বিটিচিত সাৱধান হ'ব লাগিব প্ৰতিটো বিভাগৰ কৰ্মচাৰী
বিটিচিত কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । প্ৰশাসন ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চীফ ভিজিলেঞ্চ আৰু মণিটৰিং সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত ।
Published : July 5, 2026 at 3:41 PM IST
কোকৰাঝাৰ: বিটিচি সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত শনিবাৰে বিটিচি পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷ সভাৰ অন্তত এই সভাত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি জনাই বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷
বিটিচিৰ চীফৰ নেতৃত্বত অতি শীঘ্ৰে 'চীফ ভিজিলেঞ্চ এণ্ড মণিটৰিং কমিটি গঠন কৰা হ’ব ৷ বিপিএফ দলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন ই.এম আৰু প্ৰাক্তন এমচিএলএ সকলকলৈ এখন শক্তিশালী 'চীফ ভিজিলেঞ্চ এণ্ড মণিটৰিং কমিটি গঠন কৰা হ’ব ৷ এই সমিতিখনে বিটিচিৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ ওপৰত ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব ৷
বিটিচিৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় নে নহয়, আঁচনিসমূহ সময়ত ৰূপায়ণ হৈছে নে নাই, কামসমূহ সঠিকভাৱে কৰা হৈছে নে নাই, এই দিশসমূহ চালিজাৰি চোৱাৰ বাবে তথা প্ৰতিটো বিভাগ পৰ্যবেক্ষণ কৰি পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবেই এই সমতিখন গঠন কৰাৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ৷
মহিলাৰীয়ে কয়, "আমি ইতিমধ্যে বহুতো অভিযোগ শুনিবলৈ পাইছো ৷ কোনোবা জিলাসমূহত জিলা বিষয়াসকল সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয়, বা কোনোবা বিভাগত কাম কৰা অৱহেলা হৈছে, কোনোবা বিষয়াই উৎকোচ লৈছে ৷ মই এইকেইদিনত বিটিচিৰ জিলাসমূহত ভ্ৰমণ কৰি এইবোৰ কথা জানিব পাৰিছো ৷ ইয়াৰ কাৰণেই বিটিচিত 'চীফ ভিজিলেঞ্চ আৰু মণিটৰিং কমিটী'ৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে ৷ এই সমিতিখন চীফৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আৰু সমিতিখনৰ বহু প্ৰয়োজন আছে ৷"
তেওঁ কয়, "কাম কৰাৰ পৰা অফিচলৈকে এই সমিতিখনে সকলোদিশ চাব ৷ এই সমিতিখন গঠন কৰা মুখ্য সিদ্ধান্ত আছিল আজিৰ পৰিষদীয় সভাত ৷ আনপিনে বিটিচিৰ অন্তৰ্গত ধুবুৰী-কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী মালগাঁৱত যি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে ৰাজহ গাঁৱৰ ম্যাদী পট্টাৰ ভূমিৰগৰাকীক বিঘাই প্ৰতি সাত লাখ ৫০ হেজাৰকৈ বা আঠ লাখকৈ টকা আৰু চৰকাৰী মাটিত দখল কৰি থকাসকলক আঢ়ৈ লাখকৈ টকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰী মাটিত থকাসকলক এককালীন ৫০ হেজাৰ টকা দিয়ে ৷ আমি আঢ়ৈ লাখ টকা দিম ৷ আমি সদায় ওপৰত থাকিব লাগে ৷ বৰ্তমান আমাৰ কোনো বাজেট নাই ৷ কোনোবা ঠিকাদাৰে যদি বাকীত কাম কৰিব আহে কৰিব পাৰে ৷"
আনহাতে মৃত্যু হোৱা বিপিএফ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মনোনীত পাৰিষদ মাধৱ কাৰ্কীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "মাধৱ কাৰ্কী বিপিএফ দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আছিল । মাধৱ কাৰ্কী গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী হোৱা হেতুকে বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত হোৱা বড়ো আন্দোলনত বহু সহায় কৰিছিল ৷"