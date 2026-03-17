দৰঙৰ তিনিটা সমষ্টিত ৭ লক্ষাধিক ভোটাৰে ৯০৭ ভোটকেন্দ্ৰত সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ, সাজু জিলা প্ৰশাসন

জিলাখনৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ছিপাঝাৰ সমষ্টিত ২,০২,৮৯৫, মঙলদৈ সমষ্টিত ২,০১,৫৫৫ আৰু দলগাঁও সমষ্টিত ৩,১৭,০৭০ গৰাকী ভোটাৰ আছে ।

Darrang district assembly elections
নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু দৰং জিলা প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 2:23 PM IST

মঙলদৈ : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দৰং জিলা প্ৰশাসনো আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বচনৰ বাবে সাজু হৈছে । দৰং জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আয়ুষী জৈনে নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সোমবাৰে বিয়লি এই সম্পৰ্কে এক সাংবাদমেল সম্বোধন কৰে । আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে যে দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিতে অহা ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।

জিলাখনৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭,২১,৫২০ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩,৬৫,৬৩৮ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩,৫৩,৬৭১ গৰাকী । আনহাতে, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৬ গৰাকী ।"

নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু দৰং জিলা প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে জনায়, "নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি আজিৰ তাৰিখৰ পৰা বলৱৎ হ'ব । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে ২৩ মাৰ্চ । মনোনয়ন-পত্ৰ পৰীক্ষণৰ দিন হৈছে ২৪ মাৰ্চ আৰু মনোনয়ন-পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হৈছে ২৬ মাৰ্চ । ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব ৯ এপ্ৰিল তাৰিখে আৰু গণনা কৰা হ'ব ৪ মে' তাৰিখে ।"

Darrang district assembly elections
ভোটকেন্দ্ৰৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

জিলাখনৰ সমষ্টিভিত্তিক ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আজিৰ তাৰিখত ৪৯নং ছিপাঝাৰ সমষ্টিত ভোটাৰ আছে ২,০২,৮৯৫ গৰাকী, ৫০নং মঙলদৈ সমষ্টিত ২,০১,৫৫৫ গৰাকী আৰু ৫১নং দলগাঁও সমষ্টিত আছে ৩,১৭,০৭০ গৰাকী ভোটাৰ । জিলাখনত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ থাকিব ৯০৭ টা । প্ৰতিটো সমষ্টিত এটাকৈ মডেল ভোটকেন্দ্ৰ থাকিব ।" আয়ুক্ত গৰাকীয়ে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত ৪ গৰাকীকৈ বিষয়া নিয়োজিত হৈ থকাৰ লগতে কিছুসংখ্যক বিষয়া সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ব বুলি কয় ।

Darrang district assembly elections
সমষ্টি অনুযায়ী ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ বিধানসভাত নিৰ্বাচনত ৪৯নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৯০ টা, ৫০নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ২৫১ টা আৰু ৫১নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ৩৬৬ টা । আনহাতে, জিলাখনত মুঠ ৭৮ টা মহিলা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ থাকিব । জিলাখনত প্ৰত্যেক বিধানসভা সমষ্টিত একোটাকৈ আদৰ্শ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব বুলি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সংবাদমেলত জানিবলৈ দিয়ে ।

Darrang district assembly elections
ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে দৰং জিলাত মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰে । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে প্ৰযোজ্য হোৱা নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি অনুসৰি দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো চৰকাৰী প্ৰচাৰমূলক প'ষ্টাৰ, বেনাৰ, বিজ্ঞাপন আদি আঁতৰ কৰা তথা নিৰ্বাচনী আচৰণবিধিৰ সঠিক পালন সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলিও তেখেতে অৱগত কৰে ।

