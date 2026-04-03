কলিয়াবৰ জনতাৰ যেতিয়ালৈকে নিজাকৈ এখন ঘৰ নহয়, তেতিয়ালৈকে নিজাকৈ মই ঘৰ নাসাজোঁ : জিতেন গড়

কলিয়াবৰ জনতাৰ যেতিয়ালৈকে নিজাকৈ এখন ঘৰ নহয়, তেতিয়ালৈকে নিজাকৈ মই ঘৰ নাসাজোঁ : জিতেন গড়
এনডিএ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জিতেন গড় ? চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।
Published : April 3, 2026 at 7:55 PM IST
কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ গৰম হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । তুংগত উঠিছে শাসক-বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । বহি থকা নাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলো । ৰাজ্যৰ আন আন সমষ্টিসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচনী যুঁজ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে কলিয়াবৰ সমষ্টিতো । কলিয়াবৰত বিশ বছৰৰ অপশাসনৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰোধিতাৰে কলিয়াবৰত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে জিতেন গড়ে ।
কলিয়াবৰৰ দ্বাৰ-বাগৰি জিলা পৰিষদৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা জিতেন কলিয়াবৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সম্পাদকো আছিল । কিন্তু জিতেন গড়ক ইতিমধ্যে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বাবে দলৰ পৰা ছবছৰলৈ বহিস্কাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে । গড়ৰ লগতে কলিয়াবৰ বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াক বহিস্কাৰ কৰিছে । বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ লৈ এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ দিনে-নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে জিতেন গড় আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জিতেন গড়ে কয়,"বিশ বছৰীয়া তেখেতৰ শাসন কালত প্ৰকৃত উন্নয়ন হোৱা নাই । চৰকাৰী আঁচনিসমূহ নীতিগতভাৱে বিতৰণ হোৱা নাই । আমি ন্যায় আৰু সততাৰে এই নিৰ্বাচনত যুঁজিব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ।"
বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থীত নিদিয়াত দলৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ নিৰ্বাচনত নামিছে যদিও নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়াও গুণ-গান কৰি, বিধায়ক হিচাপে জয়ী হ'লে পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ আশা পুহি ৰখা জিতেন গড়ে কয়,"ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উন্নয়ন যি গংগা বোৱাই আনিছে, সেই উন্নয়নৰ গংগা কলিয়াবৰৰ চুকে-কোণে দেখা নাযায় ।"
এতিয়াও ভাৰাঘৰত থাকি সাধাৰণ জীৱন-যাপন কৰা গড়ে কয়,"কলিয়াবৰৰ সাধাৰণ জনতাৰ যেতিয়ালৈকে সুখ-শান্তি ঘূৰি নাহে, নিজাকৈ এখন ঘৰ নহয়, তেতিয়ালৈকে নিজাকৈ মই ঘৰ নাসাজোঁ ।"উল্লেখযোগ্য যে, জিতেন গড়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়াও প্ৰচাৰ চলাই আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা কেশৱ মহন্ত এগৰাকী মনোনীত, অদিকৃত প্ৰাৰ্থী বুলি জনসভাত ঘোষণা কৰাৰ লগতে বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মী, সমৰ্থকসকলক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় ।