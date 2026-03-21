সমূলঞ্চে বিদায় ! এজন দুজন নহয়, একেলগে ১০,৩৩২ গৰাকী সদস্যই এৰিলে অজাপ

সমূলঞ্চে বিদায় ! এজন দুজন নহয়, একেলগে ১০,৩৩২ গৰাকী সদস্যই এৰিলে অজাপ
নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । এনে সময়তে ব্যাপক খহনীয়া দেখা গৈছে ধেমাজি অজাপত । প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ প্ৰতিবাদত কৰিলে সমূহীয়া পদত্যাগ ৷
Published : March 21, 2026 at 3:54 PM IST
ধেমাজি: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত চলিছে ব্যাপক তৎপৰতা ৷ অব্যাহত আছে আসন আৰু প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসন্তুষ্টি, নেতা-কৰ্মীৰ দলত্যাগ ৷ এনে সময়তে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সভাপতি তথা অজাপৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ পাৱসহ ১০,৩৩২ জন সদস্যই যোগদান কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছত ৷
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ধেমাজিত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এই পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰে অজাপৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ পাৱৰ লগতে জিলা সমিতিৰ শীৰ্ষ নেতাই ৷ তেওঁ কয় যে বিগত দুবছৰ ধৰি ২৩টা আঞ্চলিকত দলটো সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি আহিছিল ৷
তেওঁ কয়, "আমাৰ লগত আছে ৭৮নং ধেমাজি সমষ্টিৰ মহিলা শক্তি, যুৱ শক্তি ৷ আমি অসম জাতীয় পৰিষদ দল ২৩টা আঞ্চলিকত সাংগঠনিক কাম শক্তিশালী কৰা বাবে নিৰন্তৰে কাম কৰি আহিছিলোঁ ৷ আমাৰ পঞ্জীয়নকৃত ১০,৩৩২জন কৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে ৷ আমাৰ নেতৃত্বই আশ্বাস দিলে যে ৭৮নং ধেমাজি সমষ্টিৰ আসনখন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব ৷ ইয়াৰ পিছতে সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈছিল যে এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাজিত কৰিব পাৰিব ৷ পৰৱৰ্তীকালত ধেমাজিৰ চীটটো কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰিলে ৷ যোৱা চাৰিবাৰকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত থাৰ্ড পজিচনত থকা এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে ৷"
তেওঁ পুনৰ কয়,"সেয়ে আমি ক্ষুব্ধ ৷ বুথ লেবেলৰ পৰা জিলা পৰ্যায়লৈকে ১০,৩৩২গৰাকী সদস্যই পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু পদত্যাগপত্ৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বলৈ পঠাই দিছোঁ ৷ আমাৰ লগত জড়িত সমূহ ভগ্নী সমিতিসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ ঘোষণা কৰিলোঁ ৷" সমূহীয়া পদত্যাগৰ পিছত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সভাপতি নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ পাৱে অজাপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ শীৰ্ষ নেতাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷