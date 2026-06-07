সোমবাৰে নতুন দিল্লীত ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক, ২৩টা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা
২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোমবাৰে ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৷
By PTI
Published : June 7, 2026 at 7:06 PM IST
নতুন দিল্লী: সোমবাৰে দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্ডি এলায়েঞ্চৰ বৈঠক ৷ উক্ত বৈঠকত বিৰোধী শিবিৰৰ ২৩টা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ৷
তেওঁ লগতে কয়, "২০২৬ চনৰ ৮ জুন সোমবাৰে দুপৰীয়া ১২ বজাত নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকত ২৩টা ৰাজনৈতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত ।"
কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ এক্সত দিয়া পোষ্টটোৰ পাছতে টিএমচিৰ সাংসদ ডেৰেক অ’ব্ৰাইনে কয়, “এটা উমৈহতীয়া উদ্দেশ্য আৰু স্পষ্ট উদ্দেশ্যৰে বৈঠকৰ বাবে ইণ্ডি এলাইঞ্চেৰ নেতাসক একত্ৰিত হ'ব । বহু দলৰ নেতা এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।”
23 राजनीतिक दलों ने सोमवार, 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली INDIA जनबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है -हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 7, 2026
কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয়, "এই বিশেষ বৈঠকত কিছু দল নেতা তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কাৰণত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে ৷ কিন্তু মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতি, যেনে - লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ ভোটাধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা, তদন্তকাৰী সংস্থাৰ জৰিয়তে বিৰোধী নেতাক আক্ৰমণ কৰা, ঘৰ ভাঙি দিয়া কাৰ্যক তীব্ৰ বিৰোধিতা প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী শিবিৰৰ নেতাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দেশত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, লাখ লাখ যুৱকৰ আশা আৰু আকাংক্ষাক প্ৰতাৰণা কৰা আৰু বৈদেশিক নীতিৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ কৰা আদি মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একগোট হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী শিবিৰৰ নেতাসকলে ৷ ভাৰতৰ দৰেই ইণ্ডি এলায়েঞ্চৰ নেতাসকলেও ঐক্যবদ্ধভাৱে থিয় দি আছে ৷"
উল্লেখ্য যে, ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইণ্ডিয়া গোটৰ ডিএমকে দলে কংগ্ৰেছক 'প্ৰতাৰক' বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷ সমান্তৰালকৈ কেৰালামত বাওঁপন্থীসকলে বিজেপিৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি কৰা বুলি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে কৰা অভিযোগক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে চিপিআই(এম)ৰ নেতাই ৷
লগতে পঢ়ক: মোৰ নিজৰ মাজতো সলনি আনিব লাগিব আৰু দলৰ মাজতো আনিব লাগিব; কিয় ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে