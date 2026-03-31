বাজপেয়ী ভৱন বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে ইস্তাহাৰ পত্ৰ

বাজপেয়ী ভৱন বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে ইস্তাহাৰ পত্ৰ
মঙলবাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ তথা সংকল্প পত্র ৷
বাজপেয়ী ভৱন বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি (ETV Bharat Assam)
Published : March 31, 2026 at 11:36 AM IST
গুৱাহাটী: মঙলবাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ তথা সংকল্প পত্র । “ৰাইজৰ আকাংক্ষা, বিজেপিৰ প্রতিজ্ঞা” শীর্ষক সংকল্প পত্ৰখনৰ যোগেদি বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ৷ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতাৰমণে ইস্তাহাৰ তথা সংকল্প পত্রখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত আছিল ইস্তাহাৰ তথা সংকল্প পত্র মুকলি অনুষ্ঠানত ৷