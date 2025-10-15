বি টি চিৰ নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাতেই লোৱা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত
কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ শপতগ্ৰহণৰ পিছতে বি টি চি সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় পৰিষদৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ।
Published : October 15, 2025 at 1:09 PM IST
কোকৰাঝাৰ: হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি টি চি কাৰ্যনিৰ্বাহক পৰিষদত ১২ গৰাকী পাৰিষদৰ শপতগ্ৰহণৰ পাছতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া বি টি চি সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত পৰিষদৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷
কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তত বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰা আৰু নিৰ্বাচনী সভাত ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মহিলাৰীয়ে সাংবাদিকক অৱগত কৰে ।
ভূমিপট্টা প্ৰদান
হাগ্ৰামাই কয়, "বিটিচি প্ৰধানৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত এইখন প্ৰথমখন সংবাদমেল । আজিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত প্ৰথমে ভূমিপট্টা নথকাসকলক আইনগতভাৱে পট্টা দিয়া হ'ব ।" তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে আইনগতভাৱে পাবলগীয়া সকলো লোককে ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিব বি টি চি চৰকাৰে । তেওঁ কয়, "ইয়াৰ বাবে চৰকাৰী নীতি-নিয়ম অনুসৰি বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব । যদি বিষয়া-কৰ্মচাৰী কম থাকে তেনেহ'লে ৰাজহ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মণ্ডল-কাননগো সকলক নিযুক্তি দি অতি শীঘ্ৰে এই কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷"
চি এছ বি ভংগ
দ্বিতীয় সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰি হাগ্ৰামাই কয়, "চেণ্ট্ৰেল চিলেকচন ব'ৰ্ড অৰ্থাৎ চি এছ বি আজি ভংগ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷"
ওডালগুৰিত মিনি সচিবালয়
আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ওদালগুৰিত মিনি সচিবালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ভৱন নিৰ্মাণ কৰোতে যিহেতু কিছু পলম হ'ব সেইকাৰণে জিলা পৰ্যায়ত থকা বিষয়াসকল তথা বি টি চি সচিবালয়ৰ একাংশ বিষয়াক সংলগ্ন কৰি কিছু কাম আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।"
অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা মুকলি
৫ বছৰে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা মুকলি কৰাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই । তেওঁ কয়, "২০২০ চনত অৰ্থাৎ বি টি চি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থকাৰ সময়ত অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি দিয়া কৰ্মচাৰীসকলক ৫ বছৰে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে দৰমহা নিদিয়াকৈ ৰাখিছিল ৷ তেওঁলোকৰ আঢ়ৈ বছৰৰ দৰমহা তাৎক্ষণিকভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব । লগতে যিসকল ১২/১৫ বছৰ অস্থায়ীভাৱে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ চাকৰিও পৰ্যায়ক্ৰমে নিয়মীয়া কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নতুনকৈ জৰীপ
আনহাতে বি টি আৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত ব্যাপক অনিয়মৰ ইংগিত দি হাগ্ৰামাই কয় যে এই আঁচনিৰ ঘৰৰ পুনৰ নতুনকৈ জৰীপ কৰি জিঅ' টেগ কৰা হ'ব । তেওঁ কয়, "বি পি এফ, ইউ পি পি এল, বিজেপি বুলি কথা নাই, প্ৰকৃত দুখীয়া ৰাইজ সকলোৱে পাব ৷ ইতিমধ্যে যিসকলে দুটা/তিনিটাকৈ ঘৰ পাইছে সকলো বাতিল কৰি নতুনকৈ জৰীপ চলোৱা হ'ব ।"
প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে দিয়া নিযুক্তিৰ তদন্ত
শেহতীয়াভাৱে প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত বন বিভাগত গ্ৰেড-১, গ্ৰেড-২, ভিচিডিচিত যিবিলাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আইনগতভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব বুলিও হাগ্ৰামাই ঘোষণা কৰে ৷ এসপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিপ'ৰ্ট তেওঁ লাভ কৰিব । যদি সকলো ঠিকে আছে তেন্তে ক'বলগীয়া নাই যদিহে অবৈধ হয় তেন্তে সকলো নিযুক্তি বাতিল কৰা হ'ব বুলি হাগ্ৰামাই ঘোষণা কৰে ৷"
৪০ টা বিভাগৰ সকলো নতুন নিবিদা বাতিল
আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰি হাগ্ৰামাই কয় যে বি টি চিৰ ৪০ বিভাগত নিবিদা হোৱাৰ পাছত যিবোৰৰ কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, কাম কৰা নাই বা নিবিদা হৈছে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ(Work order) দিয়া নাই সেই সকলো বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
এন ডি এত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ ইফালে ইউ পি পি এল দলৰ পৰা কোনো পাৰিষদ বি পি এফ দললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "লাগিলে আমাৰ পৰা লৈ যাওক কিন্তু আমাৰ ইয়াত সোমাব নোৱাৰে ।" তেওঁৰ স্পষ্ট ঘোষণা, "দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল হোৱাৰ কথা কেৱল কথাৰে নহয় কামেৰে দেখুৱাই দিব আৰু কোনো কাৰ্যবাহী সদস্যই যদি নিজৰ বিভাগৰ দায়িত্ব নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে পালন কৰাত ব্যৰ্থ হয় তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক সেই দায়িত্বৰ পৰা অপসাৰিত কৰা হ'ব । তেওঁ কোকৰাঝাৰত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নামত এটা ভৱন নিৰ্মাণ আৰু অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উদ্যান আৰু প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰে ।
