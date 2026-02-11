পাৰ্বত্য এলেকাত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'লে সমস্যাত পৰিব বিজেপি : কেইবাটাও সমষ্টিত শক্তিশালী বিৰোধী, কি কয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে

পাৰ্বত্য এলেকাত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'লে সমস্যাত পৰিব বিজেপি : কেইবাটাও সমষ্টিত শক্তিশালী বিৰোধী, কি কয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে
সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বৃদ্ধি পাইছে এটা সমষ্টি ।
Published : February 11, 2026 at 9:30 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম পৰিৱেশ । বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । সকলো ৰাজনৈতিক দলেই এতিয়া ব্যস্ত । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ । অৱশ্যে শাসক আৰু বিৰোধী উভয় পক্ষতে মিত্রদলৰ মাজত আসন বুজাবুজিৰ ছবিখন এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । বিশেষকৈ বিৰোধী শিবিৰত মিত্রতাৰ ছবিখনে স্পষ্টৰূপত প্ৰকাশ পোৱা নাই ।
কেৱল কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মিত্রতা হোৱাৰ দিশটো কিছু পৰিমাণে আগবাঢ়িছে; কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই । বাকী বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত আলোচনা বিশেষ আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এতিয়ালৈকে বিৰোধী শিবিৰ ঐক্যবদ্ধ হোৱা নাই । অৱশ্যে বিৰোধী শিবিৰ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি । কাৰণ বিজেপিক যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিহত কৰাটো বিচাৰে বিৰোধী শিবিৰে । সেই অনুসৰি যদি বিৰোধী শিবিৰ সঁচা অৰ্থত ঐক্যবদ্ধ হয় তেন্তে পার্বত্য এলেকাত প্রৱল প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বিজেপি মিত্রজোঁট । সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত ২০২৪ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে সেই কথা প্ৰমাণ কৰে ।
লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু সমষ্টিৰ অন্তর্গত বিধানসভা সমষ্টি সমূহত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যাই বহু কথাই প্ৰকাশ কৰে । পার্বত্য এলেকাত বিৰোধী দল একত্রিত হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে যে গেৰুৱা বাহিনীয়ে চৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰবল সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সেই কথা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ কৰে ।
বিৰোধীৰ মিত্রতাই পেলাব প্ৰভাৱ :
উল্লেখ্য যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনসমূহৰ আগত বিৰোধী দলসমূহে এখনৰ পাছত আন এখন বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতো মূৰকত বিৰোধী ঐক্য গঢ় লৈ উঠা নাছিল । লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিহে অসম জাতীয় পৰিষদক কংগ্ৰেছে এৰি দিছিল । বিৰোধী দলসমূহৰ লগত অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এ এছ বিষয়া জন ইংতি কাথাৰে গঠন কৰা দল এ পি এইচ এল চিয়ে মিত্ৰতাৰ বাবে বৈঠকত মিলিত হৈছিল যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনত দুয়োটা দলে পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । যাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল বিজেপি দলে ।
বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিক ফলাফলৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰি যে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চিয়ে মিত্ৰতাৰে অৱতীৰ্ণ হ'লে বিজেপি শ'লঠেকত পৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত । সেই কথা বিজেপি দলৰ নেতৃত্বয়ো ভালদৰে উপলব্ধি কৰে আৰু তাৰ বাবে সেইধৰণৰ ৰণনীতিও প্ৰস্তুত কৰিছে ।
লোকসভাত পাৰ্বত্য এলেকাত কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চিৰ ভোট :
লক্ষণীয় বিষয় যে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত এটা সমষ্টি বৃদ্ধি পাইছে । পার্বত্য এলেকাৰ জিলা তিনিখনত কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চিয়ে মিত্ৰতাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'লে ৰংখং আৰু হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বাদে আন চাৰিটা সমষ্টিত বিজেপি প্রবল প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰিছিল । লোকসভা নিৰ্বাচনত বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ২৬,৪৬১ টা আৰু এ পি এইচ এল চিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰা ভোট আছিল ৩১,১৮০টা । ইয়াৰ বিপৰীতে বোকাজান সমষ্টি বিজেপিৰ ৫২,০৯৭ টা ভোট আছিল । অৰ্থাৎ বিজেপিৰ প্রার্থীয়ে সমষ্টিটোত ৫২,০৯৭ টা ভোট লাভ কৰিছিল । যিটো কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চিৰ সংখ্যা যোগ কৰিলে কম হয় ।
লোকসভা নিৰ্বাচনত বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চিয়ে লাভ কৰা মুঠ ভোটৰ সংখ্যা ৫৭,৬৪১ টা । ইফালে, ডিফু সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল ৫৮,৬২১ টা । সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে লাভ কৰে ১৮,৫৪৬ টা আৰু জন ইংতি কাথাৰৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে লাভ কৰে ৪৭,২৪৭ টা ভোট । অর্থাৎ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ বিৰোধী দল দুটাৰ সপক্ষে বেছিকৈ অৰ্থাৎ মুঠ ৬৫,৭৯৩ টা ভোটদান হৈছিল ।
আমৰি সমষ্টিত বিজেপি প্রার্থীয়ে লাভ কৰিছিল মুঠ ৩০,৪১৩ টা ভোট । ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ৯,৩২৬ টা আৰু এ পি এইচ এল চিয়ে লাভ কৰিছিল ২৭,৪৫৮ টা ভোট । অর্থাৎ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আমৰিত ৩০,৪১৩ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দল দুটাৰ সপক্ষে পৰা মুঠ ভোটৰ সংখ্যা আছিল ৩৬,৭৮৪ টা । পার্বত্য জিলা কেইখনত তিনিটা সমষ্টিত বিজেপিৰ বিপৰীতে বিৰোধী দল দুটাৰ সপক্ষে পৰা ভোটদানৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি আছিল ।
আনহাতে হাফলং সমষ্টিত বিৰোধী দল দুটাই লাভ কৰা মুঠ ভোটৰ সংখ্যা কম যদিও বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আছিল । কাৰণ সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰা ৫৯,৬২১ টা ভোটৰ বিপৰীতে বিৰোধী দল দুটাৰ সপক্ষে পৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিল ৫২,৮৪৬ টা । লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিক ভোটৰ এই অংকই পাৰ্বত্য এলেকাত কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চি ঐক্যবদ্ধ হ'লে বিজেপিক শ'লঠেকত পৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।
ৰাজ্যত আঞ্চলিক শক্তিৰ প্ৰভাৱ থকাটো শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ভালদৰে উপলব্ধি কৰে আৰু যাৰ বাবে আঞ্চলিক শক্তিক গ্ৰাস কৰিব বিচাৰে । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈ কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এল চিৰ মিত্রতা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে এ পি এইচ এল চিয়ে পার্বত্য এলেকাত থকা মুঠ ৬ টা সমষ্টিৰ তিনিটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে । দলটোৰ নেতা জন ইংতি কাথাৰে ডিফু সমষ্টিত নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ লগতে বোকাজানত চেমছন টেৰণ আৰু আমৰিত বিক্ৰম হাঞ্চেই প্রার্থী হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে।
লোকসভা নিৰ্বাচনত হাফলঙক বাদ দি আন ৫ টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছতকৈ জন ইংতি কাথাৰৰ দলটোৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । কেৱল হাফলঙত জন ইংতি কাথাৰৰ দলটোতকৈ কংগ্ৰেছে অধিক ভোট লাভ কৰিছিল । বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ পোষকতা কৰে জন ইংতি কাথাৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব । পাৰ্বত্য জিলাকেইখনৰ তিনিটা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী দিছো । আন তিনিটা সমষ্টি আমি কংগ্ৰেছক এৰি দিবলৈ সাজু আছো ।" লক্ষণীয় বিষয় যে পার্বত্য এলেকাটোৰ সমষ্টি কেইটাত দুয়োটা বিৰোধী দলে মিত্ৰতাৰে অৱতীৰ্ণ হ'লে শাসকীয় বিজেপি দল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মূখীন হোৱাটো নিশ্চিত ।