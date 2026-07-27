সকলো একগোট হ'লে অসমতো বিজেপি চৰকাৰৰ অহংকাৰ চূৰমাৰ কৰিব পাৰিম :গৌৰৱ গগৈ
মৰিগাঁৱৰ কৰ্মীসভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ ।
Published : July 27, 2026 at 8:48 AM IST
মৰিগাঁও: আগন্তুক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে এতিয়াৰে পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । এই প্ৰস্তুতিৰ লগতে দেশ তথা ৰাজ্য়ৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মতবিনিময় কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
দেওবাৰে মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক বিহুতলী প্ৰাংগণত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত এক কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । মৰিগাঁও, জাগীৰোড আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ সহস্ৰাধিক কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ জনবিৰোধী নীতি আৰু কাৰ্যসূচীসমূহক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়, "কৰ্মীসভাত অসমৰ লগতে দেশৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হওঁ । লগতে আগন্তুক লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰিলো । যদিও বিজেপি চৰকাৰে ভোট চুৰি কৰি আছে,ৰাইজে যদি একগোট হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে তেতিয়া হ'লে দিল্লী বা সমগ্ৰ ভাৰতত যুৱ সমাজৰ লগত কংগ্ৰেছ দল একগোট হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অহংকাৰ চূৰ্ণ কৰাৰ দৰে অসমতো একগোট হৈ বিজেপি চৰকাৰৰ অহংকাৰ চূৰমাৰ কৰিব পাৰিম ।" ৰাইজক সচেতন কৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক আহ্বান জনায় ।
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে দলীয় কৰ্মীসকলক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ’বলৈ আহ্বান জনাই কয় যে তৃণমূল পৰ্যায়ত জনসংযোগ অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব । তদুপৰি সকলোকে একত্ৰিত হৈ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
উক্ত সভাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকা, লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঃ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ আৰু প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰি কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক:দেশ বিৰোধী শক্তিয়ে যাতে লাই নাপায় তাৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ: সৰ্বানন্দ সোণোৱালে
উজনিৰ বন্যাৰ্তই পুনৰ সংস্থাপন নোপোৱালৈ কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ