ৰাজস্থানৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট পালে মাত্ৰ এটা

ৰাজস্থানৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট পালে মাত্ৰ এটা
ভোট আছে ১২ নম্বৰ ৱাৰ্ডত, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে ১৩ নম্বৰত ।
By PTI
Published : September 14, 2026 at 6:23 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান): যিকোনো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ৰ সপোন দেখে । কোনোবাই সৰ্বাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে যদি কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মাত্ৰ এটা ভোট লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা তথা সমৰ্থনক লৈ চৰ্চা হোৱাটো স্বাভাৱিক ।
সোমবাৰে ৰাজস্থানৰ স্থানীয় নিকায়-নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সময়ত তেনে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ চৰ্চা হৈছে । কাৰণ এই প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজেপি দলৰেই আছিল । কৈলাসচান্দ নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মাত্ৰ এটা ভোটহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
দিদৱানা-কুচামান জিলাৰ পৰ্বাটছৰ পৌৰসভাৰ ১৩ নং ৱাৰ্ডৰ পৰা কৈলাসচান্দে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । পিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'লেও তেওঁ মাত্ৰ এটা ভোটহে লাভ কৰে । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইট অনুসৰি পৰ্বাটছৰৰ ১৩ নং ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হীনা খানামে ৩৭৬ টা ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰছিদ খানে ১৯৫ টা ভোট লাভ কৰে।
ইয়াৰ পিছতেই কৈলাসচান্দে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোৰ ভোট আছে ১২ নম্বৰ ৱাৰ্ডত । মই ১৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো । সেই ৱাৰ্ডৰ কোনোবা ভোটাৰে মোক ভোটটো দিছে ।" উল্লেখ্য যে পৰ্বাটছৰ পৌৰসভাত ২৫টা ৱাৰ্ড আছে । কংগ্ৰেছে ১৩টাত বিজয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ১২টা ৱাৰ্ডতহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ৰাজস্থানৰ ১০,২৪৪টা ৱাৰ্ড সামৰি ৩০৯টা নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থাত গণনা চলি আছে । বানেৰা, বিগোদ, বিজোলীয়া, আছিন্দ, গুলাবপুৰা, হামিৰগড়কে ধৰি ছখন পৌৰসভাৰ একক বৃহত্তম দল হিচাপে বিজেপিয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:আশীৰ্বাদৰ বন্তি জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান নীতিন নবীনৰ
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ