এইবাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত বন্ধ হৈ পৰিব: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

দ্বৈত ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশৰ বাবে সম্পূৰ্ণ আন্তৰিকতা আৰু উদ্যমেৰে কাম কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

Assam CM Himanta Biswa Sharma
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফাইল ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 7:22 PM IST

গুৱাহাটী: পশ্চিমবংগ আৰু অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া সীমান্তত কাইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ নিশ্চিতভাৱে হ'ব । বুধবাৰে এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

মঙলবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে অসমৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণৰ পিছত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় অসম চৰকাৰৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক । ইতিমধ্যে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

আনহাতে, শনিবাৰে ইতিহাস সৃষ্টি কৰি পশ্চিমবংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰে । শুভেন্দু অধিকাৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি উন্মুক্ত হৈ থকা পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্তত কাটাতাঁৰৰ বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিএছএফক ভূমি হস্তান্তৰত অনুমোদন ।

ইফালে বংগ চৰকাৰৰ সীমান্তত কাটাতাঁৰৰ বেৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে এই বিষয়টোত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "নিশ্চিতভাৱে, কিয়নো এতিয়া আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে বংগত চৰকাৰ নাই । সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ । যদি সীমান্তৰ বেৰ খোলা থাকে তেন্তে মই কি কৰিব পাৰোঁ । ভাৰতৰ জনতাই বৰ্তমান এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ মানি নলয় । তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে আমাক জবাবদিহি কৰিব । আৰু আমি তেওঁলোকক উত্তৰ দিবলৈ পাই সুখী হ'ম, কিয়নো আমাৰ বিশ্বাস আছে যে দ্বৈত ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশৰ বাবে সম্পূৰ্ণ আন্তৰিকতাৰে আৰু উদ্যমেৰে কাম কৰিম ।"

আনহাতে, কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ কাম বংগ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰৰ এক বৃহৎ লাভ হ’ব আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব ।"

