যদি নেহৰু-ইন্দিৰাক 'ভাৰতৰত্ন' দিব পাৰি মোদীক কিয় নোৱাৰি ? বিজেপি সাংসদৰ প্ৰশ্ন

যদি নেহৰু-ইন্দিৰাক 'ভাৰতৰত্ন' দিব পাৰি মোদীক কিয় নোৱাৰি ? বিজেপি সাংসদৰ প্ৰশ্ন
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনসেৱাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ এই সন্মানৰ যোগ্য বুলি বিজেপি সাংসদ বিক্ৰমজিৎ সিং সাহনীয়ে দাবী কৰে ৷
Published : October 29, 2026 at 10:40 AM IST
নতুন দিল্লী: জনতাৰ এগৰাকী সেৱক হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে সুকলমে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দেশৰ প্ৰতি থকা সমৰ্পণ আৰু নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ মনোভাৱৰ বাবেই এগৰাকী সাংসদে তেওঁক ভাৰতৰত্ন বঁটা দিবলৈ দাবী তুলিছে ৷
বুধবাৰে ৰাজ্যসভাৰ বিজেপি সাংসদ বিক্ৰমজিৎ সিং সাহনীয়ে এই দাবী উত্থাপন কৰে ৷ পূৰ্বতে আম আদমি পাৰ্টীৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সাহানীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত এই দাবী তোলে ৷ চলিত বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত আপৰ সংগ এৰি আন ছগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ সৈতে সাহনীয়ে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিছিল ৷
I firmly believe PM Shri @narendramodi Ji deserves the Bharat Ratna for his 25 years of unwavering dedication and unconditional service to Bharat. Honoured to host ‘Mann Ki Baat’ – A Painting Exhibition, inaugurated by Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah Ji, celebrating PM Shri @narendramodi Ji’s remarkable journey from Gujarat CM to Prime Minister. 76 paintings. 25 years of selfless service. One extraordinary journey of transforming Bharat. 🇮🇳 @blsanthosh @NitinNabin @BJP4India @PMOIndia— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) October 28, 2026
গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত ‘মন কি বাত’ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আধাৰিত ৭৬ খন চিত্ৰকলাৰে সজোৱা এক প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানত পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীও উপস্থিত আছিল ৷ প্ৰদৰ্শনীলৈ অহা লোকসকলক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক এগৰাকী ‘অদ্বিতীয় নেতা’ হিচাপে অভিহিত কৰে ।
শিল্পী মঞ্জিত সিঙৰ ৭৬ খন চিত্ৰৰে এই প্ৰদৰ্শনীখন সজোৱা হৈছে ৷ এই প্ৰদৰ্শনীক সাহনীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসেৱা আৰু ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি যঁচা এক সন্মান আখ্যা দিয়ে ।
आज नई दिल्ली में विश्व पंजाबी संगठन द्वारा आयोजित 'मन की बात' पर आधारित चित्र प्रदर्शनी में सम्मिलित हुआ। विश्व का सबसे बड़ा जन-संवाद कार्यक्रम #MannKiBaat जन-भागीदारी से राष्ट्रनिर्माण का जीवंत उदाहरण है। मोदी जी ने इसके माध्यम से प्रसिद्धि से दूर रहकर देश के कोने-कोने में काम कर रहे अनगिनत नायकों को पहचान दी है और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', खादी व स्वच्छता से लेकर जल संरक्षण तक अनेक विषयों को जन-आंदोलन में बदला है।— Amit Shah (@AmitShah) October 28, 2026
সাংসদগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত কয়, ‘‘শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিবলৈ মই দাবী উত্থাপন কৰিছো ৷ যদি জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু ইন্দিৰা গান্ধীক এই সন্মান প্ৰদান কৰিব পাৰে, তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী - যিগৰাকী নেতাই বিগত ২৫ বছৰ ধৰি জি-২০ আৰু ব্ৰিকছৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ মঞ্চত ভাৰতৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিছে, তেওঁকো এই সন্মান দিয়া উচিত ৷’’
সাংসদ সাহনীয়ে লগতে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাই দেশবাসীৰ প্ৰতি সমৰ্পণৰ এক অসাধাৰণ যাত্ৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।’’ সাংসদগৰাকীয়ে ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত গঢ়িবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক যি আহ্বান জনাইছে, তাৰবাবেও তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক প্ৰশংসাৰে উপচায় ৷
উল্লেখ্য যে, ১৯৫৫ চনত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু ১৯৭১ চনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল ।
এক্স হেণ্ডেলৰ এটা পোষ্টত সাহনীয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ দেশৰ প্ৰতি ২৫ বছৰে থকা অদম্য নিষ্ঠা আৰু নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে ভাৰতৰত্নৰ যোগ্য বুলি মই ভাবো ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক শ্ৰদ্ধা জনাই উৎসৰ্গিত 'মন কি বাত' শীৰ্ষক কলা প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰাটো তেখেতৰ বাবে এক সন্মান । এই প্ৰদৰ্শনীখন মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহজীয়ে উদ্বোধন কৰে ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে তেওঁৰ এই অবিস্মৰণীয় যাত্ৰা । ৭৬ খনকৈ চিত্ৰ আৰু ২৫ বছৰীয়া নিঃস্বাৰ্থ সেৱা । ভাৰতক আজিৰ পৰ্যায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এক অসাধাৰণ যাত্ৰা ।’’
বিশ্ব পাঞ্জাবী সংগঠনৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰদৰ্শনীত মঞ্জিত সিঙৰ ৭৬ খন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ৷ ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাক চিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে বুলি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিছে ।
আনহাতে, সাংসদ সাহনীৰ সৈতে একেটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, ‘‘আজি মই নতুন দিল্লীত বিশ্ব পাঞ্জাবী সংস্থাই আয়োজন কৰা ‘মন কি বাত’ৰ ওপৰত আধাৰত এখন প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ । বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ জন-সংলাপ কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ‘মন কি বাত’ জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে দেশ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক জীৱন্ত উদাহৰণ ।’’
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ চুক-কোণে সিঁচৰিত হৈ থকা, সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টিত নপৰা একাংশ এনেধৰণৰ লোকৰ লগতে তেওঁলোকৰ কামক জনচক্ষুৰ সন্মুখলৈ আনিছে ৷ সমাজৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰি, যেনে - ‘বেটি বচাও-বেটি পঢ়াও’, থলুৱা উদ্যোগৰ লগতে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী সংৰক্ষণলৈকে এক গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে ৷
এই অনুষ্ঠানতে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে শিল্পী মনজিৎ সিঙক সম্বৰ্ধনা জনায় । শ্বাহ আৰু দিল্লীৰ ৰাজ্যপাল তৰণজিৎ সিং সন্ধুৱে এই প্ৰদৰ্শনী মুকলিৰ পিছতে পৰিদৰ্শন কৰে ৷ তাৰপিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসেৱাৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন চুটি ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: নাগৰিকত্ব নোপোৱাকৈ কিদৰে ভাৰতীয় ভোটাৰ হৈছিল ছোনিয়া গান্ধী ? পুনৰ হ’ব গোচৰৰ শুনানি