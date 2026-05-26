ৰাইজে বিকাশ আৰু উন্নয়ন বিচাৰে, পৰচৰ্চা আৰু পৰনিন্দা নহয়: বিৰোধীক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ

ৰাইজে বিকাশ আৰু উন্নয়ন বিচাৰে, পৰচৰ্চা আৰু পৰনিন্দা নহয়: বিৰোধীক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ
২০২৮ চনত অসম ১০ লাখ কোটি টকাৰ অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব । এয়া কল্পনা নকৰা সাফল্য । সদনত ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : May 26, 2026 at 3:38 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘২০২৬ৰ নিৰ্বাচন হিংসাবৰ্জিত আছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৮৫ শতাংশ লোকে ভোটদান কৰিছিল । মই অসমৰ ৰাইজক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই নিৰ্বাচনী ফলাফল আমাৰ বাবে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক আছিল । আমি অভূতপূৰ্ব সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । আমি ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ । আমি ৰাজ্যখনক বিকাশৰ আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ।" - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে চতুৰ্থ দিনা ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে কয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ নতুনকৈ অহা বিধায়কসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিধানসভাৰ মৰ্যাদা অটুট ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনায় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দেশৰ সদনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ কেতিয়াও বৰ্জন কৰা নহয় । বিৰোধিতা থাকিব পাৰে । কিন্তু ভাষণৰ সময়ত বিৰোধিতা নকৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত কঠোৰ সমালোচনা কৰিব পাৰে । অসম বিধানসভাতো আমি তেনে সুস্থ পৰম্পৰা গঢ় দিয়াটো সকলোৱে বিচাৰোঁ ।"
ৰাজ্যত শান্তি, সমৃদ্ধি, বিকাশৰ নতুন গংগা বৈছে:
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান ৰাজ্যখন হিংসাবৰ্জিত ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । এনে পৰিৱৰ্তন আমি আগতে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ । আজি আমাৰ ৰাজ্যখন শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে । বিগত সময়ত এজনো আৰক্ষীৰ লোক নিহত হ'বলগীয়া হোৱা নাই । সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই । এক কথাত হিংসা শব্দটো আমাৰ মূল সমাজৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি গৈছে । ছয় হাজাৰৰো অধিক যুৱক ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূলসূঁতিলৈ উভতি আহিছে । অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই আমি দেখা দিনবোৰ দেখিবলগীয়া হোৱা নাই । ৰাজ্যত শান্তি, সমৃদ্ধি, বিকাশৰ নতুন গংগা বৈছে ।’’
২০২৮ ত অসম ১০ লাখ কোটি টকাৰ অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব:
বিকাশৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এটা সময় আছিল যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখন কেন্দ্ৰীয় অনুদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশাসন আগবাঢ়িছিল । ৰাজ্যৰ নিজৰ ৰাজহ একোৱে নাছিল । কিন্তু যোৱা পাঁচটা বছৰৰ প্ৰচেষ্টাই আমাৰ ৰাজ্যখনক এটা উন্নয়নৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ গৈছে । ২০২১-২২ চনত অসমৰ জনমূৰি আয় আছিল ৪ লাখ কোটি টকা । বিগত পাঁচটা বছৰৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ ৰাজ্যৰ জিডিপি এইবছৰ ৮ লাখ ৭১ হাজাৰ কোটি টকাত ভৰি দিব । ২০২৮ চনত অসম ১০ লাখ কোটি টকাৰ অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব । এয়া কল্পনা নকৰা সাফল্য । নীতি আয়োগৰ তথ্য মতে আজি ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ জনসংখ্যা দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব পাৰিছে । দুখীয়াৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিছে । আজিৰ দিনত আমাৰ ৰাজ্যত ১৭ শতাংশ লোক দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে । অহা পাঁচবছৰত এই হাৰ ২-৩ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হ'ব ।’’
হ্ৰাস পাইছে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা:
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ এটা বদনাম আছিল যে অসমত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ দেশৰ ভিতৰতে বেছি । ২০০৬ চনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত অসমত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ গড় সংখ্যা আছিল ৪৮০ আৰু সমগ্ৰ ভাৰতত গড় আছিল ২৫৪ । যোৱা দুটা দশকত আমি অবিৰত প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ । ভাৰতৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্য বুলেটিনত অসমত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ গড় সংখ্যা মাত্ৰ ৮৪ লৈ হ্ৰাস পাইছে । দেশৰ তুলনাত অসমৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈছে । দেশত এক লাখৰ ভিতৰত ৮৭ গৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হয় । এতিয়া আমি এটা সন্মানজনক স্থানত আছোঁ । অহাবাৰ আমি এই সংখ্যা ৭ লৈ যাব পাৰিম । অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লে আমি সকলো দিশত আগুৱাই যাব পাৰিম । অসম দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক বিকশিত ৰাজ্য বুলি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে । অসম এতিয়া অনিৰুদ্ধ গতিৰে আগবাঢ়িছে ।’’
নিৰ্বাচনৰ পৰা ল'ব লাগিব শিক্ষা:
নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ পৰা আমি শিক্ষা নল'লে আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ । বিকাশ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে জনতাই বিজেপিক এনে বিজয় দিলে । অনাগত দিনত আমি আমাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি যাব লাগিব । অবৈধ বাংলাদেশীক আমি ঘূৰাই পঠাব লাগিব । অসমৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব । পাঁচ বছৰৰ এজেণ্ডাত আমি কাম কৰিব লাগিব । জনজাতীয় লোকসকল সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব । সুৰক্ষাৰ লগতে বিকাশৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বিধানসভাই । চৰৰ মাতব্বৰ নোহোৱা কৰিব লাগিব । বেদখলকৃত মাটি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব । যুৱ সমাজ, মহিলাৰ সুৰক্ষা আমাৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব হ'ব লাগিব । প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি দুই লাখ যুৱক-যুৱতীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিব লাগিব । কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট আমি মুকলি কৰিব লাগিব । দহ লাখ যুৱক-যুৱতীক আমি কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাব লাগিব । মহিলা সকলে ঘৰৰ উপৰি অৰ্থনৈতিক দায়িত্ব ল'ব বিচাৰে । আত্মসহায়ক গোটৰ ৪০ লাখ মহিলা আমাৰ শক্তি । অহা পাঁচ বছৰত মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি কাম কৰিব লাগিব ।’’
স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাখণ্ডত প্ৰগতিৰ পথত ৰাজ্য:
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘স্বাস্থ্যখণ্ডত আমি আগুৱাই গৈছোঁ । ৰাজ্যত ১৪ খন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু ১১ খন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে । প্ৰতিখন জিলাতে মেডিকেল কলেজ হ'ব । স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ । একোখন জিলাত একোখন ইঞ্জিনীয়াৰিং কলেজ একোখন মেডিকেল কলেজ আৰু একোখন বিশ্ববিদ্যালয় থাকিব । এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত আমি আগুৱাই যাব লাগিব । আমি বিদেশী ভাষাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব । চাহ শ্ৰমিকৰ দৰমহা আমি ৩০০ টকালৈকে লৈ গ'লো । ৪৫০ টকালৈ নিয়াটো আমাৰ লক্ষ্য । অসমৰ চাহ আৰু কৃষিক আধুনিক কৰিব লাগিব । টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । কিছুমানে কেইজনমান উদ্যোগপতিৰ নাম লৈ অসমত উদ্যোগীকৰণৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে । কিন্তু আমি সকলোৱে মনত পেলাব লাগিব উদ্যোগীকৰণ নহ'লে অসমৰ যুৱসমাজ বাহিৰলৈ যাব লাগিব । আমি বিচাৰোঁ কোনেও যাতে বাহিৰলৈ নাযায় ।’’
বিৰোধিতাৰ বাবে যোৰহাটত হাৰিল শক্তিশালী নেতা:
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘বিমানবন্দৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সময়ত আমাক সমালোচনা কৰা হৈছিল । কিন্তু আজি অসমৰ গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰ আধুনিক অসমৰ চিনাকীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে । বাহিৰত ইয়াৰ চৰ্চা চলে । ইয়াৰ সৌন্দৰ্য দেখি সকলো আচৰিত হৈ পৰে । উৰণসেতুৰ বিৰোধিতা কৰা হয় যদিও সেতু হোৱাৰ পাছত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে । যোৰহাটৰ উৰণসেতুৰ বিৰোধিতা কৰা বাবেই অসমৰ শক্তিশালী নেতা এজন যোৰহাটত অত্যন্ত লজ্জাজনকভাৱে হাৰিবলগীয়া হৈছে । এই নেতাজনে নিজে দিল্লীত থাকিব বিচাৰে । অসমৰ ৰাইজে সকলো বুজি পায় । অসমৰ ৰাইজে কোনো উদ্যোগপতিৰ বিৰোধিতা নকৰে । আমাৰ জনতাই বিকাশ বিচাৰে । নিৰ্বাচনী ফলাফল আছিল তাৰ প্ৰমাণ ।’’
অসমৰ জনতাই ব্যক্তিগত আক্ৰমণ সমৰ্থন নকৰে :
নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে যে ব্যক্তিগত আক্ৰমণক ৰাইজে সমৰ্থন নকৰে । এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে কল্পনা কৰিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিলে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব পাৰিব । তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ পাছপ'ৰ্ট থকা বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰো চেষ্টা কৰিছিল । অসমৰ ৰাইজে কি সিদ্ধান্ত দিলে । ব্যক্তিগত আক্ৰমণ নিবিচাৰে । নিৰ্বাচনৰ আগত দুই ট্ৰাক লিফলেট বনোৱা হৈছিল । দুই লাখ লিফলেট বনোৱা হৈছিল আমাক বদনাম কৰাৰ বাবে । ৰাজনীতিক কি পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল । কিন্তু ৰাইজে কি উত্তৰ দিলে । ৰাইজে বিকাশ আৰু উন্নয়ন বিচাৰে । পৰচৰ্চা আৰু পৰনিন্দা নিবিচাৰে । মই আশা কৰিম ৰাইজৰ ৰায়দান বিধায়কসকলে বুজি পাব । এনে পৰ্যায়লৈ ৰাজনীতি গৈছিল যে মোৰ পত্নীৰ সেন্দূৰকলৈ চৰ্চা কৰা হৈছিল । কিন্তু ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ।"
