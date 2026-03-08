ETV Bharat / politics

অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি ! দল এৰিলে ক্ষোভৰ দাবানলত দগ্ধ শ শ কৰ্মী-বিষয়ববীয়াই

লখিমপুৰত খহিল অগপৰ দুৰ্গ । ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰৱল খহনীয়া ।

In Rongonadi Assembly constituency, more than hundred party workers and officials resigned from AGP
অগপৰ বিত্তীয় সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডৰ পদত্যাগ,ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰৱল খহনীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 8:44 AM IST

লখিমপুৰ: সন্মুখত নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনী যুঁজত যুঁজিবলৈ সাজু শাসক-বিৰোধী দলসমূহ। কোনোৱে আংশিক প্ৰাৰ্থী তালিকাও প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলেও লগাইছে খদমদম । ৰাজনৈতিক দলসমূহে দলক শক্তিশালী কৰি এঘড়ী যুঁজাৰ প্ৰস্তুতিত দিনে নিশা একাকাৰ কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ এনে ধামখুমীয়াত লখিমপুৰত কিন্তু দেখা গৈছে এক বিপৰীত ছবি ।

অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত খহনীয়া :

লখিমপুৰত খহিল অগপৰ দুৰ্গ । আঞ্চলিক দলটোৰ বিত্তীয় সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডৰ পদত্যাগৰ পাছতে শনিবাৰে দল এৰিলে শ শ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই । শাসকীয় বিজেপি মিত্রজোঁটৰ অংশীদাৰী দল অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত সৃষ্টি হৈছে খহনীয়া । বিশেষকৈ জিলাখনৰ ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত দলটোত প্ৰৱল খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে ।

ক্ষোভৰ দাবানলত দ্বগ্ধ শ শ অগপ কৰ্মী-বিষয়ববীয়াই এৰিলে দল (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক তথা ৰঙানদী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত খাউণ্ডে হঠাৎ পদত্যাগ কৰে । দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ পৰ্যন্ত তেওঁ ত্যাগ কৰে । খাউণ্ডৰ এনে পদক্ষেপত দলীয় কৰ্মীসকল হতচকিত হৈ পৰে । তেওঁলোকে নেতাগৰাকীৰ এনে ৰাজনৈতিক বিচ্ছেদ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে । সেয়ে শনিবাৰে কেইবা শ দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মীয়ে সমূহীয়াভাৱে অগপ দল ত্যাগ কৰে ।

অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদকগৰাকীয়ে দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ হাতত দলত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে । তাৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে লগাই ৰখা তেওঁৰ বৃহৎ বৃহৎ বেনাৰ, হ'ৰ্ডিং আদি আঁতৰাই পেলোৱা হয় । জয়ন্ত খাউণ্ডৰ এনে প্ৰস্থানত বিমৰ্ষ হৈ পৰে দলীয় কৰ্মীসকল । সেয়ে তেওঁলোকেও দলত্যাগৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

ৰঙানদী সমষ্টিত খহিল অগপৰ দুৰ্গ :

এই সন্দৰ্ভত এজন দলীয় বিষয়ববীয়াই কয়,"ৰঙানদী সমষ্টিৰ অগপ দলৰ আঞ্চলিক সমিতিয়েই হওক বা সমষ্টি সমিতিয়েই হওক আমি আজি সামূহিকভাৱে দলত্যাগ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলো । আজি আমি পদ আৰু দল ত্যাগ কৰিলো । সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত চাৰিটা মণ্ডল, ১৫ খন আঞ্চলিক, সমষ্টি সমিতি, যুৱ পৰিষদ সমিতি, মহিলা পৰিষদ সমিতি, ছাত্র পৰিষদ, কৃষক পৰিষদ আদিৰ ৩৫০ ৰো অধিক বিষয়ববীয়াই দলত্যাগ কৰিলো । কৰ্মীও আছে বহুখিনি । যাৰ বাবে সমষ্টিটোত এক প্ৰকাৰ অগপৰ দুৰ্গ খহি পৰে ।"

উল্লেখ্য অগপৰ জয়ন্ত খাউণ্ডে সমষ্টিটোত কেৱল নিৰ্বাচনমুখী কাম-কাজত ব্ৰতী হৈ থকা নাছিল । তেওঁ সকলো সময়তে দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল । যাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীৰ মাজত তেওঁৰ প্ৰচুৰ জনপ্রিয়তা আছিল । সেয়ে প্ৰিয় নেতাগৰাকীয়ে দলৰ পৰা প্ৰস্থান কৰাত এই সকল দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই তেওঁৰ পথকেই অনুকৰণ কৰে ।

অতুল বৰা- কেশৱ মহন্তক ধিক্কাৰ :

এজন ক্ষুব্ধ দলীয় কৰ্মীয়ে কয়, "নিজৰ চকীখনৰ স্বাৰ্থতহে যুঁজ দিছে তেওঁলোকে । অতুল বৰা, কেশৱ মহন্তক আজি দলীয় কৰ্মীয়ে গৰিহণা দিছে । তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদৰ শ্মশান যাত্ৰা কৰিছে । ২০১৬ চনৰ পৰা অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিবিলাক বিজেপিয়ে কাঢ়ি লৈছে ৷ তথাপি কিন্তু তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰা সমষ্টি সমূহ ঘূৰাই ল'বলৈ সবল পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই । সেয়ে আমি গৰিহণা দিছো । ধিক্কাৰ দিছো তেওঁলোকক । জয়ন্ত খাউণ্ডে অতি কষ্টৰে এই সমষ্টিটোত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা সমষ্টি পৰ্যায়লৈকে দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰি ৰাখিছিল । তেওঁ দলৰ বাবে বহু ত্যাগ কৰিলে । তেনে এজন ব্যক্তিক প্ৰতাৰণা কৰিব নালাগিছিল । এতিয়া জয়ন্ত খাউণ্ডে যি সিদ্ধান্ত লয় আমি সেই সিদ্ধান্তত থাকিম । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত আমি তেওঁক বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাম । আমি এই সংকল্প লৈছো । ক্ষমতা আৰু গাদীৰ স্বাৰ্থত অতুল বৰাহঁতে আঞ্চলিকতাবাদ কি বস্তু বুজি নাপালে । তৃণমূল পর্যায়ৰ কৰ্মীয়ে কিন্তু বুজি পায় । তেওঁলোকে বিজেপিৰ ওচৰত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আঁঠু লৈ নিজৰ চকীখন ৰক্ষাৰ কাৰণেহে যুঁজ দি আছে ।"

২০৩১ চনত অগপ শূন্য হ'ব :

আন এজন ক্ষুদ্ধ কৰ্মীয়ে কয়," ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত গঢ় লোৱা অগপ দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল; কিন্তু নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে পাছৰ পৰ্যায়ত আসনৰ সংখ্যা ১৩ খন আৰু ৯ খনলৈ নামিল । অহা ২০৩১ চনত দলটো শূন্য হৈ যাব । মানুহখিনিয়ে এতিয়া বুজি পোৱা হৈছে । বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা দলৰ যে উন্নতি হ'ব তাৰ আশা নাই । জয়ন্ত খাউণ্ডে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেয়া সুন্দৰ হৈছে । য'তেই নাথাকক আমি জয়ন্ত খাউণ্ডৰ লগত থাকিম ।"

এগৰাকী মহিলা কৰ্মীয়ে কয়, "জয়ন্ত খাউণ্ড অবিহনে উত্তৰ অসমতে অগপ শূন্য হৈ পৰিল । তেওঁ নিজৰ ব্যৱস্থা নিজেই কৰিলে । তেওঁ দলত্যাগ কৰা বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । অগপৰ নেতৃত্বই য'ত দলৰ শক্তিশালী স্থিতি আছে তাত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সলনি নিদিবলগীয়া ঠাইত দলৰ প্ৰাৰ্থী দিছে । "

