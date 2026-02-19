মই তেতিয়াও কংগ্ৰেছ, এতিয়াও কংগ্ৰেছ, মই বিজেপিলৈ নাযাও ! স্পষ্ট ঘোষণা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ

মই তেতিয়াও কংগ্ৰেছ, এতিয়াও কংগ্ৰেছ, মই বিজেপিলৈ নাযাও ! স্পষ্ট ঘোষণা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ
মতাদৰ্শৰ নামত অসমীয়া মানুহক বিভাজিত কৰা দলত যোগদান নকৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।
Published : February 19, 2026 at 7:32 AM IST
গুৱাহাটী: "মই তেতিয়াও কংগ্ৰেছ, আজিও কংগ্ৰেছ ৷" এই আৱেগিক মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷ ভূপেন বৰাৰ বিজেপিমুখী যাত্ৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ প্ৰতি তেওঁৰ ঋণ আছে ৷ সেইবাবেই এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতেই প্ৰয়াত শইকীয়াৰ পত্নী হেমপ্ৰভা শইকীয়াক বুজাই-বঢ়াই তেওঁলোকৰ পুত্ৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াক বিজেপিলৈ আনিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে মন্তব্যৰ পাছত বুধবাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকিব ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এক্সত এটা পোষ্টত শইকীয়াই কয়, " ১০ বছৰ আগৰ শিৱসাগৰৰ এটা ফ্লেছবেকে দলৰ ভুৱা "বন্ধু" সকলক উদঙাই দিছে । কংগ্ৰেছৰ ক্ষমতা থকাৰ সময়ত এইসকল লোকে সন্মুখৰ শাৰীত থাকিবলৈ যুঁজিছিল, আনুগত্যৰ ভাও ধৰিছিল । কিন্তু ক্ষমতাৰ ক্ষুধা এক ভয়ংকৰ কথা । চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে এই দেশদ্ৰোহীসকলে বিজেপিৰ সৈতে স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে নিজৰ মতাদৰ্শ বিক্ৰী কৰিছিল । মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰো যে মই তেতিয়াও কংগ্ৰেছ আছিলো আৰু আজি মই কংগ্ৰেছ ।"
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে বিধায়ক হিচাপে তেওঁৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা ভূপেন বৰা তেওঁৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শক, পোহৰ হৈ আহিছে । তেওঁৰ দিহা-পৰামৰ্শ আৰু সমৰ্থনক সন্মান কৰিলেও বৰাৰ দল সলনিৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ হাতত কোনো তথ্য নাই বুলিও তেওঁ কয় । "তেওঁক যাবলৈ দিয়ক । মই তেওঁক মোৰ আশীৰ্বাদ দিম । তেওঁ মোৰ সভাপতি আছিল, আমি একেলগে কাম কৰিছিলো আৰু ২০০১ চনত যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন বিধায়ক হৈছিলো, তেতিয়া তেওঁ মোক বিধানসভাত মোৰ মতামত কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব লাগে সেই বিষয়েও অলপ কৈছিল । তেওঁ মোক ভাল পৰামৰ্শ দিছিল । মই নাজানো ইয়াৰ পাছত কি হৈছিল । মই তেওঁৰ গাইডেন্সক সন্মান কৰো, যেতিয়া মই বিধানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিলোঁ ।"
কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি থকা আনুগত্য সন্দৰ্ভত উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ বিজেপিক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয় যে মতাদৰ্শৰ নামত অসমীয়া মানুহক বিভাজিত কৰা দলত তেওঁ যোগদান নকৰে ।
"যিজনৰ হৃদয়ত জনসেৱা আছে, যিজনে জনসেৱক হিচাপে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে, তেওঁ নীতি আৰু আদৰ্শৰ বাবেই কৰিব । মতাদৰ্শৰ নামত অসমীয়া সমাজখনক বিভাজিত কৰা এই দলটোৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ভাল অনুভূতি নাই ৷ গতিকে মই বিজেপিত যোগদান নকৰো ।"
