুকুৰবাৰে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা অভিযোগনামা; সাজু ইণ্ডিয়া ব্লক
ৰাজহুৱা অভিযোগনামা : বিৰোধী সদস্যসকলে কয় যে তেওঁলোকক সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপনৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান নকৰাৰ বাবেই এক ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
Published : October 29, 2026 at 6:51 PM IST
নতুন দিল্লী : অহা ১ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ৰামলীলা মৈদানত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ’ব । তাৰ পূৰ্বে ৩০ অক্টোবৰ, শুকুৰবাৰে 'ভোট চুৰি' আৰু এছআইআৰ (SIR) বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী জোঁট 'ইণ্ডিয়া' ব্লকে নিজৰ একতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে 'ৰাজহুৱা অভিযোগনামা' দাখিলৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
এই কাৰ্যসূচীক এক ‘নকল’ সংসদ অধিৱেশন বুলি অভিহিত কৰাৰ কেইদিনমান পিছতে কোনো বিতৰ্কৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কংগ্ৰেছে ইয়াক ‘ৰাজহুৱা অভিযোগনামা’ বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে । ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কোটি কোটি নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক জবাবদিহি কৰিবলৈ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে এই ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
VIDEO | Delhi: Congress leader Pawan Khera says, "We discussed in detail how to proceed with the public impeachment of Gyanesh Kumar Gupta. All the INDIA alliance leaders were present, most of them, and we went through all the points on how to proceed with the public impeachment." On KC Venugopal's allegation that Congress workers travelling from across the country to attend the November 1 rally are being stopped, Congress leader Pawan Khera further adds, "Several conspiracies are being hatched. For instance, we saw in Telangana that trains were cancelled, and there are reports of trains being cancelled in other places as well. Conspiracies are being hatched to stop buses in various ways. We have also received reports from some areas and states that the police have started harassing our key workers. These are the reports we are receiving." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026
ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জনসাধাৰণক এই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে পূৰ্বে সংসদত এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰস্তাৱ অনাৰ বাবে তেওঁলোকে কৰা প্ৰচেষ্টা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষসকলে নাকচ কৰে ।
দলৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰ মতে, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে এই বিষয়টোৰ ওপৰত নিজৰ একতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰো লক্ষ্য ৰাখিছে । শাসকীয় বিজেপিৰ প্ৰৰোচনাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই এছআইআৰত ব্যাপক খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি যিসকল ভোটাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদ প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ মনত বিৰোধীৰ এই বাৰ্তাৰ প্ৰভাৱ অধিক গভীৰ কৰিবলৈ মিত্ৰজোঁটে এই কাৰ্যসূচীক ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ সাংসদ মহম্মদ জাভেদে ইটিভি ভাৰতক কয়, "এক ৰাজহুৱা অভিযোগনামাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে 'ভোট চুৰি'ৰ জৰিয়তে গঠন হোৱা চৰকাৰখনক উদঙাই দিয়া । এই বিষয়টো সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰৰ সৈতে জড়িত, যিটো পোনপটীয়াকৈ জনসাধাৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত । বিৰোধীয়ে পূৰ্বে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অনাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সংসদৰ দুয়োখন সদনতে তেনে কৰাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ল । যদি বিৰোধীয়ে সংসদৰ ভিতৰত কোনো উদ্বেগ বা বিষয় উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ইয়াক ৰাজহুৱা স্থানত কৰিবই লাগিব । বেছিভাগ বিৰোধী সাংসদেই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।”
Our democracy is under attack. Our votes are being stolen, and when we demand answers, we are met with lathi charges and detention. But we will not be silenced. We will continue to fight for our democracy. LoP Shri @RahulGandhi is leading this fight from the front. On 1st November, there will be a massive rally and march by INDIA bloc leaders at Ramlila Maidan, demanding Gyanesh Kumar’s resignation and holding the Modi government accountable. I urge every Indian to join us. This is the time to stand up and raise our voices. : Congress General Secretary ( Org.) Shri @kcvenugopalmp— Congress (@INCIndia) October 29, 2026
প্ৰথমতে বিখ্যাত অশোকা হোটেলৰ খেলপথাৰত আৰু তাৰ পিছত ৰামলীলা মৈদানত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ ‘ৰাজহুৱা অভিযোগনামা’ৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ চৰকাৰী বাসগৃহক বাছনি কৰা হৈছে । এই নতুন স্থানত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ অনুমতি সন্দৰ্ভত দলীয় ভিতৰুৱা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কৰা যিকোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহয় ।
কেৰালা কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ সাংসদ ফ্ৰান্সিস জৰ্জে কয়, "বিৰোধীয়ে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত তেনে কৰিব (মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অনা) নোৱাৰিলে । সেইবাবেই আমি এই চৰম পদক্ষেপ ল’বলগীয়া হ’ল । এই অনুষ্ঠানটোত পূৰ্বে আমি উত্থাপন কৰি অহা অভিযোগসমূহকে পুনৰবাৰ দোহাৰিব । আমি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অপসাৰণ দাবী কৰিম ।”
আনহাতে, আগন্তুক ৩০ অক্টোবৰৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে মিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকলে বৃহস্পতিবাৰে এক ৰণনীতি প্ৰস্তুতকৰণ বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মীৰা কুমাৰে এই ‘ৰাজহুৱা অভিযোগনামা’ কাৰ্যসূচীত সভাপতিত্ব কৰিব । অধিক সংখ্যক দৰ্শক তথা জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী সামাজিক মাধ্যমত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।