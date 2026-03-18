বিজেপিত যোগ দিব আন কেবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই : দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
কেৱল ভূপেন বৰা বা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েই নহয়, আন কেবাগৰাকীও নেতাই যোগ দিব বিজেপিত ৷ বুধবাৰে নতুন দিল্লীত এই মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
By ANI
Published : March 18, 2026 at 3:46 PM IST
নতুন দিল্লী: বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছ এৰি বুধবাৰে বিজেপিত যোগ দিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে বৰদলৈৰ বাবে এটা সমষ্টি সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ৷ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসম বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু বিজেপিৰ কেবাগৰাকীও সাংসদে নতুন দিল্লীত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দললৈ আদৰণি জনায় ৷ 1975 চনৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ হৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰত কাম কৰা বৰদলৈয়ে দলত্যাগৰ সময়ত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল ৷ ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে কয় যে আৰু কেবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই আগন্তুক সময়ত বিজেপিত যোগদান কৰিব ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ লগতে আন কেবাগৰাকীও নেতাই অতি শীঘ্ৰেই গুৱাহাটীত বিজেপি শিবিৰত যোগদান কৰিব ৷ তেওঁ কয়, ‘‘নৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ লগতে আন বহুগৰাকী নেতাই গুৱাহাটীত বিজেপিত যোগদান কৰিব ৷ আজি বিয়লি আমি প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিম ৷ আন ব্যক্তিসকলে অহা দুই-তিনিদিনৰ ভিতৰত যোগদান কৰিব ৷’’
‘‘নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে ৷ 1975 চনৰ পৰাই কংগ্ৰেছত তেওঁৰ ইতিহাস আছে, তেওঁৰ যোগদানে বিজেপিৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব ৷ আমি সকলোৱে তেওঁক দললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক ইতিমধ্যেই জনাইছে যে তেওঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ আত্মসন্মান থকা কোনো ব্যক্তিয়েই কংগ্ৰেছ দলত থকাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ আমি আৰু কেবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাক দললৈ আনিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
ইফালে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই তেওঁক একাষৰীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে, যাৰ ফলত আভ্যন্তৰীণ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগৰ মাজতে দলটোৰ সৈতে তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ অন্ত পৰে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট আৱণ্টনৰ বিপৰীতে "একাধিক বিষয়"ৰ বাবে তেওঁ দলত্যাগ কৰিছে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "মোৰ বাবে টিকট পোৱাটো জীৱন-মৃত্যুৰ প্ৰশ্ন নাছিল । একাধিক বিষয় আছিল । মোৰ বাবে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল সেয়া আছিল মূৰ দাঙি থাকা । কংগ্ৰেছ দলে মোক বহুখিনি দিছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "মই অতি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰো যে মই লোকসভাত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত আছো, আৰু তিনি বছৰ বাকী আছে । মই সাংসদ হিচাপে থাকিব বিচাৰিলে অপমান মানি ল'ব পাৰিলোহেঁতেন । কিন্তু মই সেয়া এৰি কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ।"
উল্লেখ্য যে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰক প্ৰক্ষেপ কৰিছে কংগ্ৰেছে । অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই তিনি দশক ধৰি দলত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত এমাহ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ৷ ভূপেন বৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ ।
নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি অসমত ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৯ এপ্ৰিলত একক পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৪ মে’ত ভোটগণনা হ’ব । অসমত ১২৬ খন আসনত বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যুঁজ হ’ব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মচনদ দখলৰ লক্ষ্যৰে যুঁজত নামিছে ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছে শাসকীয় দলটোক পৰাস্ত কৰি পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচন জয়ৰ প্ৰয়াস চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
