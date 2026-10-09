জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত : বিৰোধীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিক

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত : বিৰোধীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিক
শুকুৰবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা ।
By ANI
Published : October 9, 2026 at 3:49 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশজুৰি চলি থকা এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অপসাৰণৰ দাবীত বিৰোধী দলবোৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতৃত্বত বিগত ৩ দিন ধৰি ৰাজধানী দিল্লীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । সমান্তৰালকৈ শুকুৰবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছে ।
সন্ধিয়া ৫ বজাত সংসদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত বিৰোধীৰ সাংসদসকল একত্ৰিত হ'ব আৰু নিশা ৮ বজাত প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি এক সূত্ৰই জনাইছে । প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত এছআইআৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ চলি থকা বিতৰ্কৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
भारत के संविधान, लोकतंत्र और उसकी आवाज़ की रक्षा हर भारतीय की ज़िम्मेदारी है - और ये Process शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाने का Process लोकतंत्र में भरोसा वापस लाने का Process देशद्रोहियों को सज़ा दिलाने का Process और अब ये रुकने वाला नहीं है। https://t.co/HrRzoqqMa7— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2026
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ মাজতে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ একাংশ নেতাই বৃহস্পতিবাৰে ৰাজঘাটত উপস্থিত হয় । ৰাজধানী দিল্লীৰ উপৰিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
বিহাৰৰ পাটনাত আৰজেডিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেজস্বী যাদৱৰ নেতৃত্বত সমান্তৰাল বিক্ষোভ আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও দিল্লীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
যোৱা দুদিনত দিল্লীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত হোৱা দেখা গৈছিল । বুধবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
10 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित आंदोलन के विषय में दिल्ली पुलिस के पक्ष को रखती सुश्री नूपुर प्रसाद, संयुक्त पुलिस आयुक्त/नई दिल्ली रेंज #DPUpdates #DignityMatters #ResponsibleSpeech #RespectIsNonNegotiable https://t.co/0mqHXJiPjX— Delhi Police (@DelhiPolice) October 9, 2026
আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, চৰকাৰী কামত বাধা দিয়াকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰতিবাদৰ সময়ত বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে ৰাহুল গান্ধীসহ কেইবাগৰাকী নেতাক আটকো কৰে ।
আনহাতে দিল্লীত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ পৰিকল্পিত প্ৰতিবাদৰ বাবে ৯-১০ অক্টোবৰত সকলো খুচুৰা সুৰাৰ বিপণি বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । একেদৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে ১০ অক্টোবৰত পৰিকল্পিত প্ৰতিবাদৰ অনুমতি বিচাৰি কৰা আবেদন নাকচ কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে লগতে সকীয়াই দিছে যে ভাৰতীয় নাগৰিক সংহিতাৰ ১৬৩ নং ধাৰা সমগ্ৰ নতুন দিল্লী জিলাতে প্ৰযোজ্য হৈ আছে । যাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অবৈধ সমাৱেশ বা প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত নুপূৰ প্ৰসাদে কয় যে আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনাৰ অধীনত প্ৰতিবাদৰ অনুমতিৰ বাবে ১০ দিন পূৰ্বে আবেদন কৰিব লাগিব ।
তেওঁ কয়, "নতুন দিল্লী জিলাক এখন আবেদন পোৱা গৈছিল । য'ত ১০ অক্টোবৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আয়োজনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । আবেদন পৰীক্ষা কৰি দেখা গৈছে যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই অনুমতি বিচৰা হৈছে । আমাৰ নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিবাদ বা বিক্ষোভৰ বাবে কমেও ১০ দিন আগতে জনোৱা প্ৰয়োজন আছিল ।"
দেশজুৰি চলি থকা তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে । পূৰ্বৰে পৰা থকা জেড প্লাছ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তাৰ উপৰিও বিষয়াগৰাকীৰ সুৰক্ষাত অতিৰিক্ত বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
'জ্ঞানেশগে'ট'ৰ চাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী ! আমেৰিকাৰ ভিছা নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতিশোধ নলয় : কংগ্ৰেছৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ