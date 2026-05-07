হাৰি হাৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ সৌভাগ্য হোৱা কেইগৰাকীমান নেতা
নিৰ্বাচনত নিজা সমষ্টিৰ পৰা পৰাস্ত হৈও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহা একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিষয়ে জানো আহক-
Published : May 7, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত পৰিল দেশৰ পাঁচ ৰাজ্য - অসম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা পৰ্ব ৷ ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে অসম, পশ্চিমবংগ, পুডুচেৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, তামিলনাডুত তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম চমুকৈ টিভিকে আৰু কেৰালামত কংগ্ৰেছে বিজয় পতাকা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷
এই জয়ৰ পাছতে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে কোন দলৰ, কোন ৰাজনৈতিক নেতাই সেই নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যৰ বাঘজৰী ধৰিব ? নিশ্চয়কৈ জয়ী দলৰে কোনো বিধায়কে নিজা নিজা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰিব ৷
সকলোৰে জ্ঞাত যে, যি দলে নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে সেই দলেই চৰকাৰ গঠন কৰে বা সেই দলৰেই প্ৰাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিস্থিত হয় ৷ কিন্তু এই কথা জানেনে যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ’লেও কোনো দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিচাৰিলে কোনো নিৰ্দিষ্ট নেতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিব পাৰে ৷ এই কথা শুনি হয়তো আপোনাৰ অলপ আচহুৱা লাগিছে নিশ্চয়, কিন্তু এয়াই সত্য ৷
ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত বহু সময়ত এনে বহু নজিৰ দেখা যায়, য’ত কোনো নেতা নিজা বিধানসভা সমষ্টিত পৰাস্ত হ’লেও দলীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰিব পাৰে ৷ সাংবিধানিক বিধান অনুসৰি, কোনো ৰাজনৈতিক নেতা বিধায়ক নহ’লেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে সেই নিৰ্দিষ্ট নেতাজন ছয় মাহৰ ভিতৰত বিধানসভা বা বিধান পৰিষদৰ সদস্য হ’ব লাগিব ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী
সাম্প্ৰতিক সময়ত এনে কেইগৰাকীমান উল্লেখযোগ্য নেতা আছে, যিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো নিজা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰি আছে ৷ তেওঁলোক হ’ল বৰ্তমানৰ পশ্চিমবংগৰ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী ।
নিৰ্বাচন বিভাগৰ তথ্য মতে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত নন্দীগ্ৰাম আৰু ভবানীপুৰ বিধানসভাৰ আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৷ কিন্তু নন্দীগ্ৰামৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ।
কিন্তু ভবানীপুৰ বিধানসভাৰ আসনৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জী জয়ী হৈছিল আৰু তেওঁৰ দলে নিৰ্বাচনত বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । যাৰ ফলত ২০২১ চনত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
আনহাতে, ২০২২ চনৰ নিৰ্বাচনত উত্তৰাখণ্ডৰ খাটিমা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ভূৱন চন্দ্ৰ কাপীৰ হাতত ৬৫৭৯টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিৰ পুষ্কৰ সিং ধামী পৰাস্ত হৈছিল । তাৰ পাছত ২০২২ চনৰ ২১ মাৰ্চত তেওঁ উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় । ২০২২ চনৰ ৩ জুনত তেওঁ চম্পাৱত বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত সফলতাৰে জয়লাভ কৰে ৷ ২০২১ চনৰ ৪ জুলাইৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷
মমতা বেনাৰ্জী আৰু পুষ্কৰ সিং ধামীৰ উপৰিও আন কেইগৰাকীমান ৰাজনৈতিক নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে জানো আহকচোন, যিয়ে নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত তলত উল্লেখ কৰা হ’ল-
- ১৯৬৭ চন, তামিলনাডু :
১৯৬৭ চনত কংগ্ৰেছৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম ভকতবৎসলম ডি এম কেৰ প্ৰাৰ্থী ডি ৰাজৰত্নমৰ হাতত পৰাস্ত হয় । ফলত তেওঁ নিজৰ পদ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷
- ১৯৮৯ চন, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ :
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তেতিয়াৰ টিডিপি দলৰ (Telugu Desam Party) মুখ্যমন্ত্ৰী এন.টি. ৰামা ৰাও, ১৯৮৯ চনৰ নিৰ্বাচনত কলৱাকুৰ্তি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ চিত্তৰঞ্জন দাসৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল । নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ হেতুকে ৰাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন বহিব নোৱাৰিলে ৷
- ১৯৯৬ চন, তামিলনাডু :
১৯৯৬ চনৰ নিৰ্বাচনত বৰগুৰ সমষ্টিৰ পৰা ৮,৩৬৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত ডি এম কেৰ ই জি সুগাৱনমৰ হাতত পৰাস্ত হয় জয়াললিতা ৷
আম্মা নামেৰে জনপ্ৰিয় জয়ৰাম জয়াললিতা আছিল এগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী, ৰাজনীতিবিদ ৷ যিয়ে ১৯৯১ চনৰ পৰা ২০১৬ চনৰ ভিতৰত ছটা কাৰ্যকালৰ বাবে চৈধ্য বছৰতকৈ অধিক সময় তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
- ২০১১ চন, পশ্চিমবংগ :
২০১১ চনৰ পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্য নিজৰ সমষ্টি যাদৱপুৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনীষ গুপ্তাৰ হাতত ১৬,৬৮৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল । নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰিছিল বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্যই ৷
- ২০১৩ চন, দিল্লী :
নিৰ্বাচনত জয়ী নোহোৱাকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহা নেতাসকলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ৰাজধানী দিল্লীৰ নাম ল’বই লাগিব ৷ ২০১৩ চনৰ দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপ দলৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নতুন দিল্লী সমষ্টিত তিনিটা কাৰ্যকালৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শীলা দীক্ষিতক পৰাস্ত কৰে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱন অন্ত পৰে ।
- ২০১৭ চন, উত্তৰাখণ্ড :
কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱট ২০১৪ চনৰ পৰা ২০১৭ চনলৈকে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিস্থিত আছিল । সেই তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাৱটে ২০১৭ চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দুয়োখন আসনৰ পৰা - হৰিদ্বাৰ (গ্ৰাম্য) আৰু কিচ্ছাৰ পৰা পৰাস্ত হয় ।
ৰাৱাটে কিচ্ছাৰ পৰা বিজেপিৰ ৰাজেশ শুক্লাৰ হাতত ১০০ টাতকৈও কম ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ৷ লগতে হৰিদ্বাৰৰ আসনত বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী যতীশ্বৰানন্দৰ হাতত তেওঁ প্ৰায় ৯ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় । যাৰ বাবে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব নোৱাৰিলে ৷
- ২০১৭ চন, গোৱা :
২০১৪ চনৰ পৰা ২০১৭ চনলৈকে গোৱাৰ ১১ সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লক্ষ্মীকান্ত পাৰ্ছেকাৰে ৷ ২০১৭ চনত গোৱাৰ বিজেপি দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষ্মীকান্ত পাৰ্ছেকাৰে (Laxmikant Parsekar) মন্দ্ৰেম আসনৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দয়ানন্দ সোপ্তে মিষ্টাৰ পাৰ্ছেকাৰ হাতত ৭,২১৯ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ৷ সেই হেতুকে লক্ষ্মীকান্তই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখন ত্যাগ কৰিব লগা হয় ৷
- ২০২২ চন, পঞ্জাব :
চৰণজিৎ সিং চান্নী এজন বিশিষ্ট ভাৰতীয় ৰাজনীতিবিদ যিয়ে পঞ্জাবৰ ১৬ সংখ্যক আৰু প্ৰথম দলিত শিখ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ ২০২২ চনত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং চান্নীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা চামকৌৰ চাহাব আৰু ভাদৌৰ দুয়োখন আসনৰ পৰা পৰাস্ত হৈছিল ।
চামকৌৰ চাহাবত পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপৰীতে আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী চৰণজিৎ সিঙে ৬৩৭৩টা ভোটত জয়লাভ কৰে । দ্বিতীয়খন আসনত আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী লভ সিং উগোকে ৩৬,৯৬৪টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে ।
- ২০২৪ চন, ওড়িশা :
বিজু জনতা দল চমুকৈ বিজেডিৰ নেতা নবীন পাটনায়ক ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ৷ ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে একেৰাহে পাঁচটা কাৰ্যকাল জয় কৰা তৃতীয়জন ভাৰতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ৷ ২০২৪ চনত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লক্ষ্মণ বেগৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷ ফলত তেওঁ নিজৰ আসনখন ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷
- ২০২৬ চন, তামিলনাডু :
শেহতীয়া অৰ্থাৎ ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোলাথুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ডি এম কেৰ মুৰব্বী তথা তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত থকা ষ্টেলিনক টিভিকেৰ প্ৰাৰ্থী ভি এছ বাবুৱে ৮৭৯৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । যাৰ বাবে ষ্টেলিনে ৰাজ্যৰ বাঘজৰীডাল এৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ৷
- ২০২৬ চন, পশ্চিমবংগ :
২০২৬ ত যেন ২০২১ চনৰ ঘটনাৰ পুণৰাবৃত্তি ঘটিল ৷ ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিএমচি দলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন বহা মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হাতত পৰাস্ত হয় । মমতা বেনাৰ্জীয়ে এৰিব নিবিচাৰিলেও তেওঁ বাধ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন এৰিবলৈ ৷ এয়া সাংবিধানিক নিয়ম ৷