বাপু যদি আজি জীয়াই থাকিলহেঁতেনে... নিজৰ অনুপ্ৰৱেশবিৰোধী স্থিতিক সমৰ্থনৰ বাবে গান্ধীজীৰ আশ্ৰয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গণতন্ত্ৰত চৰকাৰবোৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে সলনি কৰে, ভয় দেখুৱাই নহয় বা এজন নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ দ্বাৰা নহয় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ ।

CM Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফাইল ফটো (ANI)
By ANI

Published : January 31, 2026 at 12:54 PM IST

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শনিবাৰে কয় যে আজি যদি মহাত্মা গান্ধী আজি জীয়াই থাকিলহেঁতেনে তেন্তে তেওঁ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ অবৈধ অনুপ্রৱেশৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনক সমর্থন কৰিলেহেঁতেন । ৰাজ্যৰ অধিকাৰ আৰু পৰিচয় ৰক্ষা কৰাটো ঘৃণাৰ কার্য নহয় বুলি যুক্তি আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে কয় ৷

তুষাৰ গান্ধীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰসমূহ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা পৰিবৰ্তন হয়, কোনো নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীক ভয় দেখুৱাই বা অকালতে অপসাৰণ কৰাৰ চেষ্টাৰ দ্বাৰা নহয় ।

"আজি বাপু জীয়াই থকা হ'লে তেওঁ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ সৈতে থিয় দিলেহেঁতেন । আচলতে ইতিহাসে দেখুৱাইছে যে তেওঁৰ হস্তক্ষেপে অসমক পাকিস্তানৰ অংশ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে । অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াটো ঘৃণা নহয়- এইটো অসমীয়া জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ, পৰিচয়, ভৱিষ্যৎ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে । আপোনাক অতি স্পষ্টকৈ উত্তৰ দিওঁ: গণতন্ত্ৰত চৰকাৰবোৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে সলনি কৰে, ভয় দেখুৱাই নহয় বা এজন নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ দ্বাৰা নহয় ।" X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে মহাত্মা গান্ধীৰ পৰিনাতি তুষাৰ গান্ধীয়ে X পোষ্টত লিখিছিল, "যদি ভাৰত বাপুৰ দেশ হ'লহেঁতেন তেন্তে দেশৰ নাগৰিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰি তেওঁৰ ঘৃণনীয় মন্তব্যৰ বাবে মহাভিযোগ কৰিলেহেঁতেন । কিন্তু হায়, আজি আমি বাপুৰ হত্যাকাৰী নাথুৰাম গডছে আৰু তেওঁৰ অনুগামী, ঘৃণা আৰু বিভাজনৰ মহাপুৰোহিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দেশ ।"

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ আগমনৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ ‘মিঞা মুছলমান’ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ মাজতে তুষাৰ গান্ধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চোকা সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ মন্তব্যৰ সমৰ্থনত কয় যে 'মিঞা মুছলমান' শব্দটো তেওঁ সৃষ্টি কৰা নাই, বৰং ই বাংলাদেশৰ পৰা আহি অসমত থকা লোকসকলৰ মাজতে ই প্ৰচলিত ।

এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে 'মিঞা' সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মন্তব্যৰ বাবে তেওঁক আক্ৰমণ কৰাসকলে অসম আৰু অবৈধ প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণ লক্ষ্য কৰিব লাগে ।

তেওঁ কয়, "অসমত বাংলাদেশী মুছলমানৰ অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ প্ৰেক্ষাপটত ব্যৱহৃত শব্দ 'মিঞা' সন্দৰ্ভত মোৰ মন্তব্যৰ বাবে যিসকলে মোক আক্ৰমণ কৰি আছে, তেওঁলোকে থমকি ৰৈ খোদ ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ বিষয়ে কোৱা কথাখিনি পঢ়িব লাগে । এয়া মোৰ ভাষা নহয়, মোৰ কল্পনা নহয়, ৰাজনৈতিক অতিৰঞ্জনো নহয় ।"

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উদ্ধৃতি দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত দিয়া সতৰ্কবাণীক উল্লেখ কৰে ।

"এইবোৰ হৈছে আদালতৰ নিজৰ কথা: "অসমত নীৰৱে আৰু গোপনীয়ভাৱে হৈ থকা জনগাঁথনিগত আগ্ৰাসনৰ ফলত ভূ-কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ নামনি অসমৰ জিলাসমূহ হাতৰ বাহিৰলৈ যাব পাৰে । অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ আগমনে এই জিলাসমূহক মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এনে ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশৰ সৈতে জিলাকেইখনৰ একত্ৰীকৰণৰ দাবী উত্থাপন হোৱাটো সময়ৰ দাবী হ’ব । নামনি অসমৰ ক্ষতি হ’লে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ ভূ-খণ্ড ভাৰতৰ বাকী অংশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ’ব আৰু উক্ত অঞ্চলৰ চহকী প্ৰাকৃতিক সম্পদ দেশৰ পৰাই হেৰাই যাব ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পোষ্টত এইদৰে কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে এনে উদ্বেগক স্বীকাৰ কৰাটো সাম্প্ৰদায়িক বা ঘৃণনীয় বুলি ক’ব নোৱাৰি ।

উল্লেখ্য যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'মিঞা মুছলমান' মন্তব্যক সমালোচনা কৰি তেওঁ নিজৰ মন্তব্যক মান্যতা প্ৰদানৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নামৰ 'অপব্যৱহাৰ' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

এটা X পোষ্টত গৌৰৱ গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতিক 'অসৎ আৰু নিৰ্লজ্জতাৰ' ৰাজনীতি বুলি উল্লেখ কৰি দাবী কৰে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 'মিছা কৈ আছে' আৰু ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কেতিয়াও 'উক্ত শব্দবোৰ লিখা নাই আৰু গ্ৰহণো কৰা নাই' বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।

গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতিৰ সংজ্ঞা হৈছে অসৎ আৰু নিৰ্লজ্জতা । তেওঁ ইমান তললৈ নামিব পাৰে যে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নামৰো অপব্যৱহাৰ কৰি আছে । তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গোচৰত মাননীয় ন্যায়ালয়ৰ 'নিজস্ব বক্তব্য'ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছে । এয়া এক দুৰ্ঘোৰ মিছা কথা ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁ উদ্ধৃত কৰা ভাষা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নহয় । মাননীয় আদালতে উক্ত শব্দবোৰ লিখাও নাছিল বা গ্ৰহণো কৰা নাছিল । কাৰ্যপালিকাৰ প্ৰতিবেদনক ন্যায়িক ঘোষণা হিচাপে প্ৰস্তুত কৰাটো এক ইচ্ছাকৃত অৱমাননা ।"

ASSAM CM MIYAN CONTROVERSY
GAURAV GOGOI SLAMS ASSAM CM
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
TUSHAR GANDHI ON ASSAM CM

সম্পাদকৰ পচন্দ

