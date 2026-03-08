অগপত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি ! দল এৰিলে ক্ষোভৰ দাবানলত দগ্ধ শ শ কৰ্মী-বিষয়ববীয়াই
লখিমপুৰত খহিল অগপৰ দুৰ্গ । ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰৱল খহনীয়া ।
Published : March 8, 2026 at 8:44 AM IST
লখিমপুৰ: সন্মুখত নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনী যুঁজত যুঁজিবলৈ সাজু শাসক-বিৰোধী দলসমূহ। কোনোৱে আংশিক প্ৰাৰ্থী তালিকাও প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলেও লগাইছে খদমদম । ৰাজনৈতিক দলসমূহে দলক শক্তিশালী কৰি এঘড়ী যুঁজাৰ প্ৰস্তুতিত দিনে নিশা একাকাৰ কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ এনে ধামখুমীয়াত লখিমপুৰত কিন্তু দেখা গৈছে এক বিপৰীত ছবি ।
অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত খহনীয়া :
লখিমপুৰত খহিল অগপৰ দুৰ্গ । আঞ্চলিক দলটোৰ বিত্তীয় সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডৰ পদত্যাগৰ পাছতে শনিবাৰে দল এৰিলে শ শ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই । শাসকীয় বিজেপি মিত্রজোঁটৰ অংশীদাৰী দল অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত সৃষ্টি হৈছে খহনীয়া । বিশেষকৈ জিলাখনৰ ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত দলটোত প্ৰৱল খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে ।
শুকুৰবাৰে অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক তথা ৰঙানদী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত খাউণ্ডে হঠাৎ পদত্যাগ কৰে । দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ পৰ্যন্ত তেওঁ ত্যাগ কৰে । খাউণ্ডৰ এনে পদক্ষেপত দলীয় কৰ্মীসকল হতচকিত হৈ পৰে । তেওঁলোকে নেতাগৰাকীৰ এনে ৰাজনৈতিক বিচ্ছেদ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে । সেয়ে শনিবাৰে কেইবা শ দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মীয়ে সমূহীয়াভাৱে অগপ দল ত্যাগ কৰে ।
অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদকগৰাকীয়ে দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ হাতত দলত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে । তাৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে লগাই ৰখা তেওঁৰ বৃহৎ বৃহৎ বেনাৰ, হ'ৰ্ডিং আদি আঁতৰাই পেলোৱা হয় । জয়ন্ত খাউণ্ডৰ এনে প্ৰস্থানত বিমৰ্ষ হৈ পৰে দলীয় কৰ্মীসকল । সেয়ে তেওঁলোকেও দলত্যাগৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
ৰঙানদী সমষ্টিত খহিল অগপৰ দুৰ্গ :
এই সন্দৰ্ভত এজন দলীয় বিষয়ববীয়াই কয়,"ৰঙানদী সমষ্টিৰ অগপ দলৰ আঞ্চলিক সমিতিয়েই হওক বা সমষ্টি সমিতিয়েই হওক আমি আজি সামূহিকভাৱে দলত্যাগ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলো । আজি আমি পদ আৰু দল ত্যাগ কৰিলো । সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত চাৰিটা মণ্ডল, ১৫ খন আঞ্চলিক, সমষ্টি সমিতি, যুৱ পৰিষদ সমিতি, মহিলা পৰিষদ সমিতি, ছাত্র পৰিষদ, কৃষক পৰিষদ আদিৰ ৩৫০ ৰো অধিক বিষয়ববীয়াই দলত্যাগ কৰিলো । কৰ্মীও আছে বহুখিনি । যাৰ বাবে সমষ্টিটোত এক প্ৰকাৰ অগপৰ দুৰ্গ খহি পৰে ।"
উল্লেখ্য অগপৰ জয়ন্ত খাউণ্ডে সমষ্টিটোত কেৱল নিৰ্বাচনমুখী কাম-কাজত ব্ৰতী হৈ থকা নাছিল । তেওঁ সকলো সময়তে দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল । যাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীৰ মাজত তেওঁৰ প্ৰচুৰ জনপ্রিয়তা আছিল । সেয়ে প্ৰিয় নেতাগৰাকীয়ে দলৰ পৰা প্ৰস্থান কৰাত এই সকল দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই তেওঁৰ পথকেই অনুকৰণ কৰে ।
অতুল বৰা- কেশৱ মহন্তক ধিক্কাৰ :
এজন ক্ষুব্ধ দলীয় কৰ্মীয়ে কয়, "নিজৰ চকীখনৰ স্বাৰ্থতহে যুঁজ দিছে তেওঁলোকে । অতুল বৰা, কেশৱ মহন্তক আজি দলীয় কৰ্মীয়ে গৰিহণা দিছে । তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদৰ শ্মশান যাত্ৰা কৰিছে । ২০১৬ চনৰ পৰা অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিবিলাক বিজেপিয়ে কাঢ়ি লৈছে ৷ তথাপি কিন্তু তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰা সমষ্টি সমূহ ঘূৰাই ল'বলৈ সবল পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই । সেয়ে আমি গৰিহণা দিছো । ধিক্কাৰ দিছো তেওঁলোকক । জয়ন্ত খাউণ্ডে অতি কষ্টৰে এই সমষ্টিটোত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা সমষ্টি পৰ্যায়লৈকে দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰি ৰাখিছিল । তেওঁ দলৰ বাবে বহু ত্যাগ কৰিলে । তেনে এজন ব্যক্তিক প্ৰতাৰণা কৰিব নালাগিছিল । এতিয়া জয়ন্ত খাউণ্ডে যি সিদ্ধান্ত লয় আমি সেই সিদ্ধান্তত থাকিম । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত আমি তেওঁক বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাম । আমি এই সংকল্প লৈছো । ক্ষমতা আৰু গাদীৰ স্বাৰ্থত অতুল বৰাহঁতে আঞ্চলিকতাবাদ কি বস্তু বুজি নাপালে । তৃণমূল পর্যায়ৰ কৰ্মীয়ে কিন্তু বুজি পায় । তেওঁলোকে বিজেপিৰ ওচৰত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আঁঠু লৈ নিজৰ চকীখন ৰক্ষাৰ কাৰণেহে যুঁজ দি আছে ।"
২০৩১ চনত অগপ শূন্য হ'ব :
আন এজন ক্ষুদ্ধ কৰ্মীয়ে কয়," ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত গঢ় লোৱা অগপ দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল; কিন্তু নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে পাছৰ পৰ্যায়ত আসনৰ সংখ্যা ১৩ খন আৰু ৯ খনলৈ নামিল । অহা ২০৩১ চনত দলটো শূন্য হৈ যাব । মানুহখিনিয়ে এতিয়া বুজি পোৱা হৈছে । বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা দলৰ যে উন্নতি হ'ব তাৰ আশা নাই । জয়ন্ত খাউণ্ডে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেয়া সুন্দৰ হৈছে । য'তেই নাথাকক আমি জয়ন্ত খাউণ্ডৰ লগত থাকিম ।"
এগৰাকী মহিলা কৰ্মীয়ে কয়, "জয়ন্ত খাউণ্ড অবিহনে উত্তৰ অসমতে অগপ শূন্য হৈ পৰিল । তেওঁ নিজৰ ব্যৱস্থা নিজেই কৰিলে । তেওঁ দলত্যাগ কৰা বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । অগপৰ নেতৃত্বই য'ত দলৰ শক্তিশালী স্থিতি আছে তাত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সলনি নিদিবলগীয়া ঠাইত দলৰ প্ৰাৰ্থী দিছে । "